Mentiras para la ciudad

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

Una de las promesas de campaña de Claudia Sheinbaum como candidata fue eliminar las fotomultas, entre muchas otras. Hoy que ya es ganadora, que está preparando la transición, declaró públicamente que estas penalizaciones sí continuarán, pero con multas más bajas y trabajo comunitario.

¿De qué se trata?

Al más puro estilo priísta, la futura jefa de gobierno capitalina se desdice una vez que ganó la elección. Así como este hecho, se cuentan ya varias contradicciones a nivel local y federal hablando del gobierno entrante.

Lo que dice con la boca se sostiene con los hechos, ¿por qué prometer cosas que no se van a cumplir?, esto representa una decepción para las millones de personas que confiaron en el proyecto político que tiene una mayoría avasalladora en el país.

Venimos de una administración desastroza en la Ciudad de México. Miguel Ángel Mancera actuó como uno de los peores gobernantes, incluso desde los tiempos de las regencias priístas, los capitalinos dejaron de lado al PRD para abrir paso a un cambio, pero no uno plagado de mentiras.

No hay duda que Claudia Sheinbaum puede ser una excelente jefe de gobierno, sin embargo todo comienza por el principio y, parte de este es no mentir a los ciudadanos, no hacer promesas que no se cumplirán ni emitir dobles discursos para endulzar el oído.

La seguridad es un tema toral para los capitalinos, esperemos que no se eche para atrás la señora Scheinbaum tal como lo hizo con las fotomultas, estas se pagan y ya, la falta de seguridad pública está acabando con vidas, familias y tranquilidad de los capitalinos.

Es justo estar enojados, no cumplir promesas antes de tomar el poder es una burla pública a la ciudadanía.

Quedan varios meses para que Claudia Sheinbaum relfexione y tome decisiones con base en lo que prometió durante todos los meses de campaña.

Ojalá no actúe como lo que no quiso la mayoría: como Alejandra Barrales.

