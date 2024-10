La Fórmula 1 vuelve este fin de semana a la Ciudad de México

“Checo” Pérez viene por la revancha

Oportunidad para que la temporada 2024 del tapatío culmine con notas altas

En medio de una crisis de resultados, puesto que acumula 14 carreras consecutivas sin subir al podio, lo que le ha costado descender hasta el octavo lugar del campeonato mundial de pilotos, Sergio “Checo” Pérez tiene este fin de semana la oportunidad de hacer realidad su máximo sueño de conquistar el Gran Premio de México.

“Checo” Pérez y Red Bull siempre son rápidos en la Ciudad de México y este Gran Premio sería un excelente trampolín para que la temporada 2024 del tapatío culminara con notas altas o, al menos, para que despeje dudas sobre su destino en el máximo circuito del automovilismo deportivo.

Helmut Marko, asesor de la escudería, dijo que por el momento y hasta el Gran Premio de Abu Dhabi, último del calendario, no tomarán decisiones sobre el futuro de “Checo”, quien recientemente firmó extensión de contrato por dos años más, pero en la F1 los contratos tienen muchas salidas.

¿Cuántos podios tiene “Checo” en México?

En 2015, el Gran Premio de México volvió al calendario de la Fórmula 1 en 2015. En ese año, el conductor jalisciense corría para la escudería Force India y obtuvo el octavo lugar.

Desde ese entonces, Checo Pérez ha disputado cada una de las ocho carreras en el Autódromo Hermanos Rodríguez, subiendo al podio en un par de ocasiones, ambas con Red Bull en 2021 y 2022, terminando en tercer lugar.

Aunque el “ministro de defensa” registra un historial negativo en el Circuito de la Magdalena Mixihuca, es importante tomar en cuenta que antes competía con escuderías con poco protagonismo en el Gran circo, por lo que su rendimiento ha mejorado considerablemente con los Toros Rojos.

Sin embargo, cabe señalar que Checo registra un par de abandonos en el AHR. De hecho, el último fue en 2023, cuando llegaba como uno de los grandes favoritos para subir al podio, pero para su mala fortuna, un choque con el monoplaza de Charles Leclerc, provocó que se despidiera de la carrera en menos de 10 segundos. Para este Gran Premio, el mexicano tiene la consigna de resarcir sus malos resultados en la actual temporada, en parte por las deficiencias que presenta su RB20, aunque la afición azteca está expectante en que pueda ponerle fin a su mala racha, puesto que será el piloto más aplaudido del fin de semana.

Resultados de “Checo” en México:

2015: octavo lugar con Force India

2016: décimo lugar con Force India

2017: séptimo lugar con Force India

2018: abandono por problemas mecánicos con Force India

2019: séptimo lugar con Force India

2020: cancelado por pandemia

2021: tercer lugar con Red Bull

2022: tercer lugar con Red Bull

2023: abandono por choque con Charles Leclerc.

Red Bull desprotege a “Checo” Pérez

Lo visto en el Gran Premio de Estados Unidos (en Austin) da para pensar que “Checo” sufrirá al menos para conseguir un lugar en el podio en el Hermanos Rodríguez. Red Bull no pasa por su mejor momento y en Austin las versiones del piloto y escudería se contradijeron.

El parón de tres semanas fue aprovechado por los equipos para llevar mejoras en sus monoplazas de cara al tramo final de la temporada 2024. En Red Bull llevaron esos upgrades en el piso, sin embargo, las actualizaciones llegaron solo del lado de Max Verstappen, así lo reveló Sergio Pérez.

Las contradicciones en Red Bull salieron a flote el sábado pasado. Previo a la carrera sprint, donde “Checo” fue noveno, Christian Horner, team principal, no tardó en asegurar que tanto Verstappen como Pérez tenían las actualizaciones que el equipo llevó a Estados Unidos. “Los dos coches llevan las evoluciones” dijo Horner.

En pista la diferencia entre el auto de Max Verstappen y Sergio Pérez era notable. Verstappen traía el piso mejorado y “Checo” no, información que el propio piloto mexicano reveló tras la sesión de clasificación en la que consiguió el lugar 10. “Hicimos muchos cambios que sin duda van ayudar a mañana (domingo) y no, no tengo la misma mejora que Max, lo vemos bastante en curva rápida, que aquí hay mucho de eso y bueno, al final el coche está funcionando bien, creo que hemos progresado y con los ajustes que hicimos fue todo más positivo” dijo.

“Checo” necesita su GP de México

Finalmente, “Checo” logró rescatar algunos puntos en la carrera de Estados Unidos al acabar séptimo. El mexicano no tuvo ritmo y siguió batallando con su RB20. Ya sobre lo que vendrá en el Gran Premio de México, de entrada la expectativa no es alta.

“No sé si tendré el mismo piso de Max. El equipo sigue aprendiendo. Mañana (lunes) o el martes tendremos más información de lo que podremos tener” señaló ‘Checo’.

Con los resultados en Austin, Ferrari se pone a 8 puntos de Red Bull en la lucha por el campeonato de constructores y hay millones de dólares entre uno y otro sitio.

Ante esta situación, el piloto tapatío necesita su mejor GP de México para una buena cantidad de puntos y de paso, ayudar a Verstappen en su lucha por la corona de la F1 ante Lando Norris.