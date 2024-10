El plazo llegó

Así las cosas…

Humberto Mares N.

No hay plazo que no se cumpla. Ya la historia y los hechos realizados por AMLO y su gobierno 4T lo pondrán en el lugar que merece. Hoy Claudia Sheinbaum protestará como Presidenta de México.

Las condiciones en la administración pública que el nuevo gobierno encontrará son difíciles. Los expertos nos han dicho que la inversión se ha detenido, la seguridad pública es un desastre. Seguimos con 70 u 80 asesinatos diarios. La inflación está contenida, pero no controlada. La gasolina la recibió a 19 está en 24. La canasta básica también aumentó su costo en cerca de los mil pesos.

En el terreno de la política exterior, sabemos que al gobierno del señor López nunca le agrado asistir a reuniones internacionales de mandatarios. En pocas ocasiones se reunió con los principales socios de México. Estados Unidos y Canadá no tuvieron la oportunidad de adentrarse con su socio México, simplemente porque a AMLO no le llamaba la atención, ni la diplomacia ni tratos con neoliberales. Lo suyo eran las mañaneras y su permanente campaña electoral, que sí le dio resultado y conectó con su público.

Las malas cuentas en muchos rubros de la vida nacional es más que evidente. Seguridad pública con cifras muy cercanas a los 200 mil asesinatos en el sexenio. Existen dos cifras reconocidas por 189,500 y 194,000, ningún gobierno tiene esa estadística. El fin de semana pasado asesinaron 240 personas.

El sector salud está desmantelado, sin medicinas y sin servicios, con un saldo de más de 700 mil muertos debido a la Covid. Las grandes obras, Tren Maya, Dos Bocas, AIFA no han funcionado como dijo que serían, los costos se triplicaron.

El peor desempeño de este gobierno, que concluyó, es la seguridad y la acusación de su gobierno de tener tratos con los narcotraficantes. Su última gira por Sinaloa y el presidente, de manera violenta como pocas veces, reclamó al gobierno de los Estados Unidos por el operativo para llevarse a un “chapito” y a “El Mayo” Zambada, que hasta el momento no saben que pasó.

Las 20 iniciativas y las reformas constitucionales implican de entrada un golpe a la expectativa de expansión económica del país, ya que ahora se prevé que México crezca en torno a 1.5 por ciento en 2024 por debajo del 2 por ciento anual histórico. La cifra más baja en la historia.

Hoy, después de casi seis años de presidencia de López Obrador, al menos en apariencia, la postura de México en cuestiones de comercio internacional sigue siendo esencialmente la misma, que al final de la administración de Peña Nieto. No hay nuevos acuerdos de libre comercio, el comercio con Estados Unidos domina las cifras globales y la economía está orientada hacia un crecimiento impulsado por las exportaciones. El gobierno de AMLO no generó nada nuevo en materia de comercio internacional.

Esperábamos que nuestro país avanzara en desarrollo de infraestructura, cuidado del medio ambiente, salud, educación, consolidación de relaciones a nivel internacional y otros sectores y ámbitos de acción propios de la administración saliente exhiben, pues, el fracaso de la administración, en temas como salud, seguridad, educación y respeto a la ley, es donde más se nota este retroceso y el gobierno que finaliza hoy, termina como un gobierno popular, pero ineficiente y los números en materia financiera nos lo dicen. El PIB 0.8%, PIB per cápita -2.70%.

El reto que asume hoy Claudia Sheinbaum es enorme. Las condiciones por muchos lados son adversas. Esperamos los mexicanos que Claudia demuestre su compromiso con todos los mexicanos, como dice en el discurso. Declara estar lista.

10 años de la nefasta noche de iguala

Se cumplieron 10 años de la desaparición de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. La trágica noche de iguala que desaparecieron los 43 estudiantes de la normal rural y que los últimos gobiernos no han podido resolver.

El gobierno de Enrique Peña Nieto llegó a la “verdad histórica” para referirse a la entonces versión oficial de lo sucedido, que los estudiantes habían sido entregados a un grupo criminal que los habría asesinado e incinerado, según las investigaciones realizadas por Jesús Murillo Karam, en su calidad de Procurador General de la República, y que hoy en día está en prisión preventiva.

Hasta la fecha no han podido dar otra explicación, todas las hipótesis son derrotadas por falta de pruebas contundentes. Este caso es otro pendiente más que se queda como legado de López Obrador. Los hechos fueron clasificados, cuando menos popularmente como “crimen de Estado” lo ocurrido esa noche, en el que “estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles” y señaló a más de 30 ex funcionarios por su presunta responsabilidad. No llegó la justicia mucho menos la verdad. La lucha seguirá gobierne quien gobierne, dicen los familiares de los muchachos.

En el mitin que a pesar que hicieron todo para que no se llevará a cabo porque cercaron el Zócalo, finamente los familiares brincaron las barricadas puestas por la autoridad y finalmente llevaron a cabo su mitin para gritarle al presidente López, que los engañó y no cumplió su promesa de gobierno.

Apuntes

El Senado de la República aprobó la licencia de los morenistas Omar García Harfuch, Ernestina Godoy y Citlalli Hernández y así poder integrarse al gabinete de Claudia Sheinbaum a partir de hoy. Los senadores García Harfuch, como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; Godoy, en la Consejería Jurídica de la Presidencia; y Hernández irá a la Secretaría de la Mujer.

Acapulco en emergencia nuevamente. “John”, primero tormenta y luego huracán dejó bajo el agua al puerto a casi un año de sufrir la destrucción que dejó el huracán “Otis”. El primer gran reto para el nuevo gobierno. Así las cosas, hasta pronto.

