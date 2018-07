Sara Ontaneda deambula “Entre espacios y colores”

La cantautora nacida en Miami, pero con raíces ecuatorianas, ofrecerá un concierto de su nuevo disco este 12 de julio en el Bar Hobos de la Ciudad de México

Mezcla musical de géneros como folk, indie pop y ritmos sudamericanos

Arturo Arellano

Sara Ontaneda llega a la Ciudad de México para presentar su reciente producción discográfica “Entre espacios y colores”, la cual está compuesta por nueve sencillos, cinco en español y cuatro en inglés, todos los temas son de su autoría y en ellos se crea un sonido de pop alternativo. Además de su dulce voz se puede apreciar la mezcla musical de géneros como el folk, indie pop y ritmos sudamericanos. Para muestra de ello, Sara Ontaneda ofrecerá un concierto este 12 de julio en el Bar Hobos de la Ciudad de México.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, la cantautora destacó “este es mi primer disco, con temas en ingles y español, resultado de que nací y he vivido en Estado Unidos por más de 15 años, luego me mudé a Ecuador y volví a regresar a los Estados Unidos. Quiero musicalmente representar un poco de ambos países, sus colores y sonidos. De hecho he estado en festivales latinos y he conocido a personas que tienen mi situación, de que naces en Estados Unidos, pero tienes raíces latinoamericanas, algo que sin duda hace que tengas multiculturalidad, esa característica también de estar unidos a las familias y otras tradiciones que no dejamos perder aunque vivamos allá”.

Siendo autora de todas sus canciones reconoce que “compuse las canciones, hice los arreglos y además soy productora. Trabajé con músicos de Nueva York y estuve en Miami grabando. En el tema de las letras hablo de amor y desamor, pero también mando mensajes positivos como en el tema ‘Aprovechar’ que es el primer sencillo de este disco y es una canción en la que hablo de paz, unidad entre los seres humanos, porque vivimos en un mundo adicto a la guerra y conflictos políticos, por ello es necesario lanzar ese tipo de contenidos”. Lo mismo explica que “aunque compongo en inglés y español, no puedo elegir entre uno y otro porque manejo muy bien ambos idiomas. Mi proceso creativo en verdad varía mucho, pudo empezar de una idea, pero luego de un poema o melodía, a veces los acordes primero, depende mucho”.

Ella se cataloga dentro del pop alternativo “porque soy una artista independiente de entrada, pero también porque mezclo sonidos R&B, balada, jazz, por lo que lo mío es una fusión. Mi aporte es ofrecer algo bilingüe para la gente que es latina, pero también para la gringa. Celebro que me pueden escuchar también todo tipo de gente, desde los niños, hasta las personas mayores, porque el contenido de mi música es sano y con el que te puedes identificar en diferentes etapas de tu vida. Por ejemplo ‘Huecos’ otro de mis temas habla de todo lo que luchas a lo largo de tu vida para cumplir tus sueños”.

De su concierto en Hobos este jueves 12 de julio detalló “voy a tener una banda completa que me acompañará en la interpretación de ‘Espacios y colores’ completo, para después cantar otras canciones mías que están en mi primer EP. Por otra parte voy a compartir el concierto con una cantautora que radica en México y creo que va a ser un concierto de mi parte como de una hora y media”.

El disco ya está disponible en plataformas digitales, mientras que su presentación en vivo para la Ciudad de México se realizará este 12 de julio en Hobos de San Ángel a las 22:00 horas.