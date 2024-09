Cobro de deudas políticas en Morena

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Monreal, lo dejan solo con San Lázaro

Ebrard, lo presionan con López Casarín

Zacatecas, alcaldía será para priistas

Fortalecido Adán, control del Senado

BYD, tampoco armará autos en México

Campaña de Coca-Cola y la comida

Informe de RSC, de Fundación Soriana

El pueblo es una fiera de múltiples cabezas

Alexander Pope (1688-1744) Poeta inglés

Nos queda claro que las autoridades electorales a nivel federal, y en algunos estados de la República, sus consejeros simpatizan con el oficialismo de Morena y del presidente López Obrador.

Por eso, las señales que mandan desde el púlpito de Palacio Nacional y de las autoridades electorales, se aprecia un cobro de deudas políticas al interior del partido en el poder. No olvidemos que durante el proceso electoral, que llevó a la Presidencia a Claudia Sheinbaum, se dieron varios golpes bajos entre las “corcholatas” opositoras y en especial contra la hoy presidenta electa.

En política, nadie se va a su casa con su golpe Y, menos, cuando no hay seguro.

Vamos por partes. Luego que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México determinó anular la elección que daba como ganadora a la candidata opositora Alessandra Rojo de La Vega, de la coalición PRI, PAN y PRD, por supuestamente haber cometido violencia política de género, contra su contrincante morenista Catalina Monreal.

En la mañanera del mismo lunes, dos días después, López Obrador hizo un llamado a no presionar a las autoridades electorales sobre ese caso. Claro, ese llamado estaba destinado para Ricardo Monreal, ya que llegó a oídos de AMLO que su compadre, como dicen algunos medios, el presidente del Tribunal Electoral capitalino, Armando Ambriz Hernández, había actuado con interpretaciones fuera del margen de la ley, para beneficiar a Caty

Este tema está en manos del Tribunal Federal Electoral, donde posiblemente le den la razón a Rojo de la Vega.

Aunado a ello, el caso de la alcaldía de Zacatecas, es clave para los Monreal. El tribunal electoral zacatecano, anuló a principios de julio el triunfo en las urnas de Miguel Varela Pinedo, quien participó bajo las franquicias del PAN y el PRI, por supuesto actos anticipados de campaña.

Los Monreal quieren impulsar a como dé lugar a Jorge Miranda Castro, candidato del PVEM y Morena, quien pretendía reelegirse en el puesto, pese al repudio generalizado que tiene entre los zacatecanos.

Se preguntan en Morena: ¿Le quieren dejar a los Monreal la gubernatura de Zacatecas, con David; la senaduría a su hermano Saúl, y la Junta de Coordinación Política de San Lázaro? ¿Nada más, ni nada menos?

No hay que olvidar que Ricardo es un político experimentado e institucional.

Por otra parte, hay presiones en contra de Marcelo Ebrard, quien será el titular de Economía. Uno de sus alfiles más apreciados es Javier López Casarín, quien enfrenta al PRI y el PAN, que lo quieren descalificar como alcalde en Álvaro Obregón, por presuntos gastos de campaña elevados.

El INE acusa a Javier de no reportar 1 millón 35 mil pesos en propaganda. El PRIAN busca impulsar, en tribunales, a la panista Lía Limón. La presión en los tribunales es fenomenal, pero seguramente el triunfo del morenista será ratificado por las autoridades federales. Pero por el momento la presión sobre López Casarín, es un dolor de cabeza.

Mientras tanto, Augusto López marca su territorio en el Senado. El martes pasado hizo los nombramientos clave en la administración de la Cámara alta y demuestra fortaleza entre sus pares guindas.

PODEROSOS CABALLEROS

BYD NO SE QUEDA: Como la frase, “vamos a tomarnos un tiempo” en la que se suspenden relaciones diplomáticas o amorosas, la armadora china más poderosa de autos eléctricos chinos, BYD, no construirá su planta en México. No es el mismo motivo por el cual no construyó en Nuevo León su planta el emporio de Elon Musk, Tesla. Son otras las motivaciones y vienen desde Estados Unidos, ya que los discursos de campaña de Kamala Harris, de los demócratas y Donald Trump, de los republicanos, es el de frenar las importaciones de autos chinos. El emporio que en México preside Ray Zou, BYD, ha arrasado en las ventas de autos eléctricos en Europa, América Latina y va robando terreno en Estados Unidos y Canadá. Esto preocupa a los vecinos del norte, ya que los chinos llegan con tecnología superior a las marcas de EU y europeas, pero con la gran ventaja que son hasta 70% más baratas. Este factor, sí que pesa.

COCA-COLA: Bajo el slogan que “No hay comida sabrosa sin una Coca-Cola fría”, la empresa refresquera que en México lidera Luis Felipe Avellar, lanzó este mes el Coca-Cola Food Fest, una estrategia que consiste en una serie de festivales gastronómicos que vinculan la pasión por la comida, conexión con otras personas y la experiencia de disfrutar de la música. El festival recorrerá siete ciudades en los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco y Ciudad de México, donde se podrán degustar platillos mexicanos y de regiones de Asia y Europa.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

SORIANA: En su Informe de Responsabilidad Social y Sostenibilidad 2023, Soriana Fundación, cuyo líder es Francisco Javier Martín Bringas, destacó una inversión social de 155.3 millones de pesos que benefició a más de 518,000 personas a través de 390 instituciones. Los objetivos de la fundación, que dirige Claudia Aguado, incluyen la niñez, la alimentación y el apoyo comunitario, con iniciativas como la instalación de estufas ecológicas y el proyecto educativo EDUSER. La fundación instaló sistemas fotovoltaicos en tiendas y reducir el consumo de agua y las emisiones de CO2.

