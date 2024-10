Dos locas de remate, entrega reconocimiento a Biby Gaytán

Por sus 36 años de trayectoria

En esta obra la actriz brilla junto a la simpática Dalilah Polanco

Talento, preparación y belleza son la tríada sobre la que se levanta la carrera de Biby Gaytán, quien este año celebra 36 años de una trayectoria impecable, y lo hace en grande con la obra Dos locas de remate, en la que brilla al lado de la siempre simpática Dalilah Polanco.

Y para tal ocasión, Biby cuenta con un trío de maravillosos padrinos: Michelle Rodríguez, con quien compartió el escenario en el musical Chicago; Chacho Gaytán, su hermano mayor y gran músico; y su compañero de vida, su esposo, el actor y cantante Eduardo Capetillo.

Como mucha gente lo sabe, si bien Biby nació en Tapachula, Chiapas, ella creció en Tabasco, donde desde los dos años de edad incursionó en el mundo de la danza clásica. Su gusto por esta disciplina, y sus evidentes cualidades para la misma la llevaron a continuar sus estudios como bailarina, con apenas nueve años de edad, en el Instituto Nacional de Bellas Artes.

A finales de los años 80, y sin dejar nunca su preparación dancística, se unió a las filas de la exitosa Banda Timbiriche, en la que permaneció por dos años, para luego continuar su carrera como solista.

En 1991, incursionó en telenovelas con Alcanzar una estrella II, que tuvo una enorme aceptación entre el público, tanta que dio pie al grupo musical Muñecos de papel, en el que Biby destacó con el tema Tan solo una mujer.

Un año después participó en la película Más que alcanzar una estrella, al lado de Eduardo Capetillo, con quien meses después volvió a compartir protagónico en la telenovela Baila conmigo, a la que siguieron Dos mujeres, un camino y Camila.

De sus dos discos como solista se desprendieron los sencillos No me importa, Mucha mujer para ti, Y se marcha diciendo perdón, Rock café, Lago azul, Ya no hay más, Dos mujeres un camino e Igual que tú.

En 1998, participó en el disco producido por su hermano Chacho y nominado al Grammy Latino Ellas Cantan a Cri-Cri, interpretando el tema Di por qué.

Su pasión por la danza la llevó a realizar cinco años de estudios con la prestigiosa Royal Academy of Dance, de Londres Inglaterra, de la cual es egresada como ejecutante y maestra con las más altas calificaciones. Hoy en día es miembro activo de dicha institución.

En 2004, interpretó el personaje de María en el musical Amor sin barreras, y recibió por su actuación el premio Palmas de Oro 2004.

En el año de 2007 abrió su propia escuela de arte Dance Study por Biby Gaytán.

Gracias a su vasto conocimiento y experiencia en la danza, ha participado como jurado en varios programas de televisión de concursos de baile.

En 2019 protagonizó el musical Chicago, con el que celebró tres décadas de fructífera trayectoria. Biby brilló en el personaje de Velma Kelly, por el que recibió múltiples elogios.

Recientemente compartió escenario con su hija Ana Paula en el musical Amor sin barreras, en el que Biby tuvo una actuación especial en el personaje de Anita, y Ana Paula el de María.

Ahora, triunfa en teatro de manos de Morris Gilbert, protagonizando al lado de Dalilah Polanco la obra Dos locas de remate, cuya compañía hace un emotivo reconocimiento a esta reina de los escenarios. Ahora con renovados bríos retomó su temporada con funciones los martes y miércoles a las 20 horas, en el Nuevo Teatro Libanés.

Dos locas de remate se presenta en el Nuevo Teatro Libanés, martes y miércoles a las 20:00 horas. Los boletos se pueden adquirir en la taquilla del teatro o a través del sistema Ticketmaster. Los precios son: VIP 1 $1,250; VIP 2 $1,100; Preferente 1 $950; Preferente 2 $850, y Balcón $750