Luis Miguel demostró “Por siempre” ser “El rey”

El Sol retomó su fama con un público entregado a sus pies

Más delgado, más guapo, con una potente voz, es como Mickey saldó su deuda con el público mexicano, tras una crisis de salud y cancelaciones, que ya quedaron en el olvido, al iniciar su gira con un concierto que muchos califican como el mejor de su historia, tras cantar dos horas cuarenta minutos sus más grandes éxitos, con una calidad vocal magistral

Triunfal regreso en su Auditorio 224

Asael Grande

Majestuoso regreso, con impresionante espectáculo en vivo, fue el que ofreció Luis Miguel, durante su regreso a los escenarios mexicanos, en lo que fue la primera noche de conciertos que estará ofreciendo en el Auditorio Nacional. Ante un Coloso de Reforma a su máxima capacidad (10 mil asistentes), el intérprete, quien se hizo acreedor de Doble Platino por las altas ventas de su reciente disco “México por siempre” (y que le da nombre a su gira), regresó como los grandes de la música, como el Ave Fénix, brillando con su impecable voz, su gran presencia escénica y su pasión por el público mexicano, acompañado de su séquito de músicos: guitarra, bajo, batería, teclado; además de una sección de metales y tres guapas coristas.

Fue en punto de las 21:00 horas en la que se apagaron las luces del interior del Auditorio Nacional, para proyectar la silueta de “El Sol” tras una enorme manta blanca, que marcó el inicio del concierto e iniciar con un intro musical y darle la bienvenida a Luis Miguel, quien ataviado de un elegante traje, salió a escena ante un caluroso público, quien fue testigo durante dos horas cuarenta minutos, de un extenso repertorio de melodías, que incluyó pop, baladas, románticas, mariachi y éxitos de antaño, y clásicos de sus 36 años de carrera musical.

Tú sólo tú, Amor, amor, amor, Tres palabras y Ahora que te vas, fue la terna musical con la que Luis Miguel inició la velada, lo que provocó euforia, gritos y aplausos del público asistente: “Buenas noches, damas y caballeros, buenas noches a todos, es un placer tenerlos nuevamente en este bellísimo lugar, el Auditorio Nacional, un gran aplauso a todos ustedes esta noche; grandes motivaciones son al regresar y estar en los escenarios, una es la música, y dos, son ustedes, este público maravilloso, muchas gracias por tanto cariño, de verdad, muchas gracias. Deseamos que esta selección de canciones sea de su agrado, vamos a hacer lo mejor”, fueron las palabras de bienvenida de Luis Miguel, a quien durante un momento especial, el público vitoreó con gritos de euforia y entusiasmo: “¡Luis Miguel, Luis Miguel, Luis Miguel!”, lo que fue correspondido por su parte, durante el show, con múltiples apretones de manos hacia sus fans, quienes, exaltadas al pie del escenario, le entregaban flores, regalos, un saludo, o se tomaban ‘selfies’ desde sus asientos.

Ejecuciones brillantes de sus músicos de acompañamiento, una pantalla central que proyectó en todo momento los ánimos del intérprete, y ante un escenario sobrio, pero elegante, los siguientes temas en sonar fueron Por debajo de la mesa, No sé tú, y un medley ochentero que incluyó: Esa niña, Fría como el viento, Un hombre busca a una mujer, Tengo todo excepto a ti y Entrégate, de sus clásicos álbumes: Busca una mujer, 20 años, Romance, Amante del amor, Más allá, Hoy en el aire, Todo por su amor, Hasta que me olvides, Te necesito, Tú y yo, dieron paso al encore, donde sus músicos lucieron sus ejecuciones maravillosas, y su sonido impecable en sus instrumentos; un elegante chaleco negro, fue el cambio de vestuario del cantante, quien con su clásico estilo de bailar, no aparentó sus 47 años de edad, pues a todo momento, mostró entusiasmo y sonreía a sus músicos.

La parte romántica de la noche, continuó la presentación musical, con No me platiques más, La barca, La mentira, Contigo a la distancia, La gloria eres tú y Solamente una vez, canciones en las que Luis Miguel emitió su gran voz, con gran soltura y expresividad, de tonos ascendentes, y que en cada canción (acompañado de su pianista), cantó sin titubear, manteniendo notas largas, que evidenciaron su correctísimo y hermoso tono vocal. No podía faltar en el recital de Luis Miguel, sus bellas interpretaciones, acompañado del Mariachi Vargas de Tecalitlán: La fiesta del mariachi, Soy lo prohibido, Serenata huasteca, No discutamos más, Siete mares, Porque te conocí, Llamarada y El balajú/huapango.

Con un gran retorno, como en sus años más exitosos de su fama, y como los buenos vinos, Luis Miguel llegó a la recta final del concierto con otra ronda de clásicas canciones en versión medley, tales como: Mujer de fuego, Palabra de honor, Separados, 1+1=dos enamorados, Decídete, Cuestión de piel, Te necesito, Será que no me amas.

El reloj marcaba las 23:20 horas y “El Sol”, quien demostró por qué es el Rey de México, finalizó su concierto con Isabel, Ahora te puedes marchar y Cuando calienta el sol, que encendieron los ánimos de los asistentes, quienes se llevaron la sorpresa interpretativa de Cucurrucucú paloma: “Gracias, público. Gracias a mis fans, a toda la gente. Saben que los quiero”, se despidió Luis Miguel, un grande de la música de nuestro país, leyenda viviente, quien continuará su gira “México por Siempre” durante el resto del mes, visitar Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Monterrey, Guadalajara y Acapulco, para retornar a la Ciudad de México los días 6, 7 y 8 de marzo. 24, 25, 27 y 28 abril. ¡México por Siempre! es la primera producción de Luis Miguel, desde 2010 y la segunda de música ranchera desde México en la piel (2004).

Ya a las afueras del recinto, Luis Miguel fue esperado por decenas de fans, con la esperanza de obtener cercania, un saludo y con suerte algún autógrafo o selfie, sin embargo, el cantante salió en una camioneta polarizada, que si bien bajó el vidrio de su ventanilla, fue para agradecer la presencia de la gente y de la prensa. “Gracias, gracias, muchas gracias” se limitó a decir, entre el bullicio y las preguntas de la prensa, de las cuales no respondió, por la evidente emoción que le embargaba al ver la fidelidad de sus seguidores. Así, entre gritos, piropos y aplausos, el cantante abandonó el recinto, al que regresará para ofrecer algunas fechas más.