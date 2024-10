De Atotoztli a Claudia

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

Ya era hora… se fue a la rechintola el Presidente más ego, mentiroso con más de 112 mil mentiras y peleonero que haya tenido la República Mexicana. Ojalá y que de veras se vaya y no nos esté fregando con un odioso Maximato.

Llega Claudia Sheinbaum, la Presidenta científica, quien ha ofrecido a los mexicanos más de lo mismo o de lo peor. Se le desea el mayor de los éxitos y habrá que decirlo muy claro, la Presidenta científica será tan respetada como sea capaz de llevar a cabo acciones de gobierno que merezcan el respeto ciudadano y que no sea una calca del peje que venga a dividir y a confrontar todavía más a los mexicanos.

Si Claudia Sheinbaum Pardo es respetuosa de sus adversarios y críticos, entonces tendrá respeto. Sobre sus hombros pesa que lleve a cabo una reconciliación nacional y honrar su proclama humanista del segundo piso cuatrotero, pero, además debe ,y cuanto antes, levantar el reguero que le deja el mitómano que ya se fue, aunque ella lo equipare con Lázaro Cárdenas y que diga para endulzar los oídos de su tutor que es el mejor Presidente de México.

Que me perdone doña Claudia, pero eso es desconocer la historia nacional. Para que AMLO sea comparado con Benito Juárez necesitaría nacer quizá 200 mil veces.

Doña Claudia se estrenó este martes 1 de octubre de 2024 con un buen discurso dirigido principalmente a las mujeres de México, pero nuevamente que me perdone, pero por desgracia, no quiso hablar de la primera mujer gobernante de las antiguas tribus de la raza azteca, sí de aquellos grupos indígenas originarios y me refiero a Atotoztli, de quien dijo doña Claudia que antes de la Conquista Española no había antecedentes de que una mujer hubiese gobernado aquellos pueblos originarios.

En el “Códice Ramírez” se establece que Moctezuma I gobernó junto a su hija de 1440 a 1469.

Doña Claudia debió echar mano de esos dizque eruditos que pululan en la 4T en busca de huesos sexenales y habrá que decirle que cuando menos el dato de Atotoztli lo encontramos también en la Visión de los Vencidos del ilustre maestro Miguel León Portilla, quien coincide con el “Códice Ramírez”, igual que Toribio de Benavente, Motolinia, en su texto Historia de los Indios de la Nueva España, quienes nos recuerdan que Atotoztli gobernó hasta en 3 periodos. En el primero, gobernó con su padre Moctezuma I de 1440 a 1469; el segundo periodo fue 1469 a 1473 y el tercer periodo comprendió desde 1473 y 1482.

Así que doña Claudia tiene fuentes históricas hasta pa’ventar, pa’rriba, pero nos quiso presumir a los mexicanos que ella es la primer mujer Presidenta de México. Y en efecto, así es. Pero antes de que México se hubiese constituido como República fue gobernado por Atotoztli a lo largo de 40 años.

Es la segunda salida histórica en falso de doña Claudia. La primera fue cuando en una carta le dijo al rey de España que la Fundación de la Gran Tenochtitlán se remonta a dos siglos y la realidad es que son 700 años. Esas dos metidas de pata nos dicen que doña Claudia no lee y no tiene asesores históricos.

La señora Presidenta no puede y no debe repetir el error de su tutor que cuando quería darnos cátedra de historia, simplemente mandaba a la papelería a que le comprarán estampitas con las que los niños hacían la tarea hace muchos años y luego salía a decirnos que la esposa de Porfirio Díaz fue doña Margarita Maza de Benito Juárez.

Así que por respeto de quienes la eligieron, la señora Presidenta debe leer e informarse para que no cometa resbalones históricos.

info@agenciamn.com