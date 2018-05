Niega “El Bronco” financiamiento ilícito en su campaña

Dice que demandará al INE

Jaime Rodríguez “El Bronco” anunció que demandará al Instituto Nacional Electoral (INE) por denigrar su posibilidad como candidato independiente a la Presidencia de México y negó que exista financiamiento ilícito en su campaña.

De gira por Durango, el candidato independiente se refirió al pronunciamiento que hizo el INE la semana pasada tras señalar que se detectó un esquema de triangulación de recursos en el que participaron al menos 19 personas que hicieron aportaciones a la campaña de “El Bronco” con dinero obtenido mediante depósitos de empresas mercantiles, lo cual implica un financiamiento ilícito.

Al respecto, Rodríguez explicó que quienes aportaron a su campaña no fueron las empresas, sino sus dueños. “Nosotros mañana vamos a demandar al INE porque ha denigrado mi posibilidad. El INE no está diciendo la verdad, nosotros no triangulamos. La ley dice que una empresa no puede aportar a una campaña y quienes aportaron a mi campaña son empresas a través de su dueño, eso no es triangular. Nosotros no estamos triangulando nada, es dinero privado”, afirmó Jaime Rodríguez. El aspirante presidencial cuestionó que la autoridad electoral no fiscalice a los candidatos emanados de los partidos políticos como lo hace con él.

“Mi gobierno no regalaría despensas, regalaría oportunidades”

El candidato independiente afirmó que de ganar la contienda electoral el próximo 1 de julio, su gobierno no regalaría despensas, regalaría oportunidades para que los negocios de los mexicanos puedan crecer y expandirse.

“Si yo soy Presidente, si gano (el próximo 1 de julio), mis planes son apoyar a los micro y pequeños negocios en lugar de estar repartiendo dinero y regalando despensas. La idea es que los microempresarios tengan un mejor lugar para trabajar y puedan ganarse su dinero para que no dependan del gobierno. En lugar de estar regalando recursos lo que se debe hacer es estar potenciando al trabajador”.

A través de su cuenta en Twitter @JaimeRdzNL, “El Bronco”, gobernador de Nuevo Léon con licencia, difundió un video donde visita un puesto callejero de comida y ofrece ayudar ese tipo de negocios para que el gobierno ya no mantegna a esa población y escribió: “En vez de regalar el dinero, hay que potenciar al que trabaja. Por eso digo que al trabajar TODO y al huevón NADA. Si estás de acuerdo, RT”.

Rodríguez Calderón encabezó una cabalgata por el poblado La Joya, en Durango, a fin de recorrer la zona y platicar con la población para conocer sus necesidades y demandas.