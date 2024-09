Adiós a las plurinominales

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Qué sabio y futurista fue Jesús Reyes Heroles creador de la LOPPE allá en los inicios del gobierno de José López Portillo (1977).

Advirtió que el futuro del PRI no era tan próspero como se creía y que había que blindarse para un futuro cuestionado.

La creación de la figura de los plurinominales fue la savia que alimentó a los partidos opositores por más de dos décadas y ahora sigue siendo el salvavidas de los partidos pequeños.

Por eso es por lo que ahora se vislumbra una discusión cerrada con posiciones encontradas cuando se analice la Reforma Electoral que plantea el partido gobernante.

La lista es amplia y faltan aún de discutirse 19 reformas constitucionales propuestas por el Presidente López Obrador desde el pasado cinco de febrero del presente año.

Unas más que otras llaman la atención por las modificaciones y adiciones que pretende en diversos rubros de la actividad cotidiana de los mexicanos.

La reforma electoral es una de las que causa gran polémica, por tratarse de la modificación de los órganos electorales, además de considerar la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos, la disminución de regidores, evitar el uso de “excesivas estructuras burocráticas electorales” y eliminar las candidaturas plurinominales. La Cámara de Diputados no se integrará por 500 legisladores, sino por 300, y el Senado por 64 y no por 128.

Eliminar las candidaturas plurinominales y reducir la Cámara de Diputados de 500 a 300 y el Senado de la República de 128 a 64, es una gran preocupación para los partidos políticos que, como antaño, viven del reparto de plurinominales.

Haciendo de lado a los integrantes de la alianza conformada por Morena, Verde y Partido del Trabajo, los otros tres partidos políticos quedarían con exigua representación en el Congreso.

Entre todos los partidos de oposición obtuvieron 43 diputaciones de mayoría y una independiente, por lo que de estar operando esa modificación que se pretende entre en vigor en 2027, los partidos de oposición quedarían nuevamente en desventaja, mientras que la alianza gobernante obtendría 256 diputaciones de mayoría, con lo que se mantendría con mayoría calificada.

La actual distribución se encuentra de la siguiente manera: PAN 31 distritos ganados, PRI 10, MC 1 y PRD uno más, mientras que hubo una candidata independiente que ganó.

Y es que ahora es cuando los priístas ven la sensibilidad y habilidad del tuxpeño Reyes Heroles y del jalisciense José Luis Lamadrid constructores del mamotreto de la LOPPE y como finalmente vino a salvar al PRI de convertirse en un partido minúsculo y el grave riesgo que corre el otrora victorioso tricolor y los otros partidos minoritarios ante la aplanadora que se ha convertido Morena y sus aliados.

Qué harán los de MC con su senador Daniel Barreda. ¿Se atreverán a expulsarlo o preferirán pasar por alto su distracción de no asistir a la sesión de discusión de la reforma del Poder Judicial? De expulsarlo, MC quedaría con cuatro senadores y no podría constituir una bancada (se requiere de cinco) y perdería los ingresos extras que se conceden a cada grupo o bancada. Además, Barreda no tiene suplente, ya que su padre no fue aceptado por el INE, en sustitución del que era propietario Eliseo Martínez…Cuántas más le pasarán al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. Cada vez que hay enfrentamientos y matazones en su estado los minimiza, aunque luego se retracta.

