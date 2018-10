Sorprendente, Morena otorga todo el apoyo a Cipriano Charrez

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

La “aplanadora” quiere aniquilar a la fracción de PRD

Otra vez se duerme Huerta

Apareció y como si nada. Resulta que el diputado por Morena, Cipriano Charrez, metido en un berenjenal porque el fin de semana, conduciendo su lujosa camioneta presuntamente en estado de ebriedad, se pasó un alto y arrolló un taxi que era conducido por un muchacho de apenas 21 años que murió calcinado y el flamante legislador, huyó del lugar.

El colmo es que ayer, en conferencia de prensa desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, negó los hechos por los que la Procuraduría del estado de Hidalgo le abrió tres carpetas de investigación, una de ellas, por homicidio.

Lo sorprendente de este asunto, es que el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Martín Delgado, le brindó todo el apoyo de su partido al legislador hidalguense y en la Junta de Coordinación Política se acordó no tocar el tema en tribuna para “evitar politizarlo”.

Bueno mejor el controvertido diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, se vio más coherente pidiéndole a Charrez Pedraza que no se esconda en el fuero como intenta hacerlo, mientras que Delgado Carrillo le “echa porras” diciendo que Charrez está más que dispuesto a declarar y se ha puesto a las órdenes de las autoridades locales, (a las mismas que descalificó en su conferencia de prensa), para colaborar y que haya un deslinde de responsabilidades. ¿Será?, lo importante hubiera sido que se quitara el fuero para responder por sus actos.

Por lo pronto, por aquellas tierras se dice que todo sería cuestión buscarle un poco a la trayectoria del diputado Cipriano Charrez, para encontrar algunas cosas, digamos, interesantes, por llamarlas de alguna manera, pues se dice que tiene presuntos vínculos con un tema no tan transparente que está muy de moda en estados como Puebla.

En este sentido, no se descarta la posibilidad de que al rato, este digno representante de Morena vaya a salir con que se ha fraguado un complot en su contra. Ayer, eso sí muy enfático, dijo: “no me ampararé en mi fuero de diputado federal”, pero en la conferencia de prensa no aceptó preguntas que lo hubieran comprometido; ¿sería porque hay cosas que no puede explicar?

No solo en los corrillos de la Cámara Baja, se preguntan qué habría pasado si el que estuviera metido en ese gran lío hubiera sido un diputado de otra bancada.

La respuesta es lógica, entonces, la “aplanadora” Morena se hubiera lanzado con todo en contra de ese hipotético legislador, pero perteneciendo al instituto político del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, la cosa cambia y sus correligionarios no tienen empacho alguno en brindarle todo su respaldo.

Finalmente y hablando de lo que puede hacer la “aplanadora” morenista en el Congreso de la Unión, está más que claro que tiene en la mira ni más ni menos que a la fracción parlamentaria del PRD en esa instancia legislativa y la quiere pulverizar, más que eso, tiene como uno de sus objetivos aniquilarla.

Ahí está que los diputados del sol azteca, tomaron la tribuna de San Lázaro con tapabocas, en protesta por lo que llamaron la “Ley Mordaza”, impuesta, desde luego, por la mayoritaria fracción de Morena.

El caso es que en la Jucopo se aprobó que por número de legisladores que la componen, cada bancada tendrá derecho a presentar determinado número de iniciativas. Así, los morenistas pueden presentar seis; el PAN, la mitad, o sea, tres; el PRI, dos y el resto de las fracciones, solo una y eso incluye al PRD.

El coordinador del sol azteca en San Lázaro, Ricardo Gallardo, anunció que recurrirán a ampararse en los tribunales por un acto que no llevó a cabo, “ni la mafia del poder” en sus mejores tiempos, señaló Gallardo.

Municiones

*** Por cierto, los diputados priístas que coordina René Juárez, presentaron un punto de acuerdo para que López Obrador explique el mecanismo a emplear en la “tan llevada y traída” consulta al pueblo sabio para que opine (sepa o no), sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto.

También le pedirán que dé a conocer la metodología para elaborar las preguntas; origen y monto de los recursos y base legal para que el resultado de la consulta sea vinculatorio porque como está actualmente la ley, convertir a una consulta en obligatoria y vinculatoria se perfila, en el mejor de los casos, como puro capricho del tabasqueño y no apegada a la ley, como debería ser.

*** El pasado 25 de septiembre, fecha en la que compareció ante el pleno de la Cámara Baja el titular de Sedesol, Eviel Pérez Magaña, varios medios consignaron la fotografía del diputado Manuel Huerta Martínez, quien acabó “en brazos de morfeo” acurrucado en su curul. Pues al parecer nadie le dijo nada a este diputado porque ayer, hizo lo mismo y de brazos cruzados, el sueño lo volvió a vencer y ahora sí que no puede alegar que había alguna comparecencia somnífera. ¡Qué tal!

*** Efusiva despedida tuvo ayer en el Congreso de la Ciudad de México, Alejandro Encinas, quien solicitó licencia para avocarse de tiempo completo a su nueva responsabilidad de subsecretario de Derechos Humanos en la Segob.

En su lugar, rindió protesta su suplente, Ricardo Ruiz Suárez y antes de irse, Encinas reconoció que enfrentará quizá la peor crisis humanitaria en la historia de México y agregó que trabajará a favor de la demanda de memoria, verdad, justicia y reparación del daño para miles de víctimas y sus familias en el país.

No hay que olvidar que a finales de agosto pasado, al participar en el Foro “Escucha Acapulco”, Encinas se comprometió: “No voy a estar de florero, vamos asumir compromisos para tener resultados, y si no hay resultados tendré que separarme de este encargo, pero necesitamos de su apoyo”.

