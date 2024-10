Barbaridad jurídica: Monreal

Ángel Soriano

Aunque la jueza Nancy Juárez Salas sostiene que la presidenta Claudia Sheinbaum incurre en desatado al negarse a bajar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación, esto es considerado como una “barbaridad jurídica” por el coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, al carecer de sustento.

El zacatecano dijo que no se distraerán en instaurar juicio político contra la jueza en cuestión, sino que lo importante es que la reforma judicial avance y se cumpla con las disposiciones legales, de elegir por voto popular a jueces, ministros y magistrados, que es lo importante, para rescatar ese cuerpo colegiado y garantizar la impartición de justicia imparcial y expedita.

A su vez, la presidenta Sheinbaum explicó que la reforma judicial cumplió con lo que establece la Constitución para hacer las reformas necesarias: fue aprobada por el Congreso de la Unión por mayoría calificada, por la mayoría de los congresos locales y el de la Ciudad de México, y se publicó en el Diario Oficial de la Federación por mandato de la misma Cámara de Diputados.

En consecuencia, son improcedentes las acciones que realicen integrantes del Poder Judicial en defensa de sus intereses, pues a decir de la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, venden exámenes en la Escuela Judicial para jueces hasta en 160 mil pesos, más del 50% de los empleados son parientes, liberan reos en sábados y se oponen a todas las megaobras del gobierno federal.

TURBULENCIAS

Declinan funcionarios por escándalos

El ex abogado general de la UNAM y ex cónsul en Nueva York, Jorge López Islas, gente de confianza del canciller Juan Ramón de la Fuente, declinó a su nuevo cargo como Coordinador General de Cónsules para hacer frente a las acusaciones que le han lanzado 16 mujeres por acoso laboral, y Donato Vargas, funcionario cercano al gobernador Salomón Jara, se separó del cargo que tenía como comisionado de paz en las regiones para ser investigado sobre la desaparición de la activistas Sandra Domínguez y su esposo Alexanders; se rumora también que luego de las contundentes acusaciones en contra del todavía gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que nada hace por pacificar la entidad, en breve solicitará licencia al Congreso local… Sergio López Sánchez, coordinador parlamentario de Morena en el Congreso Local de Oaxaca, se reunió con los coordinadores de las fracciones parlamentarias de la Cámara Local de Diputados e informó de la recepción de dos minutas sobre reformas constitucionales en materia de áreas y empresas estratégicas de vías y transporte ferroviario remitidos por el Congreso de la Unión… El 14 y 15 de noviembre se efectuará en Tonalá, Jalisco, en la Hacienda de Los Amadeos, un encuentro nacional de productores de mezcal de siete estados del país y que tiene como propósito establecer mecanismos para incrementar su venta en el mercado nacional y extranjero, donde tiene mayor demanda… Además de que se le recortará el presupuesto, se le recortarán facultades a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como una demostración de que no es un poder autónomo ni independiente, sino que depende de los recursos públicos y del Poder Legislativo, aunque en este empiezan a surgir diferencias entre los coordinadores parlamentarios de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados por Ia integración de los Comités de Evaluación de los aspirantes a las candidaturas de jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial y que es resultado también de lo que se critica ahora: la imposición de parientes y amigos en redituables cargos que es como antes y que pretende cambiarse a como ahora.

