Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Añadir pistaches en la dieta es saludable

Primera vacuna biotecnológica contra influenza estacional

Aquellos adultos que se niegan a envejecer y están anclados a la infancia, pueden padecer el síndrome Peter Pan, el cual afecta sus vidas porque son irresponsables, rebeldes, intolerantes a la frustración, narcisistas (creen que todo gira a su alrededor), dependientes e inseguros, afirma Pamela Espinosa Méndez, paidopsiquiatra de los Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud. Quienes viven con esta condición tienen pasatiempos y actitudes infantiles que permanecen en su vida cotidiana. Estas características se presentan en la adolescencia y mientras otros jóvenes buscan despegarse de sus padres y tener independencia, ellos permanecen apegados a sus familiares, aunque no siguen normas y tienen retrasos escolares. Pueden llegar a los 30, 40 o 50 años de edad y continuar viviendo en casa de sus padres. Son vulnerables a padecerlo, quienes viven con papás sobreprotectores que no los dejan crecer o los que tienen personalidad dependiente. Frecuentemente tienen síntomas de ansiedad y depresión porque no se pueden insertar en la sociedad. Con la pareja, las citas son infantiles, asisten a lugares que les gustan a los niños como ir a comer hamburguesas, no tienen dinero para pagar las cuentas, no llegan a formalizar porque no les interesa adquirir un compromiso y, en general, buscan una figura materna o paterna para poder continuar con el estilo de vida al que están acostumbrados. Se les complica construir familias y si lo consiguen, no logran mantenerla unida por mucho tiempo. La condición de Peter Pan es una conducta que se puede corregir. Deben recibir atención de un psicólogo, a través de terapia cognitiva conductual, para mejorar las actitudes y empatar el comportamiento con la edad que tienen. También se realizan seminarios para enseñar a los padres la forma en que deben enseñar a los hijos a ser responsables.

Añadir pistaches en la dieta es muy saludable. Algunas ideas: Una porción de crema de cacahuate ponerla en la licuadora y añadirle pistaches hasta que se haga una mezcla homogénea. Esta mezcla se puede untar en pan blanco. Si quieres consumirlo como postre se le puede añadir chocolate o mermelada. Si resulta muy dulce usar los pistaches enteros o parcialmente molidos en ensaladas, sopas o mezclarlos con jocoque o yogurt para hacer un rico snack. Agregar pistaches cuando se hornee panques, galletas, muffins, pan, hot cakes, pasteles, etcétera. En cocteles de fruta, en el lunch de los niños. Preparar una salsa de pesto con pistaches, molerlos junto con albahaca. Buscar aceite de pistache en tiendas especializadas y utilízalo para cocinar cualquier tipo de comida. Consume pistaches por lo menos una vez al día durante todos los días de la semana.

Ante el repunte de frío que se ha generado en los últimos días, las bajas temperaturas generan el ambiente propicio para que se propague la influenza. Por lo tanto, laboratorios Liomont pone a disposición de la población Flublok®, la primera vacuna biotecnológica contra influenza estacional, que es elaborada bajo un innovador proceso de manufactura distinto al utilizado en los últimos 60 años, que no utiliza huevos embrionados para su producción. La vacuna brinda protección durante este periodo invernal contra las cepas del virus de la influenza determinadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La composición de Flublok para esta temporada es: rHA H1 A/California/07/200 rHA H3 A/Hong Kong/4801/201 rHA B/Brisbane/60/2008. Gracias a su proceso de fabricación, Flublok® representa la opción de vacunación más pura, ya que no contiene los aditivos de las vacunas tradicionales y puede ser aplicada en todos los adultos mayores de 18 años, incluso en ellos alérgicos a la proteína del huevo, gluten, látex o conservadores como el timerosal. La vacuna se encuentra en hospitales y consultorios del sector privado así como en los consultorios médicos de farmacias San Pablo, H-E-B y Walmart. Liomont es una empresa farmacéutica 100% mexicana fundada en 1938 con productos de alta calidad en los segmentos de prescripción y de libre venta (OTC). Cuenta con una de las plantas farmacéuticas más modernas de Latinoamérica que tiene una capacidad de producción de más de 120 millones de unidades al año. Exporta a alrededor de 20 países y da empleo a mas de 1,500 personas.

