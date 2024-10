La Casa de los Famosos termina temporada 2024

Con “Mayito” como absoluto ganador

Los cinco finalistas hablan de su experiencia

Mitzi Fernández

Se llevó a cabo la final de la temporada de La Casa de los Famosos, uno de los programas más vistos y hablados en estos momentos en México. Después de que se anunciara al ganador Mario Bezares.

Por lo que se ofreció una conferencia de prensa en la que los cinco finalistas: Arath de la Torre, Briggitte Bozzo, Karime Pindter, Gala Montes y Mario Bezares, contaron su experiencia en este proyecto, acompañados por la productora Rosa María Noguerón.

Mario Bezares, ganador de la contienda fue el primer en externar “fue un renacer, un resurgimiento del ave fénix, mi corazón está desbocado de tanto amor y por este público que votó por mí”.

Karime Pindter brevemente dijo “es la experiencia más bella de mi vida, salió una Karime nueva, gracias por seguirnos”.

Mientras que Gala Montes agradeció a la productora “te agradezco por lo gran productora que eres, esto es un parte aguas para nosotros, fue difícil por los juicios, pero para mí fue una oportunidad para renacer y con compañeros que me levantaron muchísimo cuando lo necesité. Formamos una familia y me costará desapegarme, son los que me ayudaron a mantener la cordura”.

El cuarto finalista Arath de la Torre compartió “me complace mucho que me contemplarán, gracias Rosa por invitarme después de que pasé muchas controversias en mi carrera, pero ahora el público conoció al verdadero Arath, cuando me invitaron me pidieron comedia, necesitaba con quien jugar y encontré a Mario, en lo personal me libré de adicciones, depresión y muchas cosas en este lugar”.

Aunque la quinta finalista ya llevaba un poco más de tiempo afuera de la casa confesó que seguía en shock “ha sido uno de los proyectos más difíciles de mi carrera, pero lo disfruté muchísimo, no me arrepiento de nada porque es lo que nos hace ser los 5 finalistas de la Casa de los Famosos, y aprendí que con el amor todo es mejor. A veces siento que traigo aun el micrófono, cuando salí no sabía que hacer, todo fue una locura”.

Por otro lado, la productora Rosa María Noguerón no desaprovechó el momento y dio las gracias a cada parte de este reality “gracias a todas estas personas que siguieron las historias de estos artistas, gracias a quienes trabajaron dejando sus vidas para lograr esta temporada. El reto más grande fue hacer esta temporada diferente y gracias a los 15 habitantes se logró. Todo lo que pasó constituye esta casa de los famosos. En la vida es muy parecido, pues siempre hay conflictos”.

Mario Bezares y Paul Stanley

Recordando algunas anécdotas dentro de la casa Mario Bezares relató lo que sintió con la visita de Paul Stanley “Paul fue parte de mi vida, cuando entró, las piernas se me hicieron chicle, solo escuche lo que me estaba diciendo, es como si fuera un final feliz, porque me dijo que está en paz. Nunca tuvimos antes un problema, además de los seudo reporteros que le calentaban la cabeza, que mejor ejemplo de él, de llegar y decirme las cosas”.

Hablando del impacto que tuvo el programa Rosa María Noguerón dijo “que mejor que cada uno se dé cuenta del impacto, somos el reflejo de que en todos lados se habla de nosotros y se juntan familias y amigos a vernos y eso es maravilloso, cada semana fuimos trending, somos más que un número. Es un formato que trata de la convivencia por eso se hacen conflictos, pero nada que no pudiera arreglarse”.

Otro momento importante fue cuando pidió que dejen de atacar y juzgar a los famosos “terminen el hate, esto es un juego, no significa que sean las personas que fueron adentro, pues es algo que se sale de control por lo que algunos integrantes se terminan saliendo, por recibir amenazas como fue el caso de Adrián Marcelo, con quien al final de su decisión de salirse quedamos en buenos términos”.

Todos los finalistas estuvieron de acuerdo en que no cambiarían nada, pues es lo que los llevo a donde están, formando una familia naturalmente. Llevando experiencias inolvidables y sobre todo llenado de amor.