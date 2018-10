Senado va por “una sacudida a fondo al Poder Judicial”

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Ricardo Monreal, presidente de la Juntad de Coordinación Política y coordinador de la mayoría de Morena en el Senado, no se anduvo ayer por las ramas.

Y así describió apenas una punta del embrollo de corrupción y nepotismo que representa el Poder Judicial de la Federación.

Un poder intocado e intocable donde jueces y magistrados se enquistan en una región 10, 20 o hasta 30 años creando cotos de poder donde todo se negocia, y donde llegan a meter en “su circuito” hasta 15 o más familiares directos en cargos que en conjunto representan ingresos multimillonarios además de una poderosa red de connivencia.

Así, al presentar a nombre de su fracción una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para evitar que ningún juez o magistrado pueda durar más de 6 años en una sola región, el zacatecano advirtió que sin que se tome como una confrontación o embate contra el Poder Judicial, el Congreso debe hoy reformar las normas que rigen a ese poder.

“¿En qué consiste (la iniciativa)? Lo voy a describir de manera muy rápida, por el poco tiempo que tenemos.

“Durante muchos años, décadas, en el Poder Judicial Federal se han enquistado jueces y magistrados de circuito; que duran hasta más de 20 años sin rotación.

“La facultad para hacer la rotación de jueces y magistrados la tiene el Consejo de la Judicatura.

“Como ustedes saben, desde 1994, se modificó la Constitución, se creó el Consejo de la Judicatura que desde entonces encabeza el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, y es entonces la Judicatura la que decide la ubicación geográfica o movilización de jueces y magistrados.

“La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no permite esta movilidad. Lo que estamos planteando en el artículo 118 de la Ley Orgánica, es que se permita la movilidad y ningún juez o Magistrado dure más de seis años en un sólo lugar; porque el durar más de 10, 15, 20 o 30 años en un sólo lugar, los jueces y magistrados por razones naturales generan cotos de poder, con litigantes, con despachos, con funcionarios y con su personal interno que muchas veces son parte de su propia familia.

“Hace unos meses, salió publicado un estudio sobre jueces y magistrados, y es impresionante el nepotismo que prevalece.

“Recuerdo un caso, el de Durango, donde un solo juez, un solo magistrado tiene 17 familiares directos en el circuito: cuñados, hermanos, esposa, tíos.

“Y por eso, lo que planteo, lo que planteamos en el Grupo, es que se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, para que ningún juez, para que ningún magistrado de circuito dure más de seis años en esa adscripción geográfica”.

Monreal indicó que este es apenas uno de los aspectos que habría que modificar dentro del Poder Judicial. La reforma es muy ambiciosa, indicó.

“Les quiero expresar que esto no resuelve el problema, para mí, de crisis que hay en el Poder Judicial Federal. Se requiere una sacudida completa al Poder Judicial. Es apenas un punto en el infinito de cosas que se deben corregir, pero tenemos que lograr de inmediato, después del 94, que tenemos ya muchos años con esta reforma que la Constitución se hizo para el Poder Judicial; llegó la hora de tener que emplearnos a fondo en el Poder Legislativo, para darle una sacudida al Poder Judicial.

“Es necesario, es conveniente… no dudo que haya buenos jueces, buenos magistrados. Siempre he opinado que la justicia en materia federal es más confiable que la justicia en materia local, tienen menos presiones y son menos susceptibles a la componenda, a la corrupción y al tráfico de influencias los jueces y magistrados federales.

“Pero hay un problema severo en este proceso que se vive en México. Hay un nuevo régimen, tenemos que darnos cuenta de que estamos en una situación inédita en el país y llegó la hora de que el Poder Legislativo, en un auténtico contrapeso y equilibrio de Poderes, revise al Poder Judicial.

“Es nuestra facultad, es nuestra función, no se intenta confrontar con el Poder Judicial, de ninguna manera. Lo que queremos es intentar, por la vía legislativa, recomponer algunos de los instrumentos que creemos en este momento ya no son adecuados y no son pertinentes continuar”, señaló.

Doctor en derecho constitucional, Monreal afirma que, “si atendemos el derecho comparado de otros países del mundo, la rotación es algo natural para no generar intereses o influencias indebidas en jueces y magistrados que tienen por función principal la impartición de justicia.

“Por esa razón, pareciera ser sólo una modificación a la norma de manera aislada. No es así, es un tema clave que ojalá y logremos, en el corto plazo, que la Comisión de Justicia y la de Estudios Legislativos, legisle al respecto.

“Pero, repito, es apenas un punto en el infinito de lo que se requiere hacer en el Poder Judicial Federal”. insistió.

Es así que desde ayer corre la primera reforma que toca al Poder Judicial en la presente legislatura. Y va contra corruptelas y nepotismo de jueces y magistrados.

Trabajo y Gobernación

El miércoles en el Senado y la Cámara de Diputados se vivió una proliferación de instalaciones de Comisiones legislativas. Tan sólo en el Senado hubo más de 15, algunas de las cuales merecieron la asistencia del presidente de la mesa directiva Martí Batres.

Ayer esa euforia continuó, pero de todas las que se instalaron ayer sobresalió el encuentro que se dio en la del Trabajo que preside el líder minero Napoleón Gómez Urrutia y la de Gobernación que encabeza el michoacano Cristóbal Árias.

La de Árias se realizó en el salón principal de la Junta de Coordinación Política con Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo y coordinador de la bancada de Morena, como padrino de honor y con la asistencia también de Martí Batres, presidente del Senado.

Pero además ahí estuvieron prácticamente todos los coordinadores y miembros destacados de cada fracción. Así en la cabecera Árias fue acompañado por la priísta Beatriz Paredes, ex gobernadora de Tlaxcala, varias veces diputada federal y senadora, ex presidenta del PRI, ex embajadora de México en Cuba y Brasil y ex candidata al gobierno de la Ciudad de México.

En las instalaciones de la Comisión del Trabajo Gómez Urrutia fue acompañado por Carlos Aceves del Olmo, líder de la CTM y del Congreso del Trabajo; Patricia Mercado, ex secretaria de gobierno de la CDMX; Vanessa Rubio, ex alta funcionaria de Hacienda y ex colaboradora del candidato presidencial del PRI José Antonio Meade y varios senadores más.

Ahí el senador Gómez Urrutia dijo:

“Hago una invitación a las y los compañeros senadores para que hagamos las mejores aportaciones en base a nuestros conocimientos para que verdaderamente podamos cambiar y transformar esta realidad social del país que tanto daño ha hecho a muchas personas que nos demandan una mejor política económica, social y de bienestar para las familias mexicanas”.

El líder minero señaló que en la Comisión a su cargo, se realizará un esfuerzo para cristalizar políticas públicas que mejoren la vida económica y social de la clase trabajadora.

“Hoy tenemos retos importantes en México, porque contamos con una política salarial que se ha rezagado completamente.

En los últimos 24 años, el poder adquisitivo se ha perdido, por lo que es necesario trazar una estrategia para poder transformar y mejorar el bienestar de la población”.

