Rosalía León presenta “Monarcas las mariposas”

Basada en la tradicional leyenda de Día de Muertos

Acompañada de la guatemalteca Sara Curruchich y la norteamericana Mimi Fox

Arturo Arellano

Canta la leyenda que las almas de nuestros fieles difuntos vendrán a visitarnos en forma de mariposas monarca para darnos consuelo y significado entre la vida y la muerte, un ciclo en el que se mezclan la naturaleza y la espiritualidad.

Es así como surge “Monarcas las mariposas” de Rosalía León, que enriquece el acervo dedicado a esta ancestral celebración y que se lanzará el 25 de octubre para celebrar y conmemorar este día tan importante en nuestro país, de lo cual, la artista nos platicó en entrevista.

“Monarcas las mariposas” es una dulce canción de cuna, un lullaby. Una potente colaboración de tres talentosísimas mujeres, una mexicana, una guatemalteca y una norteamericana: Rosalía de México canta en Español y Purépecha (Tarasco) y toca la guitarra acústica; Sara de Guatemala canta en Español y Cachiquel (Maya) e hizo la traducción de ciertos pasajes; y Mimi de Estados Unidos aparece en la guitarra eléctrica.

“Se trata un poco de buscar el consuelo ante la pérdida de un ser querido y creer firmemente que vendrá a verte cada año, es también una explicación al fenómeno de las mariposas monarcas, que vienen a México desde Norteamérica y luego van a Guatemala. Para cumplir los requisitos de una canción de cuna, es prácticamente que sea un vals y para hacer una pirecua, es que sea un tema en tres cuartos, que es una canción en purépecha, asimismo el lullaby que es eso, es una canción de cuna”.

Asimismo, asegura que es una canción que celebra a nuestros difuntos “la gente a nivel mundial se está enterando que es una celebración a la vida después de la muerte, con una ofrenda, con ir al panteón, ponerles flores. Es una fortuna tener estas tradiciones, igualmente es una fortuna que las mariposas pasen por México, se queden un tiempo y luego se vayan, dejando una hermosa leyenda en nuestro país”.

El tema se hizo en complicidad con la guatemalteca Sara Curruchich y la norteamericana Mimi Fox, de lo cual Rosalía nos contó “Mimi Fox es la primera guitarrista eléctrica y está firmada en la disquera de Steve Vai, le conté mi razonamiento para esta composición y pudo voltear a ver que también es afortunada por tener a la mariposa a monarca en Estados Unidos”.

A esto añade “Escribí a mi manera un tema purépecha, es la manera en que me enseñaron a traducir y pronunciar, y pensé ‘porque no hacer unos pasajes en cachiquel, que también se habla en México”.

Cuando de adentras en el tema de la mariposa monarca, refiere “te enteras que es una especie en peligro de extinción, por eso no fuimos a Michoacán ni Valle de Bravo a su casita a grabar, no queríamos molestarlas, entonces usamos mariposas falsas, creo que hay que valorarlas desde lejos. Es también siempre pensando en cuidarlas, sin hacer disturbios, porque se espantan con los extraños”.

Celebra que es muy hermoso todo el camino para llegar al lanzamiento de la canción y su video “se va disfrutando desde la dirección, aprender a cantar en purépecha, sobre todo la pronunciación, las adaptaciones, conocer a Sara y trabajar juntas, el diseño de vestuario de Diana Morlan. Queríamos llegar a un colorido, estética y con la intención de que las nuevas generaciones adopten la tradición y la cultura en este caso de Michoacán. He querido que cada uno de mis discos tenga un tema sobre el día de muertos. Por ejemplo, ‘Espectro’ me la grabo Eugenia León, luego Javier Batiz, que me ayudan a llevar un mensaje, creo que la muerte no es el fin, es trascender”.

El fenómeno migratorio de las mariposas monarca es impresionante. Cada año, millones de ellas realizan un viaje de cientos de miles de kilómetros desde Canadá y Estados Unidos hasta los santuarios de Michoacán donde hibernan en nuestros árboles durante los fríos días del invierno mexicano. De ahí es común ver mariposas monarcas emigrar hacia Guatemala en la época de primavera.

Hoy por hoy, Rosalía León es considerada como una de las cantautoras más prolíficas de la escena nacional destacándose la pasión que tiene por las raíces de nuestra cultura, es reconocida tanto en México como en el extranjero por preservar la riqueza musical de nuestro país y ha sido cuatro veces nominada y 1 vez ganadora del Latin Grammy en sus facetas de autora, cantante y guitarrista.

“Monarcas las mariposas”, estará disponible en todas las plataformas de música y video a partir del próximo 25 de octubre. Escúchalo.

