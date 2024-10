Murió el obradorismo; nace el claudismo

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

De pena ajena legisladores lisonjeros

Mis zapatos por una selfi, el clamor

AMLO sí violó la libertad de expresión

Dejó pasivos sociales y económicos

Sheinbaum, a pagar los platos rotos

“Alito”, reflexión sobre presidencialismo

Qualitas, Monte de Piedad, Finsa

Diegeo busca “embotellar” en papel

Sería una necedad pretender que el pueblo no puede cometer errores políticos. Puede cometerlos, y graves. El pueblo lo sabe y paga las consecuencias; pero comparados con los errores que han sido cometidos por cualquier género de autocracia, estos otros carecen de importancia

John Calvin Coolidge (1872-1933) Presidente de Estados Unidos (1923-1929)

El espectáculo que dieron legisladores del oficialismo fue triste y denigrante. El culto a la personalidad, al estilo estalinista, maoísta o castrista y en el mejor de los casos de los chavistas.

Durante la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, como Presidenta de la Nación, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, diputados y senadores, sin el más mínimo escrúpulo, en lugar de dar vivas a México, con ahínco, corearon “es un honor estar con Obrador” y a codazos y pisotones buscaron la selfi. Una, hasta rompió su zapato en su batalla heroica.

Y, lo entiendo como analista.

Sin él, esos jilgueros del oficialismo, que son una mezcolanza de priistas, panistas, perredistas, socialistas y prófugos de sus “principios” aglutinados en Morena, PVEM y PT, serían mexicanos comunes y corrientes como tú o como yo; nada más. Sin escoltas, ni fastuosas residencias, ni abultados fajos de billetes. Potentados, diría su “líder”.

Eso habla de políticos agradecidos hasta el éxtasis, sin la agonía que sufren los intelectualmente superiores.

Andrés, nunca te hablé con el mote de “usted”, porque me siento demócrata y veo en todos a seres iguales, ante las leyes. Nadie es mexicano de primera y otros de segunda, aunque ellos mismos se etiqueten. Todos debemos, sin demagogia, ser totalmente iguales, incluso en el trato.

Hablaste que en tu gobierno hubo libertad de expresión. Déjame decirte que es falso. En lo que a mi corresponde, la persecución de tu equipo provocó que me quitaran e impidieran mi acceso a espacios radiofónicos. No sólo fui yo como periodista, sino que muchos de tus detractores fueron calumniados desde el púlpito de Palacio Nacional y cancelaste sus oportunidades laborales. La mayoría no tienen acceso al dinero del pueblo, del presupuesto, pues. Sus vidas y las de sus familias se ven mermadas.

Ese eres tú y lo mejor para Claudia y para México es que te mantengas alejado.

Después de lo anecdótico de la toma de posesión, lo importante es el discurso de Claudia. Fue muy condescendiente con López Obrador y tuvo que escuchar la perorata de los seguidores de AMLO, quienes no se han dado cuenta que ¡hay Presidenta!

Su discurso fue esperanzador, conciliador y, aunque ideológicamente siga el camino de la izquierda, se comprometió al respeto de la Constitución y las leyes que de ella emanan.

Para darle confianza a quienes ven con esperanza el futuro del país, es necesario que en el discurso se acabe con el culto a la personalidad de López Obrador. Él ya se fue y si dejó algo para vanagloriarse en la izquierda insípida, que sea como creador de Morena. Se inició el fin de lopezobradorismo y el inicio del claudismo.

En el color de la información, estuvieron presentes todos los gobernadores y sólo 16 jefes de Estado. Esta no es una señal para Claudia, sino para AMLO, quien hizo de la política exterior un capricho personal y no actuó como hombre de Estado.

Cuando él tomó posesión asistieron presidentes como Díaz-Canel, de Cuba; Evo Morales, de Bolivia; Lenín Moreno, del Ecuador; Nicolás Maduro, de Venezuela; Eugene Philip Rhuggenaath, de Curazao; Juan Orlando Hernández, Honduras; Danilo Medina Sánchez, Dominicana; Kim Yong Nam, presidente de la Asamblea Corea del Norte; António Costa, primer ministro de la República Portuguesa; Miguel Ángel Revilla, de la comunidad autónoma de Cantabria, España; Salvador Sánchez Cerén, de El Salvador; Jimmy Morales Cabrera, de Guatemala; Martín Vizcarra Cornejo, del Perú; Felipe VI, rey de España; Mansour Bin Mutain Bin Abdulaziz Al Saud, príncipe y ministro de Estado de Arabia Saudita; Michael R. Pence, vicepresidente de los Estados Unidos de América; Ivanka Trump, asesora de la Casa Blanca y Kirstjen Nielsen, secretaria del Departamento de Seguridad Interna.

Pero vamos a la anécdota histórica: Con Carlos Salinas, asistieron 105 de Estado; con Ernesto Zedillo, 80; con Vicente Fox, 80; con Felipe Calderón 80; con Peña Nieto, 95.

PODEROSOS CABALLEROS

PRESIDENCIALISMO AGOTADO: “ALITO”. En los discursos que se dieron durante el evento, destacó el de Alejandro Moreno, “Alito”, presidente nacional del PRI, quien tocó un tema que es relevante. Antes, déjame comentarte que con Peña Nieto y Calderón, tuvimos pláticas sobre el presidencialismo en México y que éste debería disminuir su poder. Claro, mostraron su oposición y pedían presidentes fuertes para un gobierno fuerte. Ahora, “Alito” pone el dedo en la llaga al mencionar que el presidencialismo está agotado y que los mexicanos debemos pensar en nuevas formas de gobierno, que sean adecuadas a nuestro país y que sean modernas para democratizar a su gobierno. No se trata de poner un sistema, sino de discutir esas formas en la que realmente el gobierno sea del pueblo (todos absolutamente y no sólo de la clase política) y sirva al pueblo. El diputado y representante del PRI en ese evento, pondrá a discusión, seguramente, en foros, universidades, sindicatos y otras instituciones sociales, el tema que cambiaría el rostro y la vida de todos los mexicanos.

QUÁLITAS: Quálitas Controladora, liderado por José Antonio Correa Etchegaray, contrató a Roberto Araujo Balderas como director de Finanzas, quien reporta directamente a Bernardo Risoul Salas, director general adjunto. Araujo tiene 20 años de trayectoria con cargos ejecutivos en México, EU y Japón en Chubb, Mars y Eli Lilly.

MONTE DE PIEDAD: Nacional Monte de Piedad quedó en el desamparo financiero, luego que Javier de la Calle fuera destituido de la dirección general hace varias semanas. Pasó el mando de manera transitoria a sus directores de Finanzas y Tesorería, Fernanda Langarica, y Aldo Achar, que lidera el área de Capital Humano y Servicios Corporativos. Esto, mientras el patronato analiza el mejor perfil para el cargo

FINSA: El desarrollador de parques industriales Finsa, que lidera Sergio Arguelles, arribará a Aguascalientes el fabricante estadounidense de productos de cuidado personal Edgewell Personal Care, que dirige Rod Little, con una inversión de 110 millones de dólares. La empresa colocó la piedra angular de su primera manufacturera en México, en la entidad gobernada por Tere Jiménez.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

DIAGEO: Bajo el liderazgo de Leonardo Curado, Diageo, empresa británica dedicada a la fabricación y distribución de bebidas alcohólicas, entre ellas Johnnie Walker, explora el uso de envases de papel en toda su cartera de bebidas alcohólicas, como parte de sus esfuerzos de sostenibilidad. Esta estrategia incluye reducir el peso de los envases en un 10% durante esta década y aumentar el contenido reciclado en los envases al 60%. Además, para 2030, todos los envases deben ser ampliamente reciclables, reutilizables o compostables. Una pregunta sustentable: ¿el cristal no es reciclable? Por aquello que el uso de papel devasta los bosques.

