Crisis por taxis en el AICM

Segunda vuelta

Luis Muñoz

El PAN lamentó que, nuevamente, el gobierno federal y Morena hagan oídos sordos en la atención de reclamos legítimos de sectores como es el transporte y ahora asfixien las terminales del Aeropuerto de la Ciudad de México acotando los medios de traslado a usuarios nacionales e internacionales.

Mientras, permisionarios de taxis de diversos aeropuertos del país cancelaron de última ahora la conferencia de prensa que tenían programada para ayer jueves. Según se informó, la cancelación se debió a una serie de mesas de trabajo con autoridades para intentar llegar a acuerdos sobre el tema de taxis de plataformas en las terminales aéreas del país.

Pero como una acción inmediata y de planteamiento auténtico de la fracción del PAN en la Cámara de Diputados, a nombre del legislador por la CDMX, Daniel Chimal García, anunció que brindará a los taxis de plataformas, la opción de ir a San Lázaro para presionar a legisladores de Morena y crear un frente para darle solución al problema.

“Nos ponemos del lado de los usuarios porque es inseguro salir del Aeropuerto, además, la gente no confía en el servicio de transporte que ahí se ofrece, pues hay muchos asaltos”, dijo Chimal, quien añadió que se debe permitir el uso de plataformas digitales de transporte privado como Uber, DiDi u otros servicios.

La situación no debería ser tan complicada. Es, simplemente, dar alternativas y que los precios sean justos y un incentivo para que el turismo venga a México. Chimal García precisó que el gobierno federal de Morena aún conserva su rencor hacia la iniciativa privada (IP), que brinda trabajo al presta un servicio y contribuir a la movilidad de pasajeros.

Adelantó el legislador que se reunirán con empresas para que se sean escuchadas y puedan iniciar una ruta de trabajo que vaya encaminada hacia una iniciativa de ley en favor de usuarios y empresas, nosotros estamos legislando para que haya condiciones para todos, mientras el Gobierno se dedica a acotar las fuentes de trabajo.

El diputado federal dijo que lo mismo sucedió con la reciente Reforma Judicial, donde no hubo espacio de reflexión ni de retroalimentación con los trabajadores. “Ayer se fueron a manifestar en Palacio Nacional y no hubo eco del presidente, pero aquí está la oposición para escuchar y resolver casos como el de los médicos a quienes no veía ni escuchaban durante la pandemia.

Finalmente, el diputado señaló que lo que está haciendo el Gobierno al ignorar a los trabajadores de taxis de plataforma es ahuyentar al turismo y prestándose a que grupos criminales acechan a los pasajeros.

“Vamos a visitar el Aeropuerto de la Ciudad de México para constatar el tiempo de espera y las dificultades para los turistas. No vamos a quedar de brazos cruzados, estaremos realizando mesas de trabajo con empresas y el AICM para darle esquemas de solución a los afectados, pero principalmente a los usuarios”.

Recuperan espacios en Cuajimalpa

A fin de enriquecer el programa de Gobierno Cuajimalpa 2024-2027, Carlos Orvañanos, alcalde electo recibió la visita de Miguel Treviño de Hoyos, presidente municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, para conocer los proyectos urbanos, turísticos, culturales y sociales que se han implementado con éxito para la reconstrucción del tejido social.

“Nos rodeamos de perfiles con amplia experiencia en temas de gobernanza y desarrollo local, como es “Aceleradora de Ciudades”, una política pública aplicada en San Pedro Garza García y que significa crear comunidades con espíritu de rescate a espacios públicos, impactos económicos positivos y estándares de política pública moderna empleada en ciudades del mundo”, expresó.

Carlos Orvañanos explicó que se trata de aplicar en Cuajimalpa un programa de planeación urbana, obra pública sostenible, recuperación de espacios y ampliar el concepto de servicio público a favor de la ciudadanía.

Se trata además, añadió, de hacer presupuestos, procesos y reglamentos flexibles para que Cuajimalpa sea punta de lanza en materia verde, inversión, oportunidades, seguridad ciudadana y empoderar el desarrollo social.

En su momento, el alcalde del municipio regio, Miguel Treviño de Hoyos, destacó que Cuajimalpa tiene una geografía que se presta para compartir lo que ha funcionado en San Pedro y en esa medida, generar más espacios públicos aprovechando las áreas verdes.

“Un punto importante es hacer que este tipo de municipios también puedan depender menos del automóvil y los peatones se apropien de las políticas públicas de movilidad no sólo en la Ciudad de México, sino en más capitales de la República”. Treviño de Hoyos añadió que el espacio público se vuelve importante cuando son lugares de convivencia, de paseo, seguros para las familias y un patrimonio ambiental que se valore y cuide.

“Buscamos que se haga comunidad y estaremos coordinando esfuerzos y estrategias que se adapten a necesidades puntuales para la regeneración urbana siempre velando por la ecología y el respeto al ecosistema”, finalizó.

