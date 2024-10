La corrupción inmobiliaria generó ingresos ilícitos por más de 7 mmdp

Se siguen escribiendo capítulos de la interminable historia de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez de esta Ciudad de México.

Cada vez salen más detalles de suma importancia. El jueves de la semana pasada se habló de que la corrupción en este asunto generó ingresos ilícitos estimados en más de 7 mil millones de pesos.

Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso capitalino, presentó una iniciativa de ley para frenar la corrupción en el sector inmobiliario y garantizar el desarrollo urbano ordenado.

Se trata, dijo, de una iniciativa que responde a los escándalos recientes vinculados al llamado “Cártel Inmobiliario”, un esquema de corrupción inmobiliaria que ha perjudicado gravemente a la capital, particularmente a las y los vecinos de la alcaldía Benito Juárez. Sostuvo que esta corrupción inmobiliaria en BJ ha dejado al descubierto, hasta ahora, la construcción de 264 pisos adicionales no autorizados en 130 inmuebles, lo que generó ingresos ilícitos estimados en más de 7,000 millones de pesos.

El legislador mencionó algunos ejemplos de este tipo de abusos: la Casa Roja de Xóchitl Gálvez, en Lomas de Chapultepec, que no cuenta con la autorización de uso y ocupación, así como el complejo residencial City Towers, en la colonia Santa Cruz Atoyac, donde se registraron pisos ilegales y fraude con facturas falsas; el inmueble es habitado por funcionarios y ex funcionarios de la alcaldía Benito Juárez, y varios de ellos estuvieron involucradas en su construcción.

Romo Guerra indicó “Desde el 2003 hasta el 2021, el sector de construcción y bienes raíces ha jugado un papel fundamental en la economía de la Ciudad de México, representando el 10.16% del PIB en 2003 y contribuyendo con un 9.91% en 2021”.

Sin embargo, junto con este crecimiento, ha habido también un aumento en abusos y corrupción en los procesos de construcción, afectando tanto el desarrollo urbano de la ciudad como la calidad de vida de las y los capitalinos.

Ante este panorama, Romo propuso una reforma a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal para combatir la corrupción y los abusos en el sector de la construcción. La iniciativa se centra en reforzar los mecanismos de supervisión y control, con el objetivo de prevenir irregularidades en los trámites de construcción.

Entre las medidas de la propuesta se incluyen:

– Fortalecer la supervisión: Se faculta a la Contraloría Interna de las alcaldías para revisar de manera exhaustiva los expedientes de construcción y garantizar que se cumplan las normativas vigentes, en especial el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal.

– Intervención de la Contraloría: Si se detectan irregularidades, la Contraloría deberá intervenir y notificar a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y al Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), a fin de que tomen las acciones que corresponda de acuerdo a sus facultades.

– Reducción de la discrecionalidad: El objetivo de la propuesta es eliminar la discrecionalidad que ha permitido los abusos del pasado, asegurando que los permisos de construcción se otorguen de manera justa y transparente.

Citó, también, que “la reforma permitirá erradicar los esquemas corruptos que han azotado el desarrollo urbano de nuestra ciudad. Romo dijo que su iniciativa coincide plenamente con el programa de gobierno de Clara Brugada, quien ha hecho de la lucha contra la corrupción un eje central de su administración.

Víctor Romo concluyó: “Estamos alineados con la visión de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para crear una Ciudad de México que no tolere la corrupción. Con esta propuesta damos un paso firme para proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar un desarrollo urbano sostenible y justo”.

Sobre el tema, en conferencia de prensa, la diputada Xóchitl Bravo Espinosa, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, afirmó que el problema inmobiliario no es exclusivo de una demarcación, por lo que se tienen que regular las prácticas que perjudican a todos los habitantes de la Ciudad de México.

Explicó que “no tiene que ver solamente con la construcción irregular, ilícita de inmuebles. Tiene que ver con todo lo que conlleva esas construcciones, porque una construcción irregular afecta primero a los que están comprando, porque no tienen certeza jurídica del bien que se compra, y segundo, para las y los vecinos que vivimos así, porque implica más servicios, como agua, vialidades, seguridad pública, recolección de basura, etc., que de repente no se visualiza”, subrayó.

Presenta diputada Mateos “ley Crucito”

Para honrar la memoria del pequeño Crucito que fue brutalmente asesinado a golpes por parte de su padrastro, la diputada Elizabeth Mateos propuso reformar el Artículo 125 del Código Penal para el Distrito Federal a fin de incluir como agravante del delito de homicidio la relación entre el padrastro o madrastra y su hijastro o hijastra y el responsable reciba una pena de hasta 30 años de prisión.

Lamentable hecho que no debe quedar impune. La legisladora explicó que a través de diversas fotografías y vídeos, vecinos evidenciaron las condiciones inhumanas y brutales en las cuales, su madre y su padrastro mantenían al menor.

