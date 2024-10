Supremacía constitucional

Desde el portal

Ángel Soriano

Aun con diferencias entre los coordinadores parlamentarios en el Senado y en la Cámara de Diputados, incluida la Presidencia de la República, se aprobaría la tarde-noche de este jueves las reformas constitucionales para atajar las reformas a la Carta Magna como ha ocurrido en los últimos meses en que el Poder Judicial se ha opuesto a muchas de ellas.

Como la reforma energética o la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena, así como la Judicial, que han sido detenidas por amparos de organizaciones y ciudadanos inconformes, y el blindaje a las mismas es, desde luego, un mensaje de que continuarán las reformas a efecto de adecuarla de acuerdo a las circunstancias del país y de su apego a los intereses populares.

Porque, si bien la reforma judicial se encuentra ya en su etapa de aplicación, están pendientes algunos rubros como las facultades de la Corte para proteger a los poderosos empresarios que se rehúsan a pagar adeudos, lo mismo al fisco que a sus socios en el extranjero y que, pese a vivir en un país con grandes desigualdades, viven en la opulencia y el derroche.

Se da por hecho que se apruebe en el Senado la supremacía constitucional del Congreso para hacer inatacables las reformas a la Carta Magna y evitar así que el Poder Judicial se constituya, sin facultades, en el máximo poder que le enmiende la plana al Ejecutivo y al Legislativo electos para esos fines, en tanto que la Corte es integrada por designados.

TURBULENCIAS

Rocha Moya recibe apoyo federal

En medio del intenso tiroteo en Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya acudió este jueves a la Ciudad de México para entrevistarse con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez -con quien acordó amplia coordinación de las fuerzas federales para restablecer la paz en la entidad-, y en el Senado de la República donde dialogó con senadores morenistas sobre la difícil situación en su estado y, afirmó, recibió el apoyo de sus correligionarios, cuando un amplio sector local, nacional e internacional clama por su salida del cargo… Fue exhibida la jueza de Coatzacoalcos, Nancy Juárez Salas, por la presidenta Claudia Sheinbaum al indicar que el uso de las tecnologías en la aplicación de la justicia no siempre es eficiente y confiable. El código QR mediante el cual notificó a la Consejería Jurídica del mandato de que baje del Diario Oficial de la Federación de la Reforma Judicial, no abrió. Los mandatos escritos debidamente sellados y firmados no han fallado nunca en los asuntos oficiales que no pueden ser sustituidos de la noche a la mañana, aunque sí son una alternativa. El diferendo personal e institucional, pero lo más grave el desconocimiento de la Ley, muestra tal cual la incapacidad de algunos impartidores de justicia… Sin duda, vivimos tiempos de cambios: no sólo hay diferencias entre los integrantes de los poderes constitucionales, en los partidos y en las organizaciones, sino en los tres niveles de gobierno que deberán enfocarse hacia un objetivo común: lograr la tranquilidad en México para dejar atrás los momentos de terror que se viven en el país… Ya no sólo es Sinaloa y las masacres, es Guerrero -Tecpan de Galeana-, Guanajuato, Morelos e incluso la misma Ciudad de México… El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch debe tener claro que sólo mediante la aplicación de la ley y acabar con la impunidad será posible someter a la delincuencia común y organizada que ya le ha tomado la medida a las autoridades federales y actúa como Juan por su casa por falta de rigor en la aplicación de la ley.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista