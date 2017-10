“El método H.A.B.L.A”, de Álvaro Gordoa

Patricia Correa

Aprende a comunicarte con los demás de manera asertiva y alcanza el éxito en tu vida

Hablar lo hace cualquiera. Penetrar en la mente del otro, necesita de un método. En este libro encontrarás un sencillo y divertido camino a seguir, con todas las claves para hablar en público y gozar de los beneficios de la comunicación de alto impacto. Con recomendaciones que podrás implementar de inmediato y sorprendentes revelaciones que desmitifican la dificultad de hablar en público. En entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN, el consultor en Imagen Pública, Álvaro Gordoa nos dio más detalles.

-¿Cómo surge la idea de escribir el método H.A.B.L.A.?

“Surge porque yo como consultor en Imagen Pública,he tenido la oportunidad de capacitar a 2 mil personas en el uso de la palabra oral, con este enfoque de imagen verbal, que importa la percepción final que estas generando en la comunicación eficiente, dentro de las personas que he capacitado, se encuentran grandes empresarios, políticos, ex presidentes, artistas, deportistas, que lo que menos tienen es tiempo, yo tenía que desarrollar un método de capacitación que garantizara resultados en poco tiempo, que se pudiera llevar a la práctica de inmediato, lo empecé a desarrollar en la práctica, tenía los testimoniales de las personas a las que capacitaba, me decían al terminar las capacitaciones -Álvaro, de haber sabido esto antes, me habría ahorrado muchas broncas, hubiera crecido más rápido en mi organización- la capacitación que yo doy es a alto perfil y me decían que si no tenía algo más aterrizado que se pudiera usar con los hijos, o mis vendedores, entonces pensé en abrir este método a todas las personas que quisieran gozar de los beneficios de la imagen verbal, por eso decido escribir el libro”

-¿Qué significa el método H.A.B.L.A.?

“Es un método e imagen verbal en cinco sencillos pasos, H.A.B.L.A. es un acrónimo que significa: La H significa: Son hábitos a desarrollar a hablar en público, desde cómo saber estructurar un tema, cómo decir un mensaje para que la gente lo recuerde, hasta cómo hilar las ideas, control de la ansiedad; la A: es de abre fuerte, porque la primera impresión es la que cuenta, para captar la atención del público en el primer instante; la B: es de buena voz, sacarle el mayor provecho a nuestra voz, que suene mejor, con buena dicción, el uso de mi características vocales, volumen, tonos, ritmos, pausas al hablar; la L: es de lenguaje corporal y aquí enseñamos que nuestro cuerpo habla, con posturas, con gestos, ademanes, el contacto visual con pequeñas o grandes audiencias; la A: es de acaba, cierra fuerte, cierra con tal fuerza que la gente se quede satisfecha, si te mereces un aplauso es que en verdad ese nace del corazón, porque te lo mereces, y explico el tema de preguntas y respuestas. En el libro vienen tips muy aterrizados que puedes poner en práctica de inmediato, este libro es para cambiar vidas, para que los acompañe el resto de sus vidas”.

-¿Por qué sólo un 2% de lo que se dice se recuerda?

“Ese 2% son dos cosas, uno de ello es el mensaje o aquella cosa que más te impactó, es la respuesta a la pregunta ¿de qué te acuerdas?, eso tiene que ser nuestro mensaje que de lo poquito que la gente recuerda ese debe ser el 2%; y lo otro es una imagen, te quedas con una percepción, te quedas con un sabor de boca, si te gustó o no”, concluyó.

