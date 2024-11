La Llorona se ofrece para las “Semillas del Mañana”

Cierre de temporada el 17 de noviembre

El espectáculo teatral y musical es protagonizado por Nayeli Cortés

Para dar voz a los niños y a todas las madres que lloran por una pérdida

Arturo Arellano

Regresó “La Llorona”, gran espectáculo renovado que se presenta en el Embarcadero de Cuemanco, dentro de sus bellísimos canales que envuelven al público en un paseo nocturno en trajinera, en un místico y majestuoso mundo creado por las lunas de octubre y noviembre para revivir una de las Leyendas más conocidas de México.

En esta ocasión “La Llorona” está dedicado a las Semillas del Mañana, es decir a los niños mexicanos y del mundo, de lo cual Nayeli Cortés, protagonista del montaje, nos habló en entrevista para DIARIO IMAGEN “cada año dedicamos el espectáculo a una causa particular, lo hicimos en su momento para las madres buscadoras, para Emiliano Zapata, para todas las mujeres que han sufrido una pérdida, es decir, tratamos de que siempre tenga un sello diferente entre año y año”.

Destaca que “cuando fue para Zapata invitamos a su familia descendiente, y metimos un guiño en el guion, el nombre del personaje traidor lo cambiamos por Capitán Guajardo, que es precisamente el apellido del Coronel que en su momento le hizo creer a Zapata que unirían fuerzas contra del entonces presidente, Venustiano Carranza, y así poder asesinarlo en Chinameca, Morelos. La familia entendió el gesto y les gustó”.

Ahora que se está dedicando a los niños remarcó “El Día del Niño en México es una conmemoración que tiene lugar el 30 de abril. Y precisamente en este 2024 se cumplieron cien años desde su institución, de manera que, se homenajea a los más pequeños y se recuerdan sus derechos. Nosotros en la obra lo destacamos, por eso queríamos dedicarles el espectáculo este año. Sabemos que son una pieza fundamental de nuestra sociedad y merecen reconocimiento, merecen que los protejamos, que los cuidemos, que nuestra Llorona no tenga que lamentarse por ellos”.

Y es que, asegura que, La Llorona, no se trata de una obra para aterrorizar “siempre nos han metido miedo sobre este personaje, pero a pesar de que su presencia es estremecedora, y su lamento te enchina la piel, tenemos que puntualizar que no se trata de asustarnos, sino de recordarnos que hay muchas mujeres sufriendo por sus hijos, y que podemos hacer algo por ellas. Se trata de amarnos como mexicanos y defendernos, porque al final esta historia se trata de eso, de una mujer que lo dio todo por sus hijos hasta el final y que lloró por ellos porque no sabía dónde iba a ocultarlos ante la llegada de la conquista española”.

Han ocurrido fenómenos paranormales

En estas fechas, cuentan nuestros ancestros que es cuando las almas regresan del más allá para ver a sus seres queridos, por lo que este evento multidisciplinario se adecua a la temporada de la celebración del Día de los Fieles Difuntos, creando así un mundo mágico y difícil de creer que exista en esta grandísima urbe de la Ciudad de México.

“Se trata de un espectáculo que puedes disfrutar desde tu llegada al Embarcadero, se les recomienda llegar una hora antes de la función, pues el trayecto a la isla donde se realiza el montaje es largo. Todo el recorrido es alumbrado con antorchas de fuego, no se lo pueden perder, la experiencia de navegar en Xochimilco en la noche es inolvidable” comenta nuestra Llorona.

Cabe mencionar que niños menores de 3 años no pagan, pero van sentados en las piernas de sus padres. Se recomienda llevar repelente de mosquitos, usar ropa cómoda y abrigadora. También se permite el uso de cámaras y el ingreso con alimentos y bebidas “la idea es que todos se la pasen increíble que vivan un momento de asombro, de tradición, de música, enmarcado en estos bellos paisajes y con la presencia de La llorona” dijo Cortés que lleva más de una década dando vida a este personaje, en un montaje que está cumpliendo más de treinta años.

Por si lo anterior no fuera suficiente para convencerte, Nayeli Cortés nos reveló (después de perder la comunicación vía telefónica con ella durante la entrevista) que “durante el montaje si hemos presenciado fenómenos sobrenaturales, han pasado cosas sin explicación, en ocasiones nos apagan los micrófonos, las cosas desaparecen del sitio donde las dejamos y claro ejemplo, es ahorita, que los celulares fallan, se va totalmente la recepción. Creo que es porque nuestra Yoltzin (Llorona) no quiere de pronto que se hagan las cosas o debemos pedirle permiso”.

Recuerda que “En una ocasión, durante uno de los números salimos a bailar cuatro chicas, pero al estar oscuro y tener un vestuario que impide un poco la visibilidad, no nos percatamos de que había un quinto integrante. Comentamos entre nosotras que se sintió una vibra diferente, pero no fue sino hasta que acabo la función que nuestra directora nos dijo ‘es que no eran cuatro, eran cinco’, nosotras desde adentro no lo notamos, no nos contamos, pero ella sí y hasta ahora no sabemos de donde salió la quinta bailarina, ni quien era, pues no había nadie más”.

Aunque los días 1 y 2 de noviembre son aquellos en que se celebra esta fiesta tradicional mexicana, en el caso del Embarcadero de Cuemanco, la celebración se extiende con “La Llorona Semillas del Mañana”, que ofrecerá sus últimas funciones este fin de semana, los días viernes 15 de noviembre, sábado 16 y domingo 17 a las 19:00 horas. Los boletos de entrada general tienen un costo de $500 y están a la venta en taquillas y en Ticketmaster.

