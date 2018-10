Se resisten a dejar el poder… y lanzan dardos envenenados

Índice político

Francisco Rodríguez

Lo que resolvió el voto mayoritario de los mexicanos trata de ser empañado por la ultraderecha perversa y retrechera. Una larga lista de francotiradores cobijados por la prensa infame trata de hacer su agosto convirtiendo un terso interregno en una batalla campal de idioteces sin sentido, envenenadas por los dardos dirigidos desde el lugar inapropiado e indecente del poder vencido.

Una tersura motivada por el pavor de los mexiquitas a ser investigados y juzgados por delitos de alta traición e incluso de lesa humanidad. Una tersura que prefería la entrega incondicional a su paso por tribunales, una tersura interesada en conservar viejos privilegios de la clase mandante y sus palafreneros de partido quiere ser convertida en una batalla de papel en la casa de cristal.

Pero los puercos más trompudos no se resisten. Arremeten con toda la furia de su ignorancia. Nadie en su sano juicio puede tragarse esas aldabas. Desde el origen están marcadas por la impotencia y el desdoro. En la competencia por ser las más ofensivas transitan auténticas perlas, cuchillos de palo orientados al fracaso, desprestigiadas de antemano, fallidas, recurrentes, inoportunas y mendaces.

Un auténtico diluvio de falsas opiniones que sólo cavan más su indefensión. ‎Que no salvaguardan, sino hunden a quién las paga y promueve desde las quintas columnas del capitalismo salvaje. Misiles diseñados involuntariamente para convertirse en letales bumerangs que tarde o temprano caerán sobre sus cabezas.

Las trampas a la opinión pública clasemediera tienen su origen en el mismo lugar de donde han salido ‎los ataques mediáticos al nuevo régimen, desde la campaña. El despacho financiero neoyorquino de George Soros, el padrino de todos los embutes, el orientador supremo de los comentócratas de huarache que ahí cobran su abyección.

Ellos son los paladines, los defensores de las buenas conciencias, de los falsos pudores que se esgrimen contra cualquier aparente desliz de los que llegan. Ahí se catapultan las frustraciones de todos aquellos magnates que se han visto afectados en sus negocios por las decisiones populares de los elegidos por más de treinta millones de mexicanos pendientes de justicia.

Esas 19 páginas de la revista Hola!, la preferida del corazón cuché de los mandarines mexiquitas, no se compran con ninguna suma, vamos, jamás han sido dedicadas ni a Lady Di, ni a monarquía europea que se escoja. Están más dirigidas que una flecha envenenada. Sólo pueden haber sido ordenadas exprofeso por algún grupo con demasiado poder entre la gusanera editorial de esa revista.

Quieren pegar en el centro del dolor, aunque ese umbral ya ha sido rebasado por las inconsecuencias y la rapiña de los que se van. Ese vals ya lo tocaron hasta la ignominia. Por ahí no es, sólo logran que todo mundo vuelva a recordar todas las infamias de la tolucopachucracia. Loa mismísima boda de EPN con La Gaviota, pagada con recursos del Estado de México, por ejemplo.

En el mejor de los casos, lograrán que los fatídicos convenios multimillonarios que el poder del culto a la personalidad celebró a espaldas del pueblo con medios que no lo merecen, sean cancelados en bien del presupuesto popular.

Quieren convertir el Valle de México en su valle de los lamentos. Los empresarios favoritos del viejo régimen no se perdonan haber fallado en imponer a Ricardo Anaya, su Bolsonaro brasileño de ocasión, hecho a la medida de la derecha represora ultramontana y del soñado sistema monopólico de beneficios a unos cuantos y represión a los demás…

…ni aceptan la derrota de Meade, el que hubiera sido el continuador ideal de la economía del narco y la miseria generalizada. Creen que a través de un golpe de opinión publicada pueden echar atrás la historia y sus consecuencias. ‎Como ven llegar el cobro de cuentas, sólo saben esconderse en la prensa mañosa de sus recuerdos.

Porque, ¿qué puede ser ya más ofensivo para la opinión pública de este país? ‎si han llegado al límite de lo chusco y la traición. Promovieron hasta que la Primera Dama, la impresentable Gaviota fuera elegida por castings de catálogo televisivo por el empoderado de Atracomulco. Han convertido a la prensa mexicana impresa y radioeléctrica en un lupanar de mariposillas.

Han hecho de nuestras desgracias el cebo exacto de la descomposición social.‎ Convirtieron a los máximos tribunales de la República, a los despachos de procuradores, jueces y magistrados en un mercado negro donde se venden las sentencias, las pesquisas y la justicia al mejor postor aunque éste sea el culpable.

¿Hay algo que pueda ser más ofensivo contra la opinión pública que‎ la crisis económica, financiera, petrolera, monetaria, política, presupuestal y moral causada por los mexiquitas y explotada a pleno rostro de los mexicanos? ¿Algo más deleznable que haber vendido la patria a pedacitos, que rematar nuestra soberanía en rondas de buitres?

¿Puede haber algo más ofensivo que los 300 mil muertos, ejecutados y desaparecidos que han causado sus complicidades con los carteles de la delincuencia organizada, el saqueo y el trasiego de las drogas heroicas? ¿De qué se horrorizan los castos ojos y oídos de estos mentecatos que por lo que se ve no quieren irse, aunque el pueblo lo haya decidido.

No puede haber algo más ofensivo para la opinión pública que lo que han hecho y trataron de hacer hasta el primero de julio. De nada sirven las maletas de dólares de Nueva York, ni las complicidades con los delincuentes favorecidos. La voz del pueblo ha sido dada.

Pero son unos auténticos mentecatos que no saben ni ser oposición. Promueven a toro pasado la legalización del cultivo de amapola, cuando fueron vencidos en todos los debates sobre la materia desde que estaban en el poder. A Rey muerto, rey puesto. No cabe duda de que son tontos.

‎Es el problema de habernos puesto en manos de ignorantes, ambiciosos y ñoños que por fortuna ya se van. Debe quedar atrás la aciaga noche que cayó sobre los mexicanos. No nos merecemos estas ridiculeces de fin de sexenio.‎

Por lo demás, ¡qué lástima dan las plañideras, esas contratadas por los deudos del occiso, para llorar en los velorios antes que el muerto descienda a la ultratumba! Parecen espectros venidos de la ruina, de ese paraje donde reinan las melancolías fracasadas.

De ese país al que no queremos, ni debemos regresar. Viven hoy en México otras esperanzas.

¿No cree usted?

Índice Flamígero: Escribe Enrique Esquinca : “En materia de Justicia, todos los ‘impartidores’ de la misma, aplican la máxima: ‘Tapaos los unos con los otros’. Nunca ha existido justicia en México, ni la habrá nunca.” + + + Por su parte, Guillermo Bernal Franco comenta: “México está plagado de charros sindicales que deben desaparecer por ser corresponsables de traiciones a la clase obrera. Los gobiernos priistas y panistas alimentaron el charrismo sindical por convenir a sus intereses. Sin los charros sindicales los trabajadores vivirían en mejores condiciones. Miguel Alemán Valdés, quien fuera presidente de México de 1946 a 1952, es el padre del charrismo al imponer a los trabajadores a gente sin escrúpulos como sucedió con Jesús Diaz de León, quien era charro de Aguascalientes y fue impuesto por Miguel Alemán para ser Secretario General del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros, claro, con asambleas amañadas y antidemocráticas. Después de ser el Sindicato ferrocarrilero un sindicato combativo que logró grandes beneficios a los ferrocarrileros fue sometido por un gobierno reaccionario como el de Alemán perdiendo importantes logros por sus grandes luchas. Menciono esto porqué de ahí provienen las palabras ‘Charros sindicales’. Como todos sabemos el sindicalismo democrático ha sido agredido gravemente en México hasta nuestros días. Días que son contados, ya que la clase obrera no soporta más a estos vividores, corruptos y ladrones que han servido para la mantener permanencia en el poder del PRI y el PAN. Tanto el charro del STFRM, como el del sindicato de PEMEX, al igual que del SNTE, la CTM y otros, saben que se acabó la delictiva forma de vivir explotando y viviendo de los trabajadores. Y obteniendo canonjías de gobiernos PRIÍSTAS y PANISTAS. Ahora son otros tiempos en dónde la democracia será el instrumento de los trabajadores para elegir a sus líderes. No hay fecha que no se cumpla.”

