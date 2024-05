Última encuesta

Aunque pese

Salvador Martínez García

El próximo domingo se llevará a cabo la elección presidencial y con ella, la última y definitiva encuesta que en el mar de sondeos que se han hecho, y hasta este miércoles, se presentarán con resultados de gran diferencia entre una y otra casa demoscópica.

En el ejercicio que realiza la empresa polls.mx, entre los últimos resultados de las encuestas de 35 distintas casas demoscópicas, para conocer el sentir ciudadano en torno a su previsible decisión en las urnas, se observa una increíble diferencia entre Algoritmo y México Elige.

Para Algoritmo, Claudia Sheinbaum ganará con una ventaja de 42 puntos, al proyectarle el 60 por ciento de los votos, contra sólo el 18 por ciento de Xóchitl Gálvez y 16 por ciento para Jorge Álvarez Máynez. En cambio, para México Elige, Claudia Sheinbaum apenas lograría 1.5 por ciento más votos que Xóchitl Gálvez con 46.3 por ciento de la primera contra 44.8 de la segunda, lo que las ubicaría en empate técnico si se toma en cuenta el margen de error.

De los 35 ejercicios demoscópicos estudiados, 33 dan ventaja de dos dígitos a Claudia Sheinbaum y sólo dos de un dígito, la mencionada México Elige y la Encuesta MX, que estima que Claudia obtendría el triunfo con un 7.6 por ciento de diferencia sobre Xóchitl Gálvez.

Las casas encuestadoras más afamadas como Consulta Mitofsky, Covarrubias y Asociados, Demoscopia Digital, Mendoza Blanco & Asociados y Enkoll pronostican sobrada victoria para Claudia con más de 20 puntos de ventaja sobre Xóchitl.

De ahí que resulta importante desestimar el uso propagandístico de las encuestas, sea para uno u otro bando, porque lo único que buscan es distorsionar para obtener votos a costa de falsas percepciones.

Este domingo por la noche se sabrá quién ganó la Presidencia de la República y al conocerse el margen de victoria también se sabrá qué empresas encuestadoras hicieron bien su trabajo o sólo le cumplieron al mejor postor. Veremos.

Susurros

En el Estado de México se desfondó la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por PAN-PRI-PRD. Con la salida de quien fuera su abanderada para los comicios de la gubernatura del Edomex, Alejandra del Moral Vela, y su inmediata adhesión al proyecto de Claudia Sheinbaum, asestando el tiro de gracia para las aspiraciones oposicionistas, pues Del Moral había manifestado fuerte liderazgo. No se puede omitir tampoco la renuncia del ex gobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas a las filas del tricolor para sumarse al Partido Verde, aliado de Morena. Los cuadros políticos de relevancia en la vecina entidad abandonan al PRI. En estos comicios se comprobará hasta dónde cae la votación priista no sólo en el Estado de México sino en todo el país.

