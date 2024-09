¿Serán Yunes y Barreda u otros?

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Miguel Ángel Yunes y Daniel Barreda ganaron notoriedad la semana pasada por ser las armas secretas de Morena y sus aliados en el Senado de la República. ¿Repetirán?

No se sabe todavía qué rumbo tomarán y si están dispuestos a hacer lo mismo que hace unos días para favorecer que la Guardia Nacional pase a ser un apéndice de la secretaría de la Defensa Nacional.

Sus servicios todavía son requeridos para muchas más leyes que deben de aprobarse, aunque ahora las negociaciones deberán ser en otro tenor.

Se dice que para que los Yunes participaran del lado de la mayoría calificada se pactaron la cancelación de varias órdenes de aprehensión en contra de ellos y familiares, ahora la negociación sería bajo otras bases.

Lo que no se sabe es si ya Miguel Ángel hijo (senador propietario) tendrá la madurez necesaria, para a negociar directamente o lo seguirá haciendo su padre (senador suplente). En el caso del senador de MC, Daniel Barreda, se espera que ya su presencia no sea necesaria para auxiliar a su padre en otro asunto judicial. Pero si no son ellos, la mayoría ya advirtió que es muy fácil presionar para que los opositores aflojen en cuerpo y voten a favor de la gran mayoría.

Son muchos los que esperan ser tentados como los fueron los senadores perredistas con una buena recompensa, para sumarse a la aprobación de la ley correspondiente.

El Congreso de la Unión requiere de mayoría calificada para la aprobación de distintas reformas constitucionales que se presentarán en los próximos días.

Algunas de ellas no tendrán ninguna dificultad para ser aprobadas como es la de pueblos indígenas y afromexicanos, donde los distintos partidos expresan su respaldo, sin importar que sean iniciativas enviadas por el Presidente de la República.

Son otras, las que sí serán discutidas y se prevé un jaloneo entre la mayoría gobernante y los partidos de oposición. Ya se vio que la reforma judicial pudo ser aprobada en tiempo récord y ya hasta fue promulgada por el Ejecutivo federal.

La discusión no fue tan áspera como se esperaba y la rendición de dos senadores aflojó los cuerpos que esperaban que, en la llamada cámara alta, la iniciativa fuese reprobada.

Asegura el viejo dicho que siempre hay un roto, para un descosido y eso pasó en el Senado de donde menos se esperaba saltó la liebre hasta en dos ocasiones.

Se sabía que la ausencia de un senador de oposición daba la mayoría calificada a los componentes de la alianza de Morena, Verde y PT, pero también lo haría un senador de oposición que votará a favor de la propuesta.

Pues las dos cosas se combinaron para que Morena y aliados salieran victoriosos y no existiese duda sobre la aprobación de la propuesta presidencial.

Ahora es cuando se cuestionan si las cartas ya están echadas y Miguel Ángel Yunes (da igual si es padre o hijo), al igual que Daniel Barreda, procederán de la misma forma o habrá otros senadores que ya encontraron la forma sencilla para estar del lado de los aliados gobernantes.

Hasta el momento los senadores Yunes y Barreda recibieron el repudio de sus compañeros, pero ninguna sanción de sus partidos.

En el caso de los Yunes (hijo y padre) fueron amenazados con ser expulsados, pero ellos defienden su voto y aseguran que se quedarán en Acción Nacional votando libremente como aseguran consagran los lineamientos del partido.

Por lo que respecta al emecista Daniel Barreda, su partido mencionó que le pediría explicaciones sobre su ausencia el día clave de la votación de la sesión, aunque argumentó que primero está su familia, por encima de cualquier otro asunto y que fue una diligencia para asistir a su padre.

Pero si no son ellos, hay otros que esperan que la oferta sea jugosa, aunque no tanto como la de la reforma del Poder Judicial.

******

Ernesto Zedillo Ponce de León, ex Presidente de México, quiso expiar sus pecados y se lanzó en contra de la reforma del Poder Judicial recién aprobada y sentenció que México se acerca a vivir una tiranía… Siguen los nombramientos del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y anunció a Leonel Cota como subsecretario en Agricultura, mientras que María Luisa Albores tendrá a su cargo la fusión de Segalmex con Diconsa, bajo el nombre de Tiendas del Bienestar y Alimentación.

