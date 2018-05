Migrantes, animales: Trump

México presentará una nota de protesta ante Washington por el dicho del presidente Trump de llamar “animales” a los trabajadores migratorios que van de México hacia la Unión Americana, y aunque podía argumentarse que a EU llegan de todas partes del mundo, el acaudalado neoyorquino criticó abiertamente al gobierno de nuestro país, al afirmar que “sólo habla y no hace nada”. “Los que llegan a EU no son personas, son animales”, precisó.

El canciller Videgaray consideró inaceptables las expresiones del mandatario estadunidense, en lo que representa un nuevo capítulo en la compleja relación bileteral México-EU, de la cual, indica Trump, se habla mucho, pero en los hechos no hay nada.

Ante tan severa crítica, los candidatos a la presidencia de nuestro país deberían tomar nota. La realidad de México es esa: expulsa mano de obra hacia los Estados Unidos y pese a las medidas de este país por detener el ingreso de nuestros connacionales, se insiste en hacerlo ¿por qué? Porque en nuestro país no hay las condiciones laborales suficientes, y prefieren jugarse la vida que vivir en sus lugares de origen. Aceptar esta realidad y dar soluciones sería lo mejor.

Sin embargo, nuestros candidatos se la pasan de foro en foro y de entrevista en entrevista sin acudir directamente a los problemas: el campo y la ciudad es abandonada por sus habitantes ante la falta de perspectivas de mejorar el ingreso familiar. Y no es sólo drama de los trabajadores migratorios y sus familias, es ya un drama nacional para nuestro gobierno. Trump nos llama animales, la respuesta seguramente será contundente, pero ¿contribuirá a mejorar las condiciones de vida de los mexicanos?

TURBULENCIAS

Zavala aparecerá en las boletas

Pese al reconocimiento generalizado a su valentía y honestidad, todo parece indicar que la ex primera dama, Margarita Zavala, sólo tenía la intención de aparecer en la boleta electoral del 1 de julio, y una vez que lo logró porque no habrá reimpresión de boletas, se retira de la contienda. Es imposible decir que desconocía los tiempos de impresión: éstas deberán estar impresas el 10 de junio para ser distribuidas el 15 del mismo mes; es decir, calculó bien los tiempos aun cuando sus votos no serán contabilizados…El candidato presidencial de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade aceptó, orgulloso y feliz, el apoyo del ex presidente Vicente Fox y recibió su consejo, aunque el guanajuatense haya inaugurado una nueva época de la política: la utilización de los partidos para satisfacer intereses personales -sin importar colores ni ideología- pues lo importante es hacer negocios al amparo del poder, aun cuando en el extranjero nos den otro calificativo por la falta de oportunidades de empleos e ingreso para millones de compatriotas que se ven obligados a emigrar ante las condiciones de miseria en que “viven”… Al reunirse con estudiantes del Instituto Tecnológico de Salina Cruz, el candidato de la coalición “Todos por México, Pepe Estefan Gillessen, ofreció gestionar más becas para los estudiantes del nivel medio superior y universitario, “el programa ya existe, sólo que muy pocos lo conocen, pero yo gestionaré que se aplique mayor recurso, porque necesitamos que nuestros jóvenes tengan acceso a la educación. Pero además debemos abrir por lo menos dos universidades más en la región”, e indicó que “el programa ya existe, sólo que muy pocos lo conocen, pero yo gestionaré que se aplique mayor recurso, porque necesitamos que nuestros jóvenes tengan acceso a la educación. Pero además debemos abrir por lo menos dos universidades más en la región”.

