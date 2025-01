Alexander Tavizón consolida su carrera con “El Niñero 2” en Netflix

El talentoso actor Alexander Tavizón regresa con fuerza a la pantalla en el esperado estreno de la segunda temporada de “El Niñero”, disponible en Netflix. La exitosa comedia romántica, que ya conquistó al público con su primera temporada, promete seguir cautivando con una historia fresca y divertida, en la que Tavizón (Santiago) comparte créditos con Sandra Echeverría e Iván Amozurrutia.

¨Para mí, ‘El Niñero’ significa más que solo una serie que pasan en Netflix, para mí es una familia que creamos con mucho amor y la verdad es que estoy aprendiendo mucho de todos, me siento orgulloso de compartir pantalla con tan grandes actores y contento por estar rodeado de mis amigos mientras hago lo que me gusta, definitivamente es una gran experiencia que me llevo para siempre”, señala Alexander Tavizón.

En esta nueva entrega, “El Niñero 2” continúa explorando los complicados, pero entrañables lazos familiares tras un divorcio, donde un niñero se convierte en el pilar del hogar, brindando apoyo emocional y cuidando a los hijos de la familia. La serie rompe con estereotipos sociales, abordando los roles de género y la importancia de las relaciones saludables.

UN ACTOR EN CONSTANTE EVOLUCIÓN

A pesar de su juventud, Alexander Tavizón ha consolidado una trayectoria artística, logrando destacarse en una variedad de proyectos de alto perfil. Desde su participación en Mi Querida Herencia (Televisa – Max) y Doña Flor y sus dos maridos. (Televisa), hasta su incursión en la exitosa El Niñero (Netflix) en su primera temporada,

Tavizón ha demostrado ser un actor versátil con un gran futuro en la industria.

Entre sus otros trabajos más recientes se encuentran papeles en Antes Muerta que Lichita (Televisa), Aquí en la Tierra (Fox), Mi Marido Tiene Familia (Televisa), Papá a Toda Madre (Televisa), y Vecinos (Televisa), así como en el cine, con su participación en el largometraje Emma y el cortometraje Vuelo al Corazón. Además, ha demostrado su habilidad en el teatro con su aclamada participación en Los Miserables, donde aportó una interpretación memorable en un musical de gran complejidad.

La carrera de Alexander se caracteriza por su constante crecimiento artístico, y su capacidad para elegir proyectos que no solo lo desafían como actor, sino que también le permiten conectar con un público diverso. En cada uno de sus roles, ha demostrado una notable madurez para interpretar personajes que exploran desde la comedia ligera hasta temas más profundos y dramáticos, algo que se refleja claramente en su actuación en “El Niñero 2”.

ROMPIENDO ESTEREOTIPOS Y ACERCANDO AL PÚBLICO A NUEVAS REALIDADES FAMILIARES

Uno de los aspectos más interesantes de “El Niñero 2” es su capacidad para romper con los estereotipos tradicionales sobre los roles familiares. A través de su trama, la serie desafía la visión convencional de los vínculos familiares y la figura del niñero, convirtiendo al personaje de Tavizón en un modelo positivo de responsabilidad. y cercanía. Al mismo tiempo, la serie permite a los espectadores reflexionar sobre los cambios que las familias modernas experimentan, especialmente cuando se trata de redefinir los roles dentro del hogar tras un proceso de divorcio.

La serie no solo ofrece entretenimiento, sino que también contribuye al diálogo sobre cómo las familias de hoy día se adaptan a nuevas dinámicas, mostrando que el amor y el compromiso familiar pueden existir en múltiples formas y estructuras.