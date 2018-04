Netflix mostrará el lado humano de El Sol

Según Diego Boneta, la serie se enfoca en mostrar el rostro detrás de la estrella que es Luis Miguel y que muy poca gente conoce

“Luis Miguel: El hombre detrás del sol”, serie original de Netflix, bajo la producción de Pablo Cruz, llega a la plataforma de video por streming, este 22 de abril a las 22:00 horas. con Diego Boneta como protagonista, quien refiere que el trabajo de toda la producción ha estado enfocado no sólo a la parte visual y técnico de esta bioserie, sino a que la historia plasme en las pantallas el lado humano de “El Sol”, asegurando al igual que Camila Sodi, también parte del reparto, que después de ver cada capítulo de esta historia, la gente podrá ver a Luis Miguel desde otro enfoque.

En la alfombra roja de la premiere de esta esperada serie, Boneta dijo: “Realmente admiro mucho que Luis Miguel haya tenido la valentía y el coraje de poder decir, ‘Mira mi vida personal es para mí lo más sagrado que hay, pero la voy a contar. Entonces, nosotros nos enfocamos a eso, a contar la verdad de este hombre de una manera bien hecha, de mucha calidad, una que lo pueda enaltecer, que pueda mostrar un lado oscuro, pero también ese lado divertido muy de ‘El lobo de Wall Street’, porque claro, también hubo esa parte en su juventud.

El primer capítulo es muy revelador y eso es sólo la punta del iceberg, habrá cosas buenas y malas, la realidad de lo que estaba pasando, mientras Luis Miguel se convertía en estrella”.

Luis Miguel está a la par de Freddie Mercury. Boneta Recordó que “cuando me quedé con el papel sentí que era algo que llevaba cocinándose 16 años y una de las cosas que hice fue enseñarle al productor, Mark Burnett, un video mío cantando La chica del bikini azul,a los 12 años, eso es algo que no me había pasado antes con un personaje, tener tantas similitudes.

La verdad, es que le he echado muchas ganas, me he preparado como actor y cantante por 18 años, mientras que Luis Miguel nunca tomó clases de canto, él nació así, lo cual es una locura” dijo y aseguró: “Para mí, Luis Miguel no es sólo uno de los mejores cantantes de México, él está a la par de Freddy Mercury y de Frank Sinatra, el mismo Sinatra dijo que Luis Miguel tenía la mejor voz que había escuchado. Ahora, mi trabajo en esta serie es humanizar a una leyenda, a un mito, como es Luis Miguel”.

“La gente va a tener la oportunidad de conocer aEl Solde verdad, por primera vez, al real detrás de un escenario y descubrir todo ese enigma de no saber quién es, por fin se va a revelar eso. Yo creo que va a nacer una empatía y una admiración a su persona”.

Cabe destacar que Boneta sostuvo diferentes charlas presenciales y por teléfono con Luis Miguel en esa tarea de construir su personaje, por lo que lo describe como “un hombre muy gracioso, es una buena persona y buen ser humano, de eso la gente se dará cuenta al ver a serie”. En ese tenor, reconoció que “estuve un año siendo él, y de pronto me di cuenta que me había quedado con mucho del personaje, es como cuando se te pega el acento de un lugar donde has estado, fue muy fuerte interpretarlo, me costó dejarlo”, a lo que Camila Sodi agregó: “Puedo decir que se comió a Luis Miguel, canta igualito, se metió a tal nivel al papel, que nos obligó a todos los demás del ensamble, nos jalaba, era muy fuerte, él creó este personaje y de repente lo habitó”.

Luis Miguel, la serie, tendrá segunda temporada. La primera de ésta mostrará la niñez del intérprete, como entra al mundo de la música y del espectáculo, así como su crecimiento profesional, la desaparición de su madre y el posterior deterioro de su relación con su padre. De manera que, según palabras de Karla González, showrunnerde la serie, ya está confirmada la segunda temporada, pues “aún hay mucho que contar sobre Luis Miguel, podemos decir que ya estamos trabajando en la segunda temporada y preliminarmente podemos decir que quedará en eso, pues la segunda entrega abarcaría de la década de los noventas hasta la actualidad”. No obstante, declaró: “Ahorita estamos terminando la postproducción de los dos últimos episodios de la primera temporada, pero la segunda está confirmada”.

Camila Sodi interpreta al amor de su vida. Por su parte, Camila Sodi, quien dará vida a un personaje de nombre Karla y quien es descrito en la serie como “el amor de su vida” de Luis Miguel, adelantó “Luis Miguel la describe como ‘el amor de su vida’. Así se la describió a Krauze. Es una chica que le cambió el rumbo. Tuvieron una relación en la que se veían a los ojos, no necesitaban nada más que eso. Esta relación surgió cuando eran chavitos, como en los noventas. Ella todavía no trabajaba. Yo tuve que teñirme el cabello de rubio y usar pupilentes. Verme al espejo me hizo sentir que pertenecía a mi familia, porque mi mamá es rubia, pero por el otro lado me sentía ajena a mí”.

“Es mucha responsabilidad interpretar a una mujer que vive, porque, además, no soy ‘ella, ella’, soy la memoria de lo que Luis Miguel vio en ella. Creo que en esa época andar con Luis Miguel era muy difícil, porque todas querían con él. Se necesita ser una mujer de cierto tipo para vivir con eso. Mi personaje es muy segura de sí misma, quien no necesitó nada de él. De modo que era una relación muy limpia porque ella no ‘lo usaba’, era un amor auténtico”.

Finalmente, recalcó: “Después de ver la serie, la gente va a humanizar a Luis Miguel, no tendrán la misma imagen que se tiene ahora de su figura y la incógnita de su voda personal”.

De Cantinflas,al padre de Luis Miguel. La primera temporada cuenta con13 capítulos y también figura en el elenco Juan Pablo Zurita, Paulina Dávila, Izan Llunas, Axel Madrazo, Andrés Almeida, Kevin Holt y el español Óscar Jaenada, conocido por su papel en “Cantinflas” la película, quien en esta ocasión dará vida a Luis Gallego Sánchez, conocido como Luisito Rey, cantante y compositor español, padre de Luis Miguel y quien además fue su mánager y descubridor. “Hay un momento de ambición en que siempre se cobra muy caro y creo que Luis Rey muchas veces cruzaba esa fina y delgada línea roja, cuyas consecuencias no sólo lo afectaban a él, sino a su hijo y toda su familia. En la vida de todas las personas hay variantes, por supuesto la vida de Luis Miguel no es la excepción y en esta serie veremos mucha realidad, ese lazo de amor y respeto con su padre, pero también el momento en que el cantante intuye los intereses de su padre y ante la ausencia de su madre, decide romper con su relación profesional y cambiar de mánager”.

Así, este domingo a las 22: 00 horas se estrena la tan esperada serie, que sin duda ha causado gran revuelo y de la cual su director Humberto Hinojosa asegura, “Siempre lo más dificil es contar la historia de alguien que sigue vivo, es una enorme responsabilidad, porque no solamente vive, sino que está vigente y exitoso en su carrera”.