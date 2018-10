Boda de Yáñez no afecta a AMLO

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

La ignorancia es la madre del miedo

Henry Home Kames, 1696-1782; juez y escritor escocés

Hace varios días se llevó a cabo la boda de uno de los colaboradores más cercanos al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Este enlace nupcial ha derrochado ríos y ríos de tinta en México y algunos otros países, en donde se critica el despilfarro de recursos en un acto meramente social.

Las críticas vienen del primer círculo de la realeza (por realidad) del país. Señalan que el costo político y social para el presidente electo es mayúsculo, ya que la ventaja que logró en las urnas podría disminuir en simpatías al presidente electo.

En una plática de café, con un grupo de comunicólogos, me cuestionaron sobre el hecho que no le iba a generar ningún daño a la imagen de AMLO que uno de sus colaboradores gastara una millonada en su enlace nupcial.

Incluso, les dije, vamos a hacer un experimento de comunicación aquí en este restaurante. Le preguntamos a 5 meseros y una chica que destina mesas, si habían votado por AMLO. Los seis afirmaron que sí. Los 6 consideraban al presidente electo como una opción para mejorar al país y todos ellos piensan que si se realizaba una votación en estos momentos para la Presidencia de la República, volverían a votar por él.

Les comenté que yo no había votado por él, ni ninguno de los ahí sentados. Esto ni los inmutó. Incluso dijeron que casi ninguno de sus clientes lo había hecho.

Sin embargo, más adelante les inquirí si alguno supo de la boda de ese colaborador, a lo que respondieron todos que si sabían e, incluso, refirieron de la difusión en la revisa “Hola”. Así que pregunté: ¿esto los desilusiona de López Obrador? Y, la respuesta fue tajante. “Eso no importa”.

Esto significa que realmente no importó a los seguidores de AMLO que César Yáñez haya tenido una boda de gran lujo; un lujo que está muy alejado de la gran mayoría que llevara al poder a López Obrador. No están desilusionados y sólo dicen: “él no fue el de la boda; fue su empleado”.

Así que el bono democrático que tiene López Obrador, es muy elevado y podrá ocurrir cualquier cosa y seguirá en la predilección de sus seguidores.

Nunca aceptarán que podrían haberse equivocado; bueno en el corto plazo. Esperan darle la oportunidad para gobernar. Y, que quede claro, no pretendo quedar bien con AMLO, sólo hablo de una realidad cotidiana.

PODEROSOS CABALLEROS: Ayer por la tarde, Cipriano Charrez, diputado federal por Morena, en Ixmiquilpan, Hidalgo, presentó un boletín que habla de sus 20 años de luchador social y que ha generado miles de millones de pesos para disminuir la pobreza en la región que representa.

Se negó a recibir preguntas. Sin embargo, su declaración ante los medios, afirma que a penas ayer se presentó ante el Ministerio Público para dar su declaración, pero que no se las recibieron debido a que no está imputado por algún delito.

Este personaje cree que está tratando con periodistas que no tienen estructura académica, ni jurídica. Él no está imputado, cierto. Sin embargo, estuvo involucrado en un accidente automovilístico en el que murió una persona.

No auxilió a la víctima y presentó desistimientos de personas dañadas en sus propiedades, o sea en sus vehículos.

Ellos se pueden desistir. El asesinato, incluso culposo, se sigue de oficio. Dice que él no manejaba el vehículo involucrado, pero ello debe aclararse con un peritaje. Lo cierto es que abandonó al lesionado y no esperó a que llegara la policía para entregarse.

Dice no ampararse en el fuero, pero en ningún momento renuncia a esa aberración de nuestro derecho. Que renuncie al fuero y se entregue, como cualquier mexicano que no pertenece a la dorada clase política, a las autoridades mientras se realiza la investigación. Andrés Manuel López Obrador, está en contra de estos abusos que sus aliados políticos hacen alarde.

*** Hilton Garden Inn, la marca global de hoteles accesibles y de alto nivel de Hilton, abrió el nuevo Hilton Garden Inn con 137 cuartos, propiedad de Grupo Valles y administrado por Hilton.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: El Hospital Zambrano Hellion, bajo la dirección de Javier Valero, de TecSalud (el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey), fue reconocido este año como uno de los tres mejores hospitales en México, de acuerdo con su Ranking de Clínicas y Hospitales, en donde ocupa la posición 37 de América Latina.

