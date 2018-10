Paulina Rubio llegará hasta China con “Deseo”

La Chica Dorada lanza nuevo disco “Deseo”, con el que emprenderá gira mundial

Será parte del concepto “Ellas son las que mandan”, donde participarán Paquita la del Barrio, Natti Natasha, Yuridia y el Mariachi Divas, que se llevará a cabo el próximo 17 de noviembre en Los Ángeles, California

Arturo Arellano

Luego de siete años de no haber lanzado ningún material discográfico, Paulina Rubio, regresa con “Deseo”, disco que la muestra como una artista madura y sin miedo a seguir experimentando. “En la industria musical es reinventarse o morir¨. Bajo ese concepto, “La Chica Dorada” que además se dice estar en el mejor momento de su vida, emprenderá una gira internacional que incluirá Estados Unidos, México, todo Latinoamérica e incluso Rusia y posiblemente China. Las fechas serán anunciadas a finales de año, mientras que el disco ya está disponible en formato físico y digital.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, Paulina Rubio declara “estoy sacando este disco en físico porque los fans lo desean así, no les gusta lo digital. Lo he titulado ‘Deseo’ porque el deseo es infinito, puede ser desde lo más banal, hasta lo más espiritual, es la mecha que enciende nuestras ganas de vivir, es una palabra que abarca todo lo que quiero hacer. Decidí el título, hasta después de haber terminado el disco, porque me gusta ponerle nombre al niño hasta después de que nace, no puedo nombrar un disco si no le he visto la cara, debo ver si es hombre o mujer y este disco se llamó así porque la palabra explica lo que buscamos día a día”.

Añade que “en la música es reinventarse o morir, no sólo en una cuestión de look, se trata de regenerarte, empezar de cero y el cero para mí es el silencio, que incluso a veces es incómodo, pero luego es gratificante para el artista porque es ahí donde empiezas a crear, pensar líneas, melodías, sonidos que vas a poder usar en una nueva canción. En el caso de este disco, frases para empoderar a la mujer, hacerlas sentir bien, a mí me encanta cuando veo al público cantar y sentir mis canciones, celebro que mi música la escucha desde el niño hasta la abuelita y todos las bailan”.

En esta evolución personal y musical, describe “mi abuelita Susana tiene mucho que ver en como soy ahora, me considero una mujer fuerte, más inteligente, mi máximo deseo es que todos pudiéramos vivir en paz, incluso les he disco a mis fans que no quiero que ataquen a nadie. Mi nueva versión es conciliar y romper con esos tabúes de antes, porque me siento muy bien en mi piel, me veo en el espejo y me siento bien, me siento guapa, estoy cansada de los pleitos, creo que debemos sumar, crecer, juntos, vamos a darle un beso al reggaetón y si no te gusta, no le des el beso, pero reconcíliate, no critiques, hay que ser humildes. Yo me siento en mi mejor versión, pero en eso también sigo aprendiendo¨.

El disco cuenta con 11 temas, entre los que se incluyen colaboraciones de Juan Magán, Morat, Nacho y Alexis & Fido, y si bien la gira mundial en solitario de Paulina será anunciada hasta fines de este año, el disco ya se encuentra disponible en formato físico y digital. Mientras tanto “La Chica Dorada” adelanta que será parte del concepto “Ellas son las que mandan”, junto a otras divas “Estará Thalía, Paquita la del Barrio, Natti Natasha, Yuridia y el Mariachi Divas, se llevará a cabo el próximo 17 de noviembre en el Fórum de Los Ángeles, California. “No sé si voy a hacer alguna colaboración ese día ya que tengo una agenda muy apretada y no me gusta subirme a un escenario sin ensayar. Cada fin de semana tengo conciertos, no tengo tiempo de ensayar, lo mismo paso en ‘Ídolos’, lo que sí me encantaría es hacer colaboraciones, pero tal vez en un disco¨. No descartando ni siquiera la posibilidad de grabar con Thalía “Que me invite y claro que lo hacemos, miren nosotras estamos bien, nos felicitamos en nuestro cumpleaños, antes era la rivalidad por ser la mejor en el pop, pero ahora estamos en otra etapa”, concluyó.

“La felicidad es tu público, la felicidad está con tus amigos, con tu comunión contigo mismo, buscar el deseo constantemente, y puede ser desde que el pastel no nos engorde hasta que Donald Trump nos quiera un poquitín”. Paulina Rubio.