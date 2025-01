¡Pues sí ladró y sí mordió…! ¿y ahora?

Roberto Vizcaíno

Enterada de que perro que ladra síi muerde, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que una vez firmadas por el presidente Donald Trump las órdenes ejecutivas o decretos, cuya mayoría van abierta y directamente contra México (deportaciones por millones, aranceles y combate a narco-carteles-terroristas incluso con fuerzas militares de EU), ahora sí irá a la búsqueda de contacto y negociaciones con el gabinete del nuevo gobierno norteamericano.

Donde no habría negociación, afirmó, es en la actuación directa de fuerzas norteamericanas en México contra cárteles.

Ahí se haría valer la autonomía y soberanía del país (no aclaró si ordenándole al Ejército y a la Armada de México; a la Guardia Nacional y/o lanzando al pueblo bueno a tomar las armas) para impedir que militares y otras agencias de EU actuaran contra capos y cárteles de la droga dentro de territorio mexicano.

Centrada gran parte y con la mayor vehemencia durante su conferencia matutina de ayer en el decreto de Trump, la mandataria mexicana insistió en que esta orden ejecutiva “establece que ellos tienen dos semanas por lo menos para estudiar a quién llamarían organización terrorista”…

Al respecto, Sheinbaum indicó:

“… ¿en este caso qué planteamos nosotros?, ¿qué decimos nosotros?… ellos pueden actuar en su territorio, su marco de actuación y de su Constitución…

«Nosotros lo que decimos es: (ante una actuación militar vs capos y carteles narcoterroristas opondremos) la defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia.

“Por eso siempre dijimos: nos coordinamos, pero somos un País libre, independiente y soberano.

“Y lo que vamos a buscar es la coordinación, como mencionó en su momento el Secretario de Estado, Marco Rubio«, dijo la presidenta con “A”.

Con este comentario confuso, a medias, que no aclara si la presidenta Claudia Sheinbaum estaría dispuesta a lanzar a México a una nueva confrontación armada con EU en caso de que Trump y su gobierno lanzaran operaciones contra capos y cárteles de la droga en México.

Con esta declaración -que suena muy nacionalista- la presidenta Sheinbaum pretende ignorar que el presidente Donald Trump, su secretario de Estado, Marco Rubio, y su Fiscal General Pam Bondi y otros muchos dentro del Congreso norteamericano, y en la DEA, y en los grandes medios informativos internacionales han insistido en que no sólo hay una alianza, acuerdos entre capos y cárteles con todos los niveles de gobierno en México, sino que ya dominan y conducen a esos niveles administrativos y políticos por donde quieren.

Obviamente, no puede haber acuerdos con quienes responden a órdenes del narco que se quiere combatir.

Es evidente que la decisión de Trump y su gobierno, de actuar en forma autónoma, sin los mexicanos, obedece a su convicción de que el gobierno mexicano está penetrado por el narco.

Convicción que se confirma ahora justamente con la respuesta de la presidenta Sheinbaum de pretender escudarse en la defensa de nuestra soberanía e independencia y sin subordinación ante esta posibilidad de un combate directo norteamericano contra narcoterroristas en México.

Las otras órdenes, copias de otra anteriores: Sheinbaum

Bajo el principio de que ante embates, como los que inició Trump apenas inició su gobierno, se debe mantener la calta y la cabeza fría, la presidenta Sheinbaum recordó que en 2019 el mismo presidente de EU había ordenado una emergencia en la frontera y no pasó nada; que antes igual decretó deportaciones que no se dieron y que tensó la negociación del T-MEC, pero no lo anuló.

Ella espera que todo lo nuevo se resuelva entonces como se solucionó antes y que el T-MEC siga vigente y sea renegociado y revisado en junio de 2026 como está previsto.

Esta percepción no toma en cuenta que ahora Trump ordenó movilizar al ejército norteamericano a la frontera con México y que el 1 de febrero impondrá aranceles que podrían anular partes importantes del T-MEC antes de su renegociación en 2026.

La batalla en el Congreso

Las reacciones a todo lo anterior, se reflejaron ayer mismo en la sesión semanal de la Comisión Permanente en San Lázaro donde los panistas, segunda fuerza dentro de la actual Legislatura, exigió a los senadores y diputados de la 4T y en especial a su presidenta Claudia Sheinbaum, no insistir en pretender minimizar los efectos de los decretos del presidente Trump.

El senador Ricardo Anaya dijo que en lo que ocurre a partir de ayer con los decretos de Donald Trump no cabe la ingenuidad del gobierno mexicano:

“Estados Unidos nos exporta el 16 por ciento de lo que vende fuera de su país… nosotros les vendemos más del 80 por ciento de lo que exportamos.

“Para la economía mexicana la exportación es un tercio de nuestro Producto Interno Bruto, de nuestra economía, para ellos es apenas el 7 por ciento, entonces en un tu a tu, si ellos nos ponen aranceles y nosotros los ponemos de regreso, matemáticamente la aplicación de aranceles nos hace 23 veces más daño a nosotros que a ellos”, subrayó.

En cuanto a las deportaciones anunciadas Morena, debe dejar de repetir que los demócratas deportaban más… y entender que de realizarse redadas anunciadas por Trump van a separar a familias, y causará “una crisis humanitaria con un dolor absolutamente indescriptible”.

Por el PRI, la diputada Marcela Guerra, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, indicó que ante lo decretado ya por Trump se requiere “construir un mecanismo de diálogo para construir una frontera segura con el uso de tecnología”.

Restaurar en los hechos la política “quédate en México”, no solucionaría el problema migratorio y pone en riesgo a los solicitantes de asilo, ya que al regresarlos a México pueden ser víctimas de secuestro, extorsión y una captura por parte del crimen organizado y el narco, dijo.

