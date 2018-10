Nuevo Aeropuerto: encuesta Pilato

El desenlace sobre el destino del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) va en cuenta regresiva; “el pueblo sabio” determinará el futuro de una obra con dos opciones: Texcoco o la base militar de Santa Lucía. O lo que es lo mismo: Carlos Slim o José María Riobóo.

Sí, los empresarios juegan sus cartas en todos los frentes: políticos, económicos y sociales, para que su proyecto gane.

El presupuesto ajustado para el de Texcoco alcanza los 285 mil millones de pesos, lo que ha disgustado al nuevo gobierno.

Dado que el avance de la obra es de 30 por ciento y nadie puede asegurar que el costo quedará en esos términos, pues está sujeto a la inflación y al tipo de cambio, alentando así la opción de Santa Lucía.

El azar tendrá la última palabra. Javier Jiménez Espriú, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, afirmó que no “habrá dados cargados” y que la pregunta de la encuesta puede ser directa, de tal forma que las opciones sean: “sí, no, o no sé, en función a los argumentos derivados de las consultas y foros que ha realizado el gobierno de transición”.

Visión que no comparte un experto en la materia como Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, por la indefinición que hay respecto del ejercicio a realizar: consulta o encuesta; los procesos, los métodos, los costos y el universo a entrevistar.

Campos cuestiona: ¿consultarán a los 120 millones de mexicanos o sólo a los mayores de 18 años? ¿Colocarán urnas en las 68 mil secciones electorales que hay en el país, o en las 2,500 cabeceras municipales o en las 600 regiones en que se ha dividido a México?

Preguntarán en todo el país, o sólo por regiones. ¿Se instalarán urnas o se abre un portal, donde todos puedan participar? Ojo, aquí puede darse el activismo digital que pondría en duda el resultado. Además, qué va a pasar si la respuesta va en contra de lo que opinan los expertos.

En la Tercera Encuesta Nacional Sobre el Nuevo Aeropuerto (NAIM), de Consulta Mitofsky, se refleja que el 62.6% de los ciudadanos encuestados no ha visto o escuchado los debates, que Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, pidió a los dueños de los medios organizar para informar al pueblo, sobre los pros y contras de los proyectos aeroportuarios involucrados.

Un dato a destacar, a 19 días de realizarse tentativamente el ejercicio, es que, de septiembre a octubre, de este año, y a pesar de los debates, bajó el interés ciudadano por participar en la consulta al pasar de 45% a 31%.

El estudio demoscópico de Mitofsky, revela una lista de características en las cuales los encuestados consideran que el proyecto de Texcoco es “más rápido de terminar”; que promoverá el “desarrollo económico”, “impulsará el turismo” y será “más seguro”.

Respecto a la opción de Santa Lucía le asignan en primer lugar que es la opción que “quiere AMLO” y que será “más barata”, en tanto destaca que para los ciudadanos ambas opciones “dañan la ecología”.

Sin embargo, el polémico tema parece no interesar a las mayorías, así lo confirma el documento donde el 54.8% de los entrevistados refiere que el tema le es indiferente. Mientras que 17% afirma que la construcción del nuevo aeropuerto le beneficiará y 13% que le será perjudicial.

Paradójicamente, al cuestionarle a los entrevistados de Mitofsky, “¿Prefiere la consulta o que AMLO decida escuchando a especialistas?” 61% afirma que la decisión debe realizarse por consulta a la población y 27% preferiría que la tomara AMLO con ayuda de especialistas; y los que más apoyan la decisión de que se defina por consulta son los que prefieren la opción de Texcoco.

La demagogia de endilgar al ciudadano la decisión sobre el NAIM, no es un acto democrático, es jugarle al Pilato, que se lavará las manos sobre el polémico fallo final. Yo no fui, “el pueblo sabio decidió”. Algo así como. “Yo no me casé”.

Bien haría el equipo del nuevo gobierno en ponderar la opción de que los expertos con base en estudios técnicos califiquen y determinen el mejor proyecto. Sería lo mejor y más responsable.

