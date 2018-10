A la mierda el Foro Shakespeare

Despiden el recinto teatral entre lágrimas, mariachi, pero sobre todo esperanza de un destino mejor

Itari Marta y Bruno Bichir aún no tienen noticias sobre el futuro del recinto

Luego de haber sido notificados de que debían entregar el inmueble donde residía el Foro Teatral Shakespeare, Itari Marta y Bruno Bichir, fundadores del lugar, trabajaron a marchas forzadas con el fin de hallar un nuevo espacio que les permitiera reubicarse, sin embargo, hasta el día de hoy, el futuro de Foro Shakespeare y todos sus trabajadores aún no está claro, mientras que el plazo vencido les ha llevado a cerrar entre lágrimas, mariachis y la compañía de muchos amigos que aplaudieron la historia de un lugar que lo único que hacía era ofrecer cultura a la sociedad mexicana.

Para cerrar el inmueble, Itari y Bruno convocaron a prensa, amigos y productores y por supuesto a la gente del Foro Shakespeare para hacer una cuenta regresiva hasta la media noche del 1 de octubre y entonces elevar los brazos al cielo y gritar “Viva el Foro Shakespeare”, “Venceremos”, “Que viva el teatro” y entonces dar la entrada a un mariachi que interpretaría las icónicas “Golondrinas”, adecuadas para el momento.

Itari comentó “Hace muchos años varios compañeros y yo, incluido Bruno, tomamos una brújula simbólica y arrancamos con este proyecto, de gente creativa, de gente que ama el teatro y de gente que queríamos un lugar dónde presentar todo tipo de muestras esencias y además ser semillero de nuevos actores, porque muchos iniciaron su carrera aquí. En aquellos años tomamos la brújula y dijimos vamos al norte, hoy aún tenemos esa brújula y volveremos a partir al norte, compañeros, amigos, nos iremos, pero cuando sepamos y les digamos a dónde, queremos que nos acompañen, al norte, al sur, a donde vayamos”.

Bruno Bichir agregó con voz entre cortada “voy a decir un texto shakespeariano… Ahora nuestro juego ha terminado, estos actores, les dije, eran solo espíritus y se han fundido en el aire, en la levedad del aire y al igual que la ilusoria visión que representaban, las torres que coronan las nubes y lujosos palacios, los solemnes templos, el gran globo, el gran globo mismo, sí, con todo lo que contiene se disolverá y como estos desvanecidos pasajes sin cuerpo, no dejarán rastro. Estamos hechos de la misma materia que los sueños y nuestra breve vida cierra su círculo con otro sueño… Larga vida al Foro Shakespeare”, luego de lo que se fundió en un abrazo con su compañera Itari, quien no pudo contener las lágrimas.

Finalmente Bichir dijo: “sabemos que esperan noticias sobre lo que va a pasar con el Foro Shakespeare, pero lamentablemente no tenemos ninguna. Muchos creían que era un truco publicitario, no lo es, nunca lo fue, hoy cerramos este foro, pero como dice una de las obras que aquí se presentó ‘Mientras haya vida, hay esperanza’, no sabemos ni dónde, ni cómo, mucho menos cuándo, pero trabajamos todos los días, seguimos con presentaciones en el Centro Cultural Teatro 2, en teatro penitenciario y vamos a seguir adelante. Cuando tengamos certeza de la brújula, serán los primeros en saber a dónde vamos y qué va a pasar con la vida de este foro”.

