Al diablo la división de poderes

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

Sin mencionar ese infame término –dictadura-, pero en defensa de las reformas políticas que él impulsó y que dieron plena autonomía al Poder Judicial de México y promotor de facultades autónomas al Instituto Federal Electoral (IFE), hoy INE, el ex presidente Ernesto Zedillo estuvo en México con la espada desenvainada para llamar cuántas veces lo hiciera cualquier politicastro vulgar y corriente que México está gobernado por quienes han mandado al diablo la división de poderes con la consecuente destrucción de las instituciones autónomas.

Invitado a la inaugural sesión de la conferencia anual de la agrupación que aglutina a unos 35 mil operadores jurídicos y 197 colegios de abogados y asociaciones de Derecho de y un centenar de países, Zedillo dejó en claro que él le quitó al ponzoñoso presidencialismo muchas facultades creando instituciones que son un contrapeso y que en este momento son un estorbo para los dictadores que nos mal gobiernan. Sentenció Zedillo que:

“Las reformas del presidente López Obrador enterrarán la democracia mexicana y lo que quede de su frágil Estado de Derecho”. Luego, Zedillo recordaría que sus iniciativas de 1994 y 1996, “propiciaron una verdadera división de poderes y una presidencia de la república efectivamente equilibrada. Ello marcó el fin de la presidencia autocrática y abusiva, y la ansiada democracia de una verdadera democracia”.

Ernesto Zedillo vino a México con ganas de ponerle un par de banderillas a AMLO y otro par a su sucesora, pues él sabe que AMO es el rey del insulto, la calumnia y la amenaza y que lo dicho por él le valdría la descalificación y en la mañanera de este martes AMLO intentó parafrasear al actor Arturo de Córdova cuando decía “no tiene la menor importancia”; pero advirtió que en caso de que Zedillo convocará a los mexicanos a no pagar impuestos, entonces sí sería grave.

Sabedor de que lo dicho por él sería blanco de las destructivas calumnias de AMLO, el ex presidente no perdió la oportunidad de recordarle al llamado falso Mesías que ante la inminente chatarrización del INE, dijo que la democracia y justicia “son mutuamente dependientes; una no puede existir sin la otra” pero, “para que la justicia sea realidad, deben cumplirse condiciones clave como leyes adecuadas, su aplicación imparcial y un acceso universal y equitativo al sistema judicial, imposibles sin un Poder Judicial profesional, imparcial e independiente, encabezado por una Corte Suprema con esos mismos atributos y la facultad adicional de declarar inconstitucionales las leyes y las acciones del gobierno cuando así lo sean”.

¿Habrán entendido AMLO y Claudia el estate quieto de Zedillo en momentos en que ya se baraja la idea de una nueva Constitución General de la República que acabe con derechos y libertades en México?

Zedillo, quien llegó a la silla presidencial después del “colosidio” y que fue electo con la más abrumadora votación del siglo XX, recordó que su primera decisión como Presidente fue lanzar una iniciativa para fortalecer la independencia y las capacidades del Poder Judicial y no, como la reforma cuatrotera, para que esas cualidades fueran “transgredidas amplia, sistemática y agresivamente por el partido que hoy está en el gobierno y su jefe, el Presidente de México”. ¿Usted amable lector y radioescucha qué opina sobre el patadón que Zedillo le dio al avispero morenista, al nuevo “cártel del Bienestar” o para decirlo en claro a quienes se han adueñado de México?

