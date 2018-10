“El Potro”, de puro “Capricho” llega al Teatro Molière

Luis Caballero, actor conocido por su personaje en ‘Acapulco Shore’, incursiona en el teatro con el montaje que se estrena este 18 de octubre

Arturo Arellano

“Capricho” es un musical cuya dramaturgia de Rodrigo Vidal y Ricardo Díaz es llevada al Teatro Molière con la dirección de Rodrigo Vidal y dirección de escena a cargo de Ricardo Díaz, quienes en complicidad han forjado un elenco de primera calidad conformado por artistas de la talla de Melissa, Omar Fierro, Alejandra Ávalos, Luis Fernando Peña, Alejandro Tommasi y otros a los que ahora se suma Luis Caballero, mejor conocido como “El Potro” por su personaje en “Acapulco Shore”, no obstante, con el fin de quitarse esa etiqueta el actor busca demostrar que tiene la capacidad de cantar, bailar y actuar sobre un escenario, y su oportunidad es justamente esta obra que se estrena el 18 de octubre en el inmueble antes citado.

Seguro de su crecimiento actoral, de la seriedad y su profesionalismo, Caballero se integra al elenco de “Capricho” y en entrevista para DIARIO IMAGENdestaca que “a mí me buscaron por Instagram, para saber si quería actuar, lo cual yo tomé como una oportunidad increíble para explorar esa faceta como actor y quitarme un poco la etiqueta del ‘shore’ y crear una nueva imagen. Llevamos tres meses ensayando y tengo grandes maestros como Alejandro Tomassi, Omar Fierro, todos me han cobijado increíble, me han dado consejos para la creación de mi personaje. Sí quiero tener una transformación total de mi personaje en el ‘shore’ que era ‘El Potro’ a ‘Emilio’ que es el personaje que me toca hacer aquí, el primer amor de ‘Isabel Capricho’, que se desarrolla en la obra como una gran actriz, como una diva”.

Asegura que el teatro es su nueva vocación “llevo siete años estudiando canto nada más, pero aquí es todo, es cantar, bailar, actuar, todo al mismo tiempo. Lo vocal lo tengo dominado, pero lo actoral y el baile si me ha costado trabajo, sin embargo, nuestro director me apoyo en madurar mi personaje, me decía ‘Eres muy fresa para hablar’, me ayudo a quitar ese acento, lo mismo en lo coreográfico me han tenido mucha paciencia y yo he trabajado duro para lograrlo. La gente se va a quedar con una muy grata impresión mía, porque todos me tienen ubicado como un papel de fiesta, de desmadre, pero cuando vean aquí, actuando, cantando y bailando se van a sorprender”.

Reconoce que “pesa la etiqueta que tengo como desmadroso, cuando llegué al primer ensayo me sentí excluido, pues todos son actores de gran trayectoria y si me veían como ‘¿Este güey que hace aquí?, de seguro ni canta, ni actúa, ni baila’, pero con el tiempo me fui ganando la confianza de todos y ahora soy su consentido”, de modo que superado ese reto ahora le toca conquistar al público del que comenta. “Se merece todo el respeto del mundo, buscaré la admiración del público porque es algo que no tiene precio”.

En esta nueva vocación, Caballero adelanta que “me encanta el teatro musical aunque no me cierro las puertas a nada, me gusta explorar cosas nuevas, de manera que seguiré preparándome para seguir en este tipo de proyectos, más en el canto que en cualquier otra cosa”.

“Capricho” arranca su temporada este 18 de octubre en el Gran Teatro Molière, donde permanecerá con funciones Jueves 20:30 horas, viernes 21:00 horas, sábado 18:00 y 20:30 horas y domingo 16:00 y 18:00 horas, hasta el 16 de diciembre cuando bajen el telón.