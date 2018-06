Paty Cantú celebra lo mexicano con “Mariposas”

Una casa del Centro Histórico sirvió como locación para la grabación del video, cuyo tema es parte de su disco “#333”

Anuncia gira por Estados Unidos

Arturo Arellano

Previo a su gira por Estados Unidos, con el ambiente social y político entre aquel país y México, Paty Cantú refiere que redoblará esfuerzos por hacer que lo mexicano sea respetado y lo hará desde su trinchera que es la música. Por ello, en su siguiente sencillo titulado “Mariposas” incluye la sonoridad de la música mexicana, en tanto en el video que ha grabado del mismo tema en el centro de la ciudad, incluyó una gran cantidad de referencias a su mexicanidad.

En entrevista con diferentes medios, Paty dijo: “es una canción muy especial, es el nuevo sencillo. Dentro del proyecto es especial porque tiene influencias de diferentes sonidos latinos, es básicamente una cumbia, pero sabiendo que ésta se interpreta diferente dependiendo la región del mundo, aquí la hago como cumbia norteña, es la mexicanidad dentro del proyecto. No quiero que sólo suene mexicana, sino que se sienta y se vea, esto con el interés de celebrar lo que somos los mexicanos. La productora es mexicana, los actores, hasta los diseñadores de alta costura que participan con mis atuendos son mexicanos. Ellos en otros lugares desfilan en fashion weeksy de pronto aquí no son tan conocidos, por eso quiero que se vea su trabajo”.

Añade que “el estar viajando mucho siempre da para llevar mi música, pero también para traerla de España, Colombia y otros lugares. Los viajes me han hecho amar más mis raíces, estando lejos hice esta canción (Mariposas) que me regresa a mi México, es una manera colorida de extrañar”.

En el tema de la situación de los migrantes en Estados Unidos “puse un comentario en redes súper temprano en relación a lo que sucede con los migrantes, es un tema delicado, tengo familia allá y ellos han vivido ciertos tratos desde la llegada de la presidencia actual. Comentarios discriminatorios, sin embargo todo eso no me haría dejar de llevar mi música a los latinos y gente que trabaja allá, porque es la manera en que se les da esa cercanía al país. Mi segundo lugar con más seguidores es Estados Unidos. Iré y hablaré del tema, ya lo toqué en redes sociales, éste ya es un tema de derechos humanos, pero no lo dejaré ahí, haré algo más. Trataré de acercarme de manera distinta a más protestas y normativas, no solo cantaré canciones, ya lo van a ver”.

Paty Cantú grabó el video de lo que será su siguiente sencillo y en breve lo lanzará en plataformas digitales. Mientras tanto el disco “#333” ya está disponible para descarga y escucha.