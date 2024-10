Presidenta no se manda sola

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

A Claudia Sheinbaum, una juez federal le aplica la chiripiorca, es decir que el ponzoñoso presidencialismo no se manda solo.

Ya decíamos aquí que “poder que no puede, no es poder”. Sabedora de ese principio lógico y jurídico la jueza Décimo Noveno de Distrito de Veracruz, Nancy Juárez Salas, le ordenó a la señora presidenta retirar del Diario Oficial de la Federación en un plazo no mayor de 24 horas la publicación de la demencial reforma al Poder Judicial empujada por un enfermo neurótico que ya está en su rancho teniendo como cómplice a la Presidenta científica.

La juez Nancy Juárez le recuerda a la señora Presidenta que su gobierno incumplió o desacato la suspensión provisional que le ordenó no publicar en el Diario Oficial de la Federación, la reforma judicial aprobada por Morena y sus aliados en el Congreso federal. Advirtiéndole que, de no eliminarse la publicación de la reforma judicial, se le dará vista al Ministerio Público de la Federación conforme a lo dispuesto en la Ley de Amparo, que establece que es un delito el incumplimiento de esa orden judicial con el número de amparo 823/2024. ¡Pácatelas, nomás para que se vaya educando!

Por su lado, el INE, a cargo de la morenista Guadalupe Taddei, le puso pausa al proceso electoral para elegir a jueces, ministros y magistrados mediante una vergonzosa tómbola que daría como resultado la destrucción de la división de poderes y que la justicia sea una justicia tombolera, de risa, que de paso dejará sin trabajo a miles de jueces, magistrados y trabajadores en todo el país.

La señora Taddei sabe que aplicándole la tartamuda a dicho proceso evitaría que incluso vaya a dar a la cárcel con sus multas de rigor.

Ahora y después de este trascendental paso, será el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el que determine y rápido si son constitucionales las marranadas de AMLO, Claudia y su espuria mayoría de diputados y senadores para que, en ese caso, el peligrosísimo caso se vaya a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde ya se cabildea por parte de partidos políticos, jueces, magistrados y ministros y por mexicanos sin ningún partido que saben que la peligrosa elección de jueces, ministros y magistrados está provocando una acentuada incertidumbre por parte de los hombres del dinero nacionales y extranjeros, además de una peligrosa ingobernabilidad que podría desembocar en una rebelión del México bronco.

La reforma al Poder Judicial se ubicó en el ojo del huracán político en México, Estados Unidos y Canadá que forman parte del Tratado de Libre Comercio del cual resulta violatoria, además de que otras 55 naciones que mantienen tratados comerciales con México también han pegado el grito en el cielo y exigen que se pare porque no garantiza ninguna certidumbre jurídica para inversionistas.

Por lo pronto, Donald Trump advierte que si gana la presidencia de los “yunaites” impondrá aranceles a los productos mexicanos, mientras que el embajador norteamericano en México, Ken Salazar, reapareció, pero ya muy mansito después de las agrias críticas al gobierno de López Obrador, advirtiendo que su reforma al Poder Judicial atenta contra la democracia que no garantiza el combate a la corrupción y que abre el camino para que los juzgadores sean electos por los grupos criminales. Eso motivó que AMLO le aplicará al diplomático la ley del hielo.

En caso de que la Presidenta científica desacate la orden de la jueza Nancy Juárez, la andanada de críticas contra la demencial reforma del Poder Judicial no se hará esperar provocando que sus bonos políticos se vayan a la lona, pero si acata las resoluciones, Claudia se agigantará. Allá ella qué camino escogerá.

