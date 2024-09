Se cae la estrategia Yunes

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

La familia Yunes tenía un plan maestro, esquematizado y fácil de operar.

Acordaron ir en mancuerna Miguel Ángel padre e hijo, el padre suplente del hijo en la fórmula senatorial y el otro hijo de Yunes Linares como diputado local en Veracruz.

La estrategia consistía en que cada uno obtuviera esa recompensa y, posteriormente, los tres avanzaran. Miguel padre quedaría como propietario del Senado de la República, Miguel hijo sería el candidato panista a la alcaldía de Veracruz y Fernando, el hijo menor de Miguel Ángel Yunes Linares, competiría por Boca del Río.

Sonaba lógico y magistralmente diseñado, aunque no consideraban las acciones judiciales emprendidas en contra de ellos tres y de la esposa de Miguel hijo, la alcaldesa del puerto de Veracruz, Patricia Lobeira.

La zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, Medellín, Alvarado y Antón Lizardo es o ¿era? un bombón electoral para quien la controle y ese era el caso de papá Yunes.

Con ello, Miguel hijo (en caso de ganar) podría cubrir la espalda de su esposa, acusada de algunas irregularidades.

Magistral, decían los personajes en cuestión, aunque todo cambió cuando Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz aceleró la persecución en contra de Miguel hijo y el círculo se fue estrechando, razón por lo que el estratega del grupo (Miguel padre) decidió que era momento de negociar con quienes necesitaban su voto para la aprobación de las reformas constitucionales.

Escucharon ofertas y se decantaron por la que les ofrecía mejor futuro. Negociaron tranquilidad a cambio del respaldo que se requería.

Ahora los Yunes (los tres) se encuentran en una encrucijada. Sus electores no los quieren y lo dicen abiertamente (una serie de carteles de rechazo aparecen en comercios y sus negocios están siendo boicoteados). Para la oposición son unos traidores (siempre lo han sido, es el comentario generalizado en Veracruz). Su adscripción a Morena no es bien vista por los propios morenistas y sus posibilidades de candidaturas parecen lejanas. Les queda un recurso, sumarse al Partido Verde, aunque ese organismo político en Veracruz lo controla Javier Herrera Borunda, hijo del ex gobernador Fidel Herrera y catalogado como el adversario número uno de los Yunes.

De acuerdo con este panorama, el futuro de los Yunes se restringirá al Senado de la República, en el caso de Miguel Ángel hijo, aunque claro puede darle paso a su padre que nunca había podido tener un escaño y que ya lo disfrutó por unas horas y Fernando el menor de los hijos será un diputado local, sin gran protagonismo. Lo otro (buscar una candidatura a alcaldes) sería su perdición.

La reunión con la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, puede abrirle el hueco necesario para ser aceptado por Morena.

Magistrada que cobra doble salario

Gran molestia genera al interior de los trabajadores del Senado de la República la figura de Bertha Orozco, la que mantiene la doble plaza de magistrada y secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Senadores.

Bertha, protegida del líder de la burocracia, Joel Ayala, es magistrada del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Según denuncia del secretario general del Sindicato Independientes de Trabajadores de la Cámara de Senadores, Salvador Tenorio Lozano, establece que además de cobrar un sustancioso salario como magistrada, Bertha cobra otro más de 130 mil pesos mensuales como dirigente sindical, más otras asignaciones.

Establece también que Orozco tiene el respaldo de Ruth Berrones, jefa de la Unidad de Relaciones Laborales y Servicios del propio Senado.

De acuerdo con su denuncia, los trabajadores esperan que los nuevos funcionarios de la LXV legislatura pongan atención en ello, especialmente Óscar Palomera y Abraham Zurita.

Finalmente, Alessandra Rojo de la Vega se quedará con la alcaldía Cuauhtémoc, con todo y que Caty Monreal insiste en hacerle la vida cuadritos… Con una inocencia total, Daniel Barreda, senador de MC contó su versión sobre su ausencia de la votación de la reforma del Poder Judicial. Total, en MC ya lo perdonaron y sólo se espera quién será el próximo ausente.

