PréndeMe: Un musical que te estremecerá

Todos los lunes a las 20:30 horas

Se presenta en el Teatro Sogem Wilberto Cantón

Mitzi Fernández

Bajo la producción de Ricardo Ian, con la dirección de Jaime Rojas PréndeMe el musical se presenta los lunes en el Teatro Sogem Wilberto Cantón a las 20:30 horas.

Esta historia basada en hechos reales está escrita por Stephen Dolginoff, trata de la relación entre Richard Loeb y Nathan Leopold, quienes vivían en Chicago en 1924, lugar en el que cometieron un crimen brutal. Que, si bien es la consecuencia de eta tóxica relación, no es el tema principal en la obra.

El elenco que alternan funciones está formado por Gonzalo Aburto de la Fuente, Peter Álvarez, Luis Anduaga y Johnny Montero.

En conferencia de prensa el productor Ricardo Ian, explicó detalles de la obra “gracias por estar aquí, este es un proyecto que lleva un año cosechándose, y lleva tres meses en temporada es un thriller psicológico, que ha estado en Corea del Sur y llega por primera vez con un gran director y elenco. Como productor independiente ha sido difícil de traer una historia diferente”.

En cuanto a cómo llego al texto dijo “Gracias a Claudio Morales que me invitó a una puesta en escena fue la que me llevó a este texto con otra propuesta. Fue en el 2019 que contacte al autor, y pensé en Jaime en seguida para que dirigiera. También agradezco al autor que me guio en todo el camino”.

Las palabras de Jaime Rojas fueron “es un tema universal y cuantos no hemos conectado con historias tan desgarradoras, lo difícil fue esa línea de darle la seriedad y no ridiculizar a los personajes, mi experiencia en musicales me comprometió a hacer un espectáculo digno”.

Al ser un tema delicado Rojas aclaró “No tratamos de promover la violencia, si no visibilizar la violencia que ha estado todo el tiempo en las relaciones tóxicas, creo que es un tema actual, el mensaje depende como lo quieras ver si te reflejas en los personajes y cambias o si solo lo vez”.

Los actores quienes también estuvieron presentes y describieron su emoción ante el proyecto, que si bien ya se estrenó, siguen sintiendo la emoción a tope, Gonzalo Aburto mencionó “me emocionó el proyecto, que las canciones tienen mucha parte en la historia, a pesar de ser personajes reales se les agrandó en la historia y me gusto encontrar lo que había en la cabeza del personaje”.

Peter Álvarez externó “es una obra que no estamos acostumbrados a ver y trae un mensaje más allá, es esa complejidad de que son humanos pues los podemos ver bondadosos o violentos, también hasta qué punto llegamos por una persona hasta que punto te puedes perder por una persona. Ha sido una experiencia inolvidable”.

Johnny Montero dijo “lo que me atrapó primero fue el título, pues cuando lo escuchas se puede interpretar de muchas maneras, pero cuando ves la obra, notas que se relaciona en todo lo que pudiste pensar del título. Desde que vi el libreto me prendió”.

Luis Anduaga por otro lado comentó “para mi es una historia y personajes muy complejos, el reto para mí fue como poder entender al personaje, con el guion que si tenemos mucho como entenderlo”.

Los actores y el director están de acuerdo con que es una obra muy bien cuidada y ejecutada en donde no solo los personajes son parte de ella pues las luces, la música y el piano llegan a ser como personajes que te envuelven en este ambiente.

Las funciones son los lunes a las 20:30, cada semana se Alternan el dúo de actores. Boletos disponibles en taquilla del teatro y en Ticketmaster, puedes estar atento a las promociones en redes sociales.