Morena festeja por García Luna

Perfil de México

Armando Ríos Ruiz

La sentencia impuesta a Genaro García Luna en la Corte de Brooklyn, a casi 40 años de prisión, por los delitos de conspiración para traficar cocaína, por participar en una empresa criminal continua y por dar declaraciones falsas a las autoridades ha servido para acabar de desollarlo en México. No es ajeno a esas actitudes delictivas, pero las más altas autoridades del país lo usan hoy para hacer escarnio, como si ellas mismas estuvieran limpias de pecado.

Sin duda, García Luna y sus colaboradores más cercanos, como Luis Cárdenas Palomino, brazo derecho del primero, acusado de todo lo malo que pudo haber ocurrido entre las filas de la Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, estuvieron inmersos en la comisión de delitos paralelos a las fuerzas del narco que perseguían. Hubo ciudades en la provincia, en donde se exhibían mantas que mencionaban las extorsiones a que estaban sujetas las bandas de delincuentes, por parte de esta dependencia.

Lo raro sería que, a pesar de todo, este delincuente con título de policía se librara de la actuación de la autoridad y sus crímenes quedaran impunes.

Cuando terminó su ejercicio, acudió a un aeródromo clandestino en un paraje de Sinaloa, en una camioneta blindada, seguida por otras que cortejaban la despedida. Se hizo acompañar por su favorito y por algunas damas, se dijo entonces, que colombianas. Una aeronave los transportó sin que nadie supiera a dónde. Tomaba precauciones para burlar a la justicia, si acaso tuviera que ser llamado a rendir cuentas. Con el transcurrir del tiempo se supo que vivía holgadamente y sin preocupaciones, en Estados Unidos.

La justicia finalmente lo alcanzó y anteayer recibió sentencia. Pero en la Cámara de Senadores, nuestros flamantes representantes populares aprovecharon para festinar y con esta actitud, complacer seguramente al ex Presidente, que dedicó seis largos años a denostarlo y a traslucir su infinito deseo de verlo tras las rejas. Prácticamente no hubo día en que no lo recordara, junto con el que fue su Jefe, Felipe Calderón, para regodearse con la burla.

En el Senado, que preside el impresentable Gerardo Fernández “La Roña”, como le dicen los periodistas, la bancada de Morena colgó una manta que señala vínculos de él y de su ex jefe Calderón, con el narcotráfico. A ver cuando montan otra con los abrazos del sexenio pasado y de las visitas del ex Presidente a los dominios de “El Chapo” Guzmán y de “El Mayo”. De su gratitud a los criminales y de su abandono de todo México, que hoy está incendiado gracias a sus buenos oficios.

Una nota periodística dice que Fernández Noroña es uno de los pocos que encaró al ex secretario de Seguridad Pública. Efectivamente, durante una comparecencia en la Cámara baja, el político lo increpó con ganas de destazarlo. Le dijo de todo. Pero en un receso fue al baño y enseguida entró García Luna, quien de inmediato lo hizo palidecer visiblemente y temblar de miedo.

Le dio todas las disculpas y le dijo que lo que ocurría en el recinto era una especie de teatro y cosas parecidas, visiblemente nervioso. Como si el señor hubiera entrado a ejercer venganza. ¡De ese tamaño la cobardía!

Pero hoy hay fiesta en Morena, desde la Presidencia hacia abajo. Hay motivos para brindar. No basta que la justicia de Estados Unidos, ya cumplió con su parte, en el juicio que inclusive marca una dedicatoria fuerte, para muchos casos pendientes en México, de recibir lo que les corresponde.

La Presidenta contestó una pregunta, a todas luces puesta en la boca de un dizque periodista. Aprovechó para echar tierra a la Suprema Corte y para asegurar, como siempre, que en el sexenio de Calderón ocurrió, todo lo malo, igual que en el pasado, para rematar que todo ha cambiado para bien, a partir de la llegada de la Cuarta Transformación. No se midió.

La señora dice que no puede olvidarse lo que ocurrió durante el sexenio de Calderón el usurpador. Pero muchos habrán de recordar también, lo que ocurrió en el anterior y en éste. Principal y seguramente, las generaciones futuras.

