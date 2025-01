El sueño americano se volvió pesadilla

Activan plan de apoyo en garitas

“Por donde sea, pero vamos a cruzar a EU, reiteran migrantes

Horas después de que Donald Trump tomara posesión como presidente de Estados Unidos, la mexicana Apolonia Rodríguez, junto a sus dos hijos, así como su hermana y sus tres hijos menores, eran deportados por elementos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos por la garita de Nogales, Sonora.

En su segundo intento por alcanzar el “sueño americano”, que ya se convirtió en una “pesadilla americana”, la madre soltera relata que buscó ingresar a Estados Unidos porque su salario como trabajadora de limpieza en Guanajuato no le alcanzaba.

Contrariada por la experiencia vivida con sus hijos y hermana en las últimas 48 horas, la migrante relata que cruzó con su hermana y un grupo de personas por medio de un hoyo localizado debajo del muro divisorio en algún punto de Nogales el pasado sábado, pero más adelante fue detenida por una patrulla de la Border Patrol y trasladada a la estación migratoria de Tucson, Arizona.

Denuncia que elementos migratorios estadounidenses les hicieron firmar documentos sin informarles que estaban aprobando ser deportados a México de forma inmediata. Dijo que en las instalaciones migratorias de Tucson no les dieron alimento ni a ella ni a los pequeños.

“Cruzamos el sábado aquí en Nogales por un hoyo debajo del puente con mi hermana y los niños con un grupo de muchas personas”, relata mientras sus dos hijos se frotan sus pequeñas chamarras tratando de protegerse del fuerte frío.

Ya en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) asegura que los funcionarios le informaron de los programas de Bienestar del gobierno federal a los que podrían acceder ella y sus hijos.

“Regresar a nuestro país no es opción”

Entre las historias de la búsqueda del “sueño americano” también está la del migrante hondureño Wilmer Orlando Pérez, que tiene entre sus antecedentes cuatro deportaciones desde los Estados Unidos.

Tiene 34 años, y dice que la mitad de su vida ha estado migrando. Y a pesar de que el presidente Donald Trump ya anunció una “emergencia nacional” en la frontera de EU con México y dijo que “todas las entradas ilegales van a parar de inmediato”, Wilmer Orlando quiere volver a intentarlo.

“El que llega aquí es porque Dios lo ama”, comenta el migrante sobre su presencia en la frontera de Piedras Negras, Coahuila.

El hombre dice que su motor son dos hijas que viven en su país. “Tengo que sacarlas”, asegura.

Pero su historial lo obliga a una única forma de llegar a Estados Unidos: de forma ilegal. “No sé cuándo vaya a pasar. El propósito de Dios es grande. Por donde sea nos vamos a tirar, mi misión es llegar”, insiste.

Aunque no tiene familia en Estados Unidos, Wilmer Orlando dice que su meta es llegar a San Antonio, en Texas.

La primera vez que lo deportaron lo detuvieron militares en Phoenix, Arizona. “No tenía a nadie”, recuerda.

La última vez que lo atraparon fue en febrero del año pasado en San Antonio. Fue encarcelado y pidió su deportación porque su mamá había muerto.

Juan Pérez, otro inmigrante hondureño, fue deportado en 2023. Decidió entregarse a las autoridades migratorias en Piedras Negras y solicitarles el asilo, pero éstas se lo negaron.

A pesar de ello, decidió que en esta ocasión aplicaría para una cita a través de CPB One. Sin embargo, desde junio pidió la cita y es fecha que no se la dan, y ya no pasará, pues la aplicación dejó de funcionar este lunes.

Primer autobús con deportados en la era Trump

La tarde del lunes salió de la garita de Nogales, Sonora, escoltado por una patrulla estatal y con un cartel con la leyenda “INM”, un autobús con personas deportadas por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en el primer día del gobierno del presidente Donald Trump. Entre estas personas se observaron a menores de edad, así como mujeres y personas de la tercera edad.

Marcos Moreno Báez, cónsul General de México en Nogales, Arizona, informó que ya se había activado en esta garita, la estrategia de apoyo a migrantes mexicanos que sean deportados, y la cual incluye, el traslado a centrales de autobuses y albergues.

“Estamos activando parte de la estrategia que se ha diseñado a partir de esta semana. Ya están llevándose a cabo los cambios que también se habían previsto en política migratoria, y por supuesto que estamos coordinándonos desde ayer con todas las instancias del lado mexicano.

“El Consulado General de México en Nogales, Arizona, está sirviendo como puente entre las personas que están o serán repatriadas y eso a toda hora. Y esto incluye, por supuesto, el traslado de las personas repatriadas a los albergues y a las centrales de autobuses de manera segura y ordenada. Es parte de las indicaciones que ha instruido la presidenta Claudia Sheinbaum”, dijo.