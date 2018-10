Éxitos de los años 70 y 80 con Orquesta Sinfónica

Participarán artistas, como María del Sol, Elizabeth Meza, Tere Dumat y Héctor Ortiz, bajo la dirección del maestro Francisco Cedillo

El 12 y 14 de octubre llegan a Sala Nezahualcóyotl

Arturo Arellano

El concepto “Éxitos de los 70 y 80 Sinfónicos” regresa a la UNAM, de la mano del maestro Francisco Cedillo, quien ha reunido un elenco importante para interpretar los clásicos del pop y disco de aquellas décadas en compañía de la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto tendrá efecto en dos funciones los días 12 y 14 de octubre en la Sala Nezahualcóyotl, a donde harán presencia además artistas, como María del Sol, Elizabeth Meza, Tere Dumat y Héctor Ortiz.

Héctor Ortiz, mejor conocido por dar vida al rey del rock, Elvis Presley en un extraordinario tributo que le ha llevado a viajar por todo el mundo, en esta ocasión será parte del concierto, para dar a conocer otra de sus facetas, como intérprete de grandes clásicos de la música, ajenos a Elvis. En entrevista a DIARIO IMAGEN comentó “el maestro Francisco Cedillo ya ha hecho este concierto varias veces y regresa a la UNAM, en esta catedral de la música clásica, que cuando uno se dedica a la música pop es un honor estar en esta sala por todo lo que representa. Es un concierto increíble, con temas de Bee Gees, Los Carpenters, Gloria Gaynor, Frankie Valli, Billy Joel, éxitos de aquella época, pero con arreglos de Orquesta Filarmónica y con varios cantantes invitados”.

Aclara que no habrá temas de Elvis “Yo que más quisiera, pero este es un show que arma el maestro y éste es su espectáculo, de modo que no hay temas de Elvis, aunque tuvo éxitos en los setenta aún. En ese tenor dar e a conocer otra parte de mi carrera y canto cosas como un popurrí de Electric Ligth Orchestra, Disco Inferno, ‘How deep is your love’ de Bee Gees, entre otras. En tanto, María del Sol y Elizabeth, son un agasajo también en el escenario”.

“Son épocas que toman muchas bases que ya estaban asentadas desde años atrás, del R&B, funk y soul fusionadas con el pop. Es una mezcla interesante, realmente no se inventó nada nuevo en estas décadas, pero llego la música a un nivel increíble en producciones, es música pop pero suena a funk y soul son muy atractivas. En este caso el maestro Cedillo se va al pop y música disco, yo estoy tratando de platicar con él para que se pueda hacer algo del otro lado en la parte del rock. Yo cumplo 50 años de rockanrrolero, no me van a vacunar (risas), de modo que estoy platicándolo para ver si armamos un sinfónico del rock en esas mismas décadas, pero sería para otro proyecto alterno al que ahora presentamos”

Con medio siglo de carrera artística, Ortiz detalla que “Yo creo que como artista y como cantante la experiencia más grande es cuando hice mi primer concierto de Elvis con orquesta en Sala Ollin Yoliztli, mismo que está plasmado en Dvd. Fue momento único en mi vida, es como llegar musicalmente a algo superior a lo que estaba pasando en ese momento. Ahorita ya todo mundo hace sinfónicos, lo cual es maravilloso, pero espero haber contribuido a que sucediera”. Lo mismo es tajante en su opinión sobre el rock en la actualidad “Personalmente no creo que se esté haciendo ningún rock nuevo en México, nada que te sorprenda, ni que innove, por eso estamos haciendo espectáculos que nos llevan hacia atrás. Porque lo que hoy existe, es refrito del refrito. De repente hay cosas padres, pero muy aisladas, como garbanzos de libra. A mí me gusta The Killers, Muse, pero en México no hay un movimiento de rock en la actualidad, no existe”, concluyó.