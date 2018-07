El Tri de México recibe “El mayor de los Dorados”

Alex Lora y compañía fueron reconocidos de parte de la familia de Francisco Villa en el 95 aniversario luctuoso del revolucionario

Arturo Arellano

El Tri recibió un reconocimiento por su trayectoria artística en el marco del 95 aniversario luctuoso del general Francisco Villa. La familia Villa otorga este reconocimiento simbólico anualmente a personajes destacados que hubiesen trascendido en la defensa del ideal y principio villista, como acción social y popular que además reflejen en acciones concretas la vida de nuestro país. Así, Alex Lora y compañía se congratularon de la mención y se comprometieron a seguir manteniendo los ideales de este movimiento, a través de su música.

Durante la entrega del reconocimiento, Agustín Villa, destacó: “Este grupo tiene 5 décadas de andar, no es cosa fácil, por eso, hoy reconocemos a todos los integrantes, no sólo al señor Lora. Sabemos del esfuerzo inmenso qué ha sido mantenerse juntos, sobre todo en un inicio cuando el panorama para el rock no era alentador. Es un honor estar con El Tri de México, pero también con este Frente Popular Francisco Villa, me siento orgulloso y feliz de que nos hayan abierto las puertas para entregar este reconocimiento, pues en sus hechos mantienen esa línea pegada al bienestar de nuestro pueblo”.

Lo mismo añadió: “Faltan 5 años para el centenario del asesinato de Francisco Villa, mientras que el año entrante es el centenario del asesinato de Emiliano Zapata, cuando derrotaron al pueblo y los corruptos y rateros se quedaron 100 años montados en el poder, pero hoy ya se van a ir porque ya les llegó su momento de perder. Nosotros lo celebramos, manteniéndonos firmes con nuestros ideales y reconociendo a personajes como Alex Lora y su grupo, entregándoles ‘El mayor de los Dorados’. El Tri es un personaje vivo de la juventud mexicana” y reconoció que “Si bien me reclamaron por mensajes porque entregaba este reconocimiento a Alex Lora y el Tri, hoy les digo que ellos han influenciado positivamente con sus letras, siempre han estado en la línea de los diferentes intereses del pueblo y a los hechos históricos de este México moderno. Su forma de construir la prosa, muchas veces cuestionada desde el punto de vista estético y musical, nada tiene que ver con el aporte a nuestra cultura y a nuestros jóvenes. Ellos escriben en un formato como el de los corridos de la Revolución, pero montados en el rock. Sus actos de denuncia no implican desorden público, pero sus letras van marcando un cuestionamiento en relación al sufrimiento de nuestro pueblo, emigrantes y amigos de Latinoamérica”.

Luego de recibir el galardón, Alex Lora se limitó a decir: “Es un honor y un privilegio, agradezco a la familia Villa por este reconocimiento en el 95 aniversario de esta historia interminable de Francisco Villa. Como dice la raza, el Frente está presente, viva México cabrones, viva Villa y que viva el rock & roll”. Posteriormente y ante la petición de todos los presentes, Alex Lora interpretó a capela “Las piedras rodantes”, tema que le fue seguido y coreado por la gente que se plantó en el monumento a la Revolución, donde se llevó a cabo esta entrega simbólica.

Más tarde, en entrevista con diferentes medios de comunicación, Alex Lora señaló que “son cosas que no se pagan con nada, que el pueblo sea quien te reconoce es lo mejor que le puede pasar a un artista. Nosotros seguimos tocando en pie de lucha, defendiendo nuestra música y a nuestro país desde nuestra trinchera”. Y anunció su celebración de 50 años de carrera con un megaconcierto en el Palacio de los Deportes el 13 de octubre.