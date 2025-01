“Apuntes sobre el deterioro de mi madre”: Una para reflexionar

A partir del 17 de enero y hasta el 9 de marzo en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, se presentará la obra “Apuntes sobre el deterioro de mi madre”, escrita por Andy Bragen y traducida por Antonio Vega.

“Apuntes sobre el deterioro de mi madre” es una conmovedora e introspectiva exploración sobre lo difícil que pueden ser las relaciones con las personas que más amamos. Trata de un dramaturgo que intenta escribir una obra a partir de una serie de apuntes que fue tomando durante los últimos días de vida de su madre, mientras intenta reconstruir su complicada relación con ella.

En conferencia de prensa la directora Ana Graham, así como los protagonistas Concepción Márquez y Antonio Vega compartieron algunos detalles sobre sus personajes y pensamientos de la obra.

Ana Graham dijo “buscamos que el público se vea reflejado y pueda sanar de diferente manera las relaciones que tiene con su madre”.

Por otro lado, Antonio Vega mencionó “siento que esta obra tiene el mundo de arriba y de abajo, que es una cosa aterradora, pero quisiera que saliendo de esta obra quieran estar o recomponer su relación con su madre. Para mí es muy importante la relación con mi madre, yo ya hice una obra sobre eso, ya me dijo que se siente orgullosa, pero llega esta obra tan importante que me hace replantearme cosas, porque mi madre tiene la misma edad que la actriz que interpretarán a la madre, así que existe esta conexión y estas preguntas”.

Concepción Márquez entre melancolía contó “Cuando yo tenía como 35 años me intrigaba el miedo que le tienen todos a la muerte, así que decidí que yo no lo tendría, que me iba a casar y a morir vestida de novia. La muerte sólo es otro paso para seguir caminando, solo duele porque vamos a dejar de ver a nuestros seres queridos, es el adiós que va a llegar, pero, debe sentirse el amor porque existe, es ahora o nunca, las oportunidades no se repiten y esto es para sentir paz entre madre e hijo”.

La obra no solo habla o expresa el deterioro de la madre, más bien sus recuerdos lo que vivió. Además de que es el deterioro que nos espera a todos, la vejez es un tema que nos tocará a todos.

La obra es apta para adolescentes y adultos, con una duración de 80 minutos, puedes compartir rus boletos en la Taquilla del centro Cultural Helénico o en su página. Los viernes se presenta las 20:00 horas mientras que los sábados y domingos a las 18:00 horas.