Reforma judicial y el poder del Estado

Ángel Soriano

La conmemoración del 214 aniversario de nuestra Independencia Nacional fue marco adecuado para demostrar la fuerza del Estado mexicano: una impresionante columna militar dio muestra de su poderío y la publicación del decreto que pone en marcha la reforma judicial simultáneamente patentiza la vigilancia de la Ley y de nuestras instituciones.

Y aun cuando la fuerza del Estado no actúa al 100 en la erradicación de la delincuencia en diversas regiones dominados por grupos armados que someten a la población, el despliegue de armamento y disciplina de los soldados mexicanos con un enorme equipo tecnológico y motorizado, da cuenta que esto podría ocurrir en cualquier momento.

Porque no sería justo que los enormes recursos que el pueblo de México destina para la tranquilidad de la población, sólo sean exhibidos en los desfiles patrios, pero que no garantizan la seguridad de la sociedad, como lo exhibe la suspensión de las ceremonias correspondientes en medio centenar de municipios y comunidades alejadas del centro del país.

En cuando a la reforma judicial, ésta se implementó en tiempo y en forma: el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Senadores y la mayoría de los Congresos locales cumplieron con lo que establece la Constitución para modificar las leyes de acuerdo a las circunstancias en beneficio de la sociedad, pese a la oposición de reducidos grupos de privilegiados.

TURBULENCIAS

Consolidación de la IV-T como nuevo sistema

La conmemoración patriótica sirvió también de marco para que miles de compatriotas validaran la vigencia de la Cuarta Transformación y corear vivas al nuevo sistema político, lo mismo que gobernadores afines incluyeron los nombres del Presidente saliente y la Presidenta entrante, como los máximos dirigentes de un sistema político que asume el control total de la Nación, en tanto que los acaudalados súper empresarios alistan el pago de impuestos evadidos al no contar con escapatorias con el cambio de gobierno… Una amplia capacidad de maniobra, de liderazgo, y de visión política demostró el presidente López Obrador al recorrer el sureste en el Tren Maya, horas antes de El Grito de Independencia, inaugurar en Calakmul el Museo de Sitio, mantenerse informado de lo que ocurre en el mundo, como el segundo fallido atentado al republicano Donald Trump, regresar a la ciudad de México, firmar el decreto que promulga la reforma judicial y dar el grito con un Zócalo a reventar, donde incluyó vivas a la Cuarta Transformación y el respetable coreó “es un honor estar con Obrador”. Si esta demostración de fuerza política no es suficiente, habrá que esperar las decisiones de continuidad y de ampliación de los planes de Gobierno en la administración que inicia el uno de octubre para demostrar que los cambios van en serio… El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, también dio muestras de control en su estado: el Congreso local votó en contra de la reforma judicial y el Tribunal Superior de Justicia -afirma-, dará la batalla por inhabilitar una decisión que ya no tiene marcha atrás. Sin embargo, los opositores afirman lo contrario… Ya los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial tomaron sus previsiones y se adelantaron pagos de salarios y jubilaciones al terminarse sus privilegios. Cuando menos ya no dispondrán de los recursos de los 11 súper millonarios fideicomisos que servirán para entrar la corrupción en el Poder Judicial, que la ministra Norma Piña se encargó de dar las últimas paladas de tierra. Y aun cuando cumplió su función, debió entender que el Poder Judicial no puede estar en contra del Ejecutivo y el Legislativo, tienen su sustento en el voto popular…

