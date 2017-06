Erika Ender “Despacito”, pero seguro al éxito

La panameña presenta su más reciente disco “Tatuajes”, con el que busca un lugar en el gusto de la gente en su faceta como cantautora

El 14 de julio cantará en el Auditorio Nacional con Carlos Rivera

Arturo Arellano

Originaria de Panamá, Erika Ender ha logrado un lugar importante en el gremio de la composición, siendo la autora más joven en entrar al Salón de la Fama de los Compositores Latinos, con éxitos como “Despacito” en coautoría con Luis Fonsi. Sin embargo, ahora su tarea, es posicionarse de mejor manera en su faceta como cantautora y para ello lanza su más reciente disco “Tatuajes”, del que asegura es el más personal en toda su carrera, introspectivo y sentimental. Así como sus anteriores trabajos “Tatuajes” ya está disponible en todas las plataformas digitales. En tanto la cantautora se encuentra en México para realizar una master class de la mano de YouTube, para algunos selectos afortunados.

En entrevista exclusiva con DIARIO IMAGEN, la cantante platicó al respecto “Soy una de las personas que cree que uno debe reinventarse y evolucionar constantemente, hace 20 años estuve en los primeros lugares en Billboard y hoy sigue pasando y a mayor escala. Eso tiene que ver con que nunca te la debes de creer, más bien entender y asimilar las experiencias positivas y utilizarlas para bien, seguir aprendiendo y no perder la conexión ni la humildad. Eso te permite seguir creciendo y decodificando las nuevas tendencias, entenderlas y subirte a ese barco”. De modo que “Despacito”, tema que compuso en complicidad con Luis Fonsi es claro ejemplo de ello.

Agrega en ese mismo tenor que “No tengo prejuicios en nada, menos en la música, respeto la libertad de expresión. Lo que si es que estoy en contra de todo lo que perjudique al ser humano. ‘Despacito’ está dentro de la tendencia urbana, que tiende a ser agresiva o irrespetuosa con la mujer, pero es ahí donde yo salto a defender los géneros como tal, porque aquí el asunto no es el género, es el mensaje, mientras este sea correcto no importa como lo vistas y esta canción tiene un contenido, tiene poesía, lirica bien pensada, solo así se empieza a dignificar un género, haciendo letras positivas, el artista ofrece justamente arte y no importa la forma”.

Reconoce que “en un principio de mi carrera hace 25 años, era muy celosa con mis temas, no quería componer con nadie, sin embargo hoy agradezco a mi maestro Donato Poveda, que fue mi gran amigo, compadre, que me enseñó que no era competir sino compartir, quizá no con esas palabras pero así lo entendí. Cuando dos personas suman, como un matrimonio cuando da a luz a un hijo, en la música es lo mismo, cada quien pone lo mejor de su parte para sacar una canción. Hoy escribo con mucha gente a la que quiero y admiro”.

Sobre “Tatuajes” su más reciente disco comentó “salió de manera muy orgánica, en plataformas digitales y es que todo empezó con ‘Ataúd’ un tema que cante aquí en México y se hizo viral de alguna manera, a la gente le gustó en mi voz y así fuimos lanzando más temas. Incluso el disco incluye una versión mía de ‘Despacito’, porque la gente lo quería escuchar a mi manera. Son siete canciones además inéditas, en un rollo minimalista, cantautor, tienen profundidad en melodía y letra, un poco contra lo que sucede hoy en día en la calle. Es un disco muy cantautor, es el más personal y sentido, en la parte interpretativa eso ayudó mucho, reí, lloré, de todo y es completamente real”.

Sobre su master class con YouTube dijo “Hace alrededor de cuatro años empecé en mi tiempo libre a compartir el conocimiento que tengo dentro de la industria musical con los jóvenes. Porque cuando empiezas en esto te toca pagar peaje por no saber, a final de cuentas creo que nada te llevas a la tumba y yo quiero hablarles de la experiencia, de las canciones y ser de ayuda para la gente nueva en este medio. Parece ser que YouTube ya tiene todo organizado, se manejara por invitación y ya está hecho el evento. Sin embargo espero regresar pronto y hacer esto de una manera más grande”.

Finalmente, adelantó que el 14 de julio cantará en el Auditorio Nacional con Carlos Rivera, “Presentaré un poco del disco, algo de mi trayectoria y después haremos algo juntos”.