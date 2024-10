¡Paul McCartney arranca su gira Got Back por Latinoamérica!

Leyenda viva del rock pop

En noviembre llegará a la Ciudad de México

Paul McCartney arrancó su gira Got Back por Latinoamérica recogiendo en el camino las mejores reseñas de medios especializados. El legendario músico británico tuvo su primer concierto el pasado 1 de octubre en Montevideo, Uruguay.

En el show, interpretó por primera vez la última canción de los Beatles “Now And Then”, con un increíble recibimiento por parte de los fans y marcando así el inicio oficial de las actividades que traerán a Sir Paul a México en noviembre próximo.

Los medios opinaron:

“Una noche inolvidable” ¬ El País

“Una explosión de felicidad” ¬ El Observador

“Un espectáculo monumental” ¬ Búsqueda

“Vivo y rockeando: Paul McCartney visitó Montevideo por tercera vez y dio su mejor espectáculo” ¬ La Diaria

“Una clase magistral de belleza” ¬ Rolling Stone Argentina

“Una comunión de celebración y ovación para una leyenda, un hombre que formó parte de la banda que cambió la historia de la música para siempre” ¬ Clarín.

El Set List de está esperada presentación es el siguiente:

Hard Days Night

Juniors Farm

Letting Go

She’s A Woman

Got To Get You Into My Life

Come On To Me

Let Me Roll It

Getting Better

Let Em In

My Valentine

1985

Maybe I’m Amazed

I’ve Just Seen A Face

In Spite Of All The Danger

Love Me Do

Dance Tonight

Blackbird

Here Today

Now And Then

New

Lady Madonna

Jet

Mr Kite

Something

Obla Di Obla Da

Band on the Run

Get Back

Let It Be

Live and Let Die

Hey Jude

I’ve Got A Feeling

Birthday

Sgt Pepper reprise/Helter Skelter

Golden Slumbers