Alberto Vieyra G.

El rencor de AMLO contra España, también es el rencor de Claudia.

¿De dónde le viene ese diabólico rencor a AMLO, a pesar de que por sus venas corre sangre española?

Recuérdese que, en 1917, cuando México era un caos producto de la Revolución Mexicana en la que murieron un millón de compatriotas, la única vez que ha descendido la población en México, llegaba a territorio mexicano, huyendo de los horrores de la Primera Guerra Mundial, José Obrador Revuelta, el abuelo de quien jamás debió permitirse que fuese Presidente de la nación azteca. José Obrador Revuelta era originario de Cantabria, España lugar que fue conocido por su nieto en el 2017.

El abuelo de Andrés Manuel López Obrador se afincaría Tepetitán, en Tabasco, donde se casó con Úrsula González. Fruto de ese matrimonio nació Manuela Obrador, madre del presidente López Obrador.

¿De dónde le viene entonces a AMLO ese acendrado rencor que siente contra lo español o es pura simulación política para revivir el odio entre los mexicanos que no han sabido entender La Conquista y la conformación de la nueva cultura del mestizaje? ¿Sin esa fusión de razas indígena y blanca, México seguiría siendo una gran Tenochtitlán de indios taparrabo?

Veamos: El 1 de diciembre de 2018, tras su toma de posesión, el presidente López Obrador recibió al rey Felipe VI de España en su despacho de Palacio Nacional y allí hablaron del tema del perdón, pero fue a propuesta del monarca, no suya y se llegó a plantear una visita a México para ventilar el tema.

Pero menos de un año después, López Obrador haciendo a un lado a la cancillería mexicana, es decir pasándose por los bolsillos el arte de la diplomacia, el 1 de marzo de 2019 le envió una carta al rey que leería en la mañanera rompiendo una regla de oro, regla de confianza, hacer público lo privado, y donde le planteaba una ceremonia conjunta al más alto nivel en la que el “Reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados y pidiera disculpas”.

Esa indolente carta resultaría como Las Cartas de Eufemia, sin contestación. Es decir, que el rey ignoró a AMLO, quien montaría en cólera y su entripado se lo acaba de endosar a su sucesora, la presidenta científica Claudia Sheinbaum, quien viene a resultar la primera víctima de AMLO, porque como el señor presidente tiene rencor contra los españoles, pues ella también y habrá que recordarle a doña Claudia que “mal comienza la semana para el que ahorcan en lunes”.

Por ese rencor, doña Claudia no invitó al rey Felipe VI a su toma de posesión. Se lo brincó e invitó directamente al presidente español Pedro Sánchez, quien le habló telefónicamente para recordarle que España vive un gobierno monárquico, en el que el primero es el rey, y el rey no fue invitado, y en una larga carta le dice doña Claudia en pocas palabras que como no ha ofrecido públicamente el perdón por “los agravios causados en su momento a los pueblos originarios de México, con la finalidad de iniciar una nueva etapa en la relación bilateral de ambos países”, pues doña Claudia le enderezó el pleito al rey de España.

Ah, pero eso sí, invitó al dictador ruso Vladimir Putin, al sátrapa de Nicolás Maduro que acaba de robar la elección presidencial en Venezuela o al otro dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel. En suma, nos queda claro que el que seguirá mandando en México es López Obrador, quien le ha restado a México mucho mundo y ha hecho que la nación azteca se convierta en el ámbito internacional como un pueblo bananero.

