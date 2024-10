La justicia exterior

Desde el portal

Ángel Soriano

Nuestros principales capos de la droga están siendo enjuiciados en la Unión Americana porque en nuestro país no hay denuncias penales contra ellos, incluso el mismo ex presidente Felipe Calderón ignoraba que su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, andaba en malos pasos porque, de haberlo sabido, indicó, hubiera procedido en contra de él.

Tampoco el ex presidente Andrés Manuel López Obrador estaba enterado de que el Departamento de Justicia estadunidense estaba en negociaciones con uno de los dos más poderosos cárteles de Sinaloa, y pese al centenar de muertos y a más de un mes de ocurrido el secuestro/entrega de “El Mayo” Zambada, tampoco EU informa a México de lo ocurrido.

El gobernador Rubén Rocha Moya tampoco sabía que un comandante de la Fiscalía de Sinaloa estaba al servicio de “El Mayo” Zambada y, en Chilpancingo, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, tampoco sabía de las ejecuciones de dos funcionarios municipales que concluyeron con la del alcalde, hechos de los que tampoco se sabe nada.

A todo esto, el líder del PAN, Marko Cortés, pide la declaratoria de narcoterrorismo para pedir la injerencia policial extranjera en contra de los criminales de nuestro país, es decir, sería abierta y con pleno conocimiento de México porque hasta ahora funcionarios de los tres niveles de gobierno ignoran lo que ocurre en los municipios o los estados. La justicia viene de fuera.

TURBULENCIAS

Caso Colosio, el mar de fondo

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que Genaro García Luna, muy joven integrante del desaparecido CISEN en tiempos del presidente Carlos Salinas, viajó a Tijuana para liberar a uno de sus compañeros implicado en el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio y que fue identificado como el segundo tirador y sobre el que hay orden de aprehensión, pero que un juez se niega a liberarla. Esto lo denunció el ex presidente López Obrador como prueba de que el Poder Judicial protege a los delincuentes y no hace justicia, pero el hecho sigue vigente en espera de ser esclarecido… La solicitud de licencia por tiempo indefinido como senador de Nuevo León postulado por Movimiento Ciudadano, de Luis Donaldo Colosio Riojas, por motivos de salud, no deja de ser motivo de especulación política, puesto que al joven heredero del malogrado candidato presidencial se le ve mucho futuro en su estado y el país. Lo importante es que se recupere del mal que le aqueja… Se complica la desaparición de la activista Sandra Domínguez y su esposo Alexander en la conflictiva Cuenca del Papaloapan, zona donde menudean los cacicazgos locales y las actividades ilícitas por su cercanía con Veracruz, y por ser una pujante región con actividad agrícola y ganadera pero, además, incomunicada, lo que favorece el clima de inestabilidad y de violencia… Ninguna actividad laboral puede estar al margen de la ley, advirtió la presidenta Claudia Sheinbaum al dar a conocer la incorporación de los trabajadores de plataforma digitales al IMSS, los cuales en su mayoría son contratados como socios de las empresas trasnacionales que evaden de esa manera su responsabilidad en casos de accidente, que son muchos, o de prestación de servicios sociales. Los nuevos planes de vivienda también son importantes, sobre todo si se toma en cuenta los errores en planeación de unidades habitacionales en zonas alejadas de la ciudad que han quedado abandonadas, los altos costos de los créditos y demás que sólo cumplieron con aumentar ganancias de constructores pero no de servicio social como debe ser el propósito de las empresas del Estado… Una y otra vez se aclara que la reforma judicial ni afecta los derechos de los trabajadores ni desaparece la Corte, es parte de una limpia a ese poder corrupto.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista