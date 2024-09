Entre democracia y dictadura

Desde el portal

Ángel Soriano

Aun cuando la reforma judicial se diseñó para la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, mediante la participación ciudadana que podrá evaluar la trayectoria de los aspirantes, se insiste en que dicha reforma es una dictadura y acabará con la democracia, cuando que, si así fuera, la imposición de ministros, como ocurre ahora, sería dictadura.

Se olvidan que en el sistema actual, el Presidente de la República tiene facultades para enviar al Senado una terna que deberá ser analizada por las comisiones correspondientes y examinar a los mismos, si no aprueban, como ocurrió con Lenia Batres, el mismo Ejecutivo federal puede enviar otra terna, y si tampoco pasa, la designación es directa.

De tal manera que los ministros son propuestos/ designados por el Ejecutivo Federal, sin la participación de los ciudadanos, sólo los senadores que -como se sabe-, actúan en concordancia con los lineamientos del Ejecutivo Federal. Lenia Batres fue una designación directa del Presidente y nadie ha cuestionado nada, ni que es una dictadura ni que su designación es antidemocrática.

Ahora se rechaza el mecanismo de elección directa de los jueces y magistrados y se pronuncian por la permanencia del mecanismo actual, mismo que ha sido rechazado por la próxima presidenta constitucional, Claudia Sheinbaum, que se ha abstenido de hacer nuevas designaciones y se pronuncia por la elección de ministros ¿eso es acabar con la democracia?.

TURBULENCIAS

Lealtad de las fuerzas armadas

Los titulares de Marina, José Rafael Ojeda Durán y de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval González, ratificaron su lealtad a la futura presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y comandanta suprema e indicaron que la lealtad y disciplina es firme en ambas instituciones, además de justificar su cercanía con la población mediante la realización de obras de gran envergadura en beneficio de diversas regiones del país, que enlanzan con la República, y auxilio a la población. Impactó el desfile militar por la disciplina y moderno equipo de las fuerzas armadas, pero la sociedad sigue preguntándose ¿y porqué no se acaba con la violencia si tenemos los recursos humanos y tecnológicos suficientes para ello… El gobernador Salomón Jara Cruz celebró la publicación de la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación, que se realizó en el marco del 214 aniversario del inicio de la Independencia de México. “Como se puede apreciar, nuestra democracia está y estará más viva que nunca. México contará con un Poder Judicial popular y alejado de las antiguas élites corruptas” y recordó que fue el Congreso de Oaxaca el primero en respaldar y avalar esta iniciativa con unanimidad, al poner por delante el interés y beneficio del pueblo. “Con este acto, nos consolidamos como una entidad líder en la implementación de reformas clave para el país; lo mismo sucederá con la próxima reforma en materia indígena, pues no hay ningún estado para el que esta tenga mayor relevancia y trascendencia”, expresó… Finalmente, el Poder Judicial destinará sus cuantiosos recursos amasados en 11 fideicomisos para una causa justo: servirán para que el INE organice las elecciones de los integrantes del Poder Judicial. Cuando sean muchos los candidatos y que todos cumplan con los requisitos, se recurrirá a la tómbola o a un volado para elegir al que caiga, sin que esto signifique que es favoritismo o elegir a uno no conveniente, sino se trata de la suerte de cada uno de los aspirantes pues, como se sabe, en nuestro país hay exceso de talento, principalmente en la abogacía, donde hacen gala de sus conocimientos jurídicos.

